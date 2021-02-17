Лукашенко не увернется от присоединения Белоруссии

Прошедшее в Минске VI Всебелорусское народное собрание завершилось без сенсаций и даже намеков на изменение ситуации. Хотя эксперты говорят — присоединение Белоруссии "на носу".

Белорусский президент Александр Лукашенко не внес никакой ясности в вопросе конституционной реформы и не дал представителям оппозиции возможности высказать свои предложения по государственному устройству.

Хотя сама функция ВНС обозначена крайне туманна, а ее решения носят сугубо рекомендательный характер.

Напомним, форум проводится раз в пять лет и имеет три глобальные задачи: обсудить достижения и проблемы страны, подвести итоги прошедшей пятилетки и сформировать план на следующую.

В теории Всебелорусское народное собрание считается особой формой народовластия, демократическим институтом, который дает право гражданам страны участвовать в делах государства.

Ранее было объявлено, что ВНС станет платформой для обсуждения конституционной реформы. Москва тоже рассчитывала на некие подвижки в вопросе.

В ноябре в Минск приезжал глава МИД России Сергей Лавров, который озвучил российские ожидания в части проведения конституционных реформ, которые были оговорены на встрече двух президентов в Сочи.

Тем не менее, Лукашенко под Новый год заявил, что ВНС состоится, но не получит полномочий для изменения Конституции. Оппозиция все-таки ждала, что ей хотя бы дадут трибуну на мероприятии.

Не получилось, поэтому еще до проведения ВНС народное антикризисное управление Беларуси под руководством члена президиума Координационного совета оппозиции Павла Латушко начали информационную войну.

"Мы убеждены, что обсуждать новую конституцию можно только после того, как на улицах остановится насилие, а политзаключенные выйдут на свободу", — пояснил пресс-секретарь Народного антикризисного управления Беларуси Максим Паршуто. В целом, Лукашенко поставили на вид, что он намерен совершить конституционный переворот.

Хотя фактически ничего выдающегося не было даже на подлете, так как VI ВНС действительно стал подведением итогов пятилетки. Лукашенко говорил о необходимости выстроить внешнюю политику в соответствии с интересами Белоруссии, о приоритете отношений с Россией, о необходимости укрепления силового блока, поднятия зарплат и так далее.

По этому поводу политолог Богдан Безпалько пояснил, что решения ВНС и так не имеют никакой законной силы, поскольку это мероприятие не имеет никакого конституционного статуса.

Если говорить о затронутых темах, что президент заявил, что проект новой конституции будет готов в течение этого года при "всенародном участии", а только в начале 2022-го его вынесут на референдум. Примерно тогда и можно будет получить ответ на главный вопрос: когда он уйдет? Лукашенко сам заявил об этом в такой форме, и других вариантов не оставил.

Из итогов встречи: собрание постановило создать конституционную комиссию, в которую включат представителей государственных органов, "юридической общественности" и разных отраслей экономики.

Также предполагается предоставить наконец ВНС конституционный статус. Конституционные изменения находятся в разработке и в статусе обсуждения. Не более того.

При этом эксперты задаются вопросом — такое собрание понятно, если бы в стране (не дай бог) погибло все руководство и политическая элита, а для сохранения государства нужно было "собрать представителей народа". Проведение ВНС сейчас они называют "ширмой" и "дымовой завесой" для Батьки.

В телеграм-канале "Ватфор" по этому поводу написали, что "Александр Григорич Лукашенко решил, что его проблемы окончательно закончились, и пытается вернуться к своему обычному многовекторному петлянию.

И если заявления о закреплении в Конституции союзнического с Россией статуса вместо нынешнего нейтралитета выглядят пока пустыми обещаниями, то фактический съезд с темы реформ — это, похоже, нарушение условий, на которых он получил поддержку России осенью и зимой.

С одной стороны, Кремль можно понять. Наша работа с населением в Белоруссии просрана, работа с элитами — тоже. Сменим Луку — следующий окажется еще хуже, от этого хотя бы понятно, чего ждать, все его ужимки и уловки давно известны, а значит, вроде как можно тоже не напрягаться и ехать дальше по накатанной.

Конечно, это все напоминает отношения матери-пенсионерки и сынка-тунеядца. Мамаша вкалывает на двух работах, кормит лоботряса, который тянет из нее деньги, да еще и покрикивает постоянно, а чуть что — бежит мамке жаловаться. Сама виновата: такого воспитала".

Отметим, что по словам "Незыгаря", из Минска сообщают, что команда Лукашенко готовит "запасной аэродром" на Западе. Торг идёт за условия ухода взамен на интересы Семьи. Гарантом соблюдения договоренностей может стать Ватикан.

Также по данным "Мастера пера" принято решение о новом формате Союза России и Белоруссии/Беларуси, "который, как его не называй и не оформляй, по факту будет означать объединение РФ и РБ, пусть и поэтапное и пока условное".

"Поначалу считалось, что это может быть Донбасс, глубокая интеграция которого воспринималась бы как ответный ход РФ на складывающуюся ситуацию. Однако заход, похоже, решено сделать с более крупной карты", — уверены эксперты.