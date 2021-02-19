"Мир затаил дыхание от ужаса": о перспективах слияния РФ, РБ и Украины

Объединение России, Украины и Белоруссии пугает Запад: ведь в этом случае получится мощнейшее государство. Угрозы западных стран для такого государства не будут представлять серьёзных проблем.

О перспективах российско-белорусско-украинского государства рассказал политолог РАНХиГС Александр Новокрещёнов. В своём комментарии для "Общественной службы новостей" эксперт подчеркнул: мир, без сомнения, "затаил дыхание от ужаса", видя перспективы роста России.

В Европе и США, между тем, ранее шли обратные процессы: страны постепенно избавлялись от своих колоний и уменьшались. Так Запад очень хочет остановить интеграционные процессы России с другими государствами.

"Весь мир затаил дыхание от ужаса перед возможностью возрождения Советского союза в виде современной России. Перед Советским союзом трепетали. И чтобы не допустить этого возрождения, создания мощного государства, предпринимаются все силы. Мы видим: укрепляется НАТО, приближается к российским границам. Создаются государства-антиподы России: Прибалтика, Украина. Этот страх перед Советским союзом — генетически присутствует в западном обществе. Мы принимали ответные действия. Но миру их транслировали, как агрессивные действия. Эта атмосфера взаимного неприятия привела к тому, что мы стали потенциальными врагами. Пока западные страны создавали и распускали колонии, Россия росла вширь географически. И мы сегодня видим этот же процесс: на Кавказе, в Приднестровье, Крыму, на Донбассе. И если Россия объединится с Украиной и Белоруссией — это будет мощнейшее государство на Востоке", — уверен Новокрещёнов.