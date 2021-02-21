Тихановская назвала смешными санкции ЕС против Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская оказалась разочарована реакций международного сообщества на события в Белоруссии.

Она назвала санкции Евросоюза против властей республики "насмешкой".

"Тот факт, что международное сообщество не признало президента Белоруссии Александра Лукашенко как легитимного победителя президентских выборов был очень важен. Они продемонстрировали поддержку, но не хотели решать проблему. Только 90 человек находятся под санкциями. Это насмешка", — считает Тихановская.