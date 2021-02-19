Объединение России, Украины и Белоруссии пугает Запад: ведь в этом случае получится мощнейшее государство. Угрозы западных стран для такого государства не будут представлять серьёзных проблем.
О перспективах российско-белорусско-украинского государства рассказал политолог РАНХиГС Александр Новокрещёнов. В своём комментарии для "Общественной службы новостей" эксперт подчеркнул: мир, без сомнения, "затаил дыхание от ужаса", видя перспективы роста России.
В Европе и США, между тем, ранее шли обратные процессы: страны постепенно избавлялись от своих колоний и уменьшались. Так Запад очень хочет остановить интеграционные процессы России с другими государствами.
"Весь мир затаил дыхание от ужаса перед возможностью возрождения Советского союза в виде современной России. Перед Советским союзом трепетали. И чтобы не допустить этого возрождения, создания мощного государства, предпринимаются все силы.
Мы видим: укрепляется НАТО, приближается к российским границам. Создаются государства-антиподы России: Прибалтика, Украина. Этот страх перед Советским союзом — генетически присутствует в западном обществе.
Мы принимали ответные действия. Но миру их транслировали, как агрессивные действия. Эта атмосфера взаимного неприятия привела к тому, что мы стали потенциальными врагами.
Пока западные страны создавали и распускали колонии, Россия росла вширь географически. И мы сегодня видим этот же процесс: на Кавказе, в Приднестровье, Крыму, на Донбассе.
И если Россия объединится с Украиной и Белоруссией — это будет мощнейшее государство на Востоке", — уверен Новокрещёнов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
О подвиге первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, Зои Космодемьянской беседуем в видеостудии "Правды.Ру" с военным историком.