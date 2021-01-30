США — глобальный заговор или несовершенство систем

Как простые американцы воспринимают прошедшие выборы? Как устроена избирательная и смежные системы в США? Многие ли верят в заговор и масштабную фальсификацию? Что вообще происходит в Америке? Чем напуганы люди? На эти и другие вопросы ведущего "Правды.Ру" Игоря Шатрова ответила американский журналист и социальный аналитик Ксения Кириллова.

Читайте начало интервью:

Американский взгляд на нынешнюю Америку

Trump delete? — Нет!

Ксения Кириллова: Трамп предстал в образе жуликоватого пастора, а Байден — доктора Айболита

— Ксения, вы сказали, что Джо Байден проявил сочувствие к людям в сложной ситуации пандемии коронавируса, поэтому и победил. Но теперь ему надо будет предпринимать реальные действия.

— Да, конечно. Скоро увидим, на что способна его команда.

— От слов к делу придется перейти. Почему президентство Дональда Трампа закончилось так нестандартно, совершенно нетрадиционно для американской истории? Ведь и раньше были трудные времена, серьёзные политические противоречия, нестандартные и экстравагантные президенты, но до захвата Капитолия не доходило.

И всё-таки до сих пор остаётся очень острый вопрос: насколько серьёзными были нарушения на выборах, могли ли они коренным образом повлиять на результат?

— Да. Это — уже текущий кризис. Трамп с поражением смириться не смог. В массовые фальсификации на выборах я не верю. Я знаю Америку и понимаю, что партии, у которой нет административного ресурса, а губернаторы колеблющихся ключевых штатов все-таки были республиканцы, невыгоден был такой заговор.

А заговор такого масштаба обязательно породил бы свидетелей, которые бы вышли и сказали: "Меня царицей соблазняли, но не поддался я!"

Системы и звенья

Тем более, что — это не одна система. Я ни в коем случае не идеализирую Америку. Здесь возможна коррупция, силовые структуры любят прятать под ковер какие-то нарушения, и в одной системе это спрятать гораздо легче. Но здесь несколько систем.

Есть система избирательных участков, есть судебная система. Если мы берем почтовое голосование, то — система почтовых офисов. Между ними есть водители, курьеры, наблюдатели от двух партий, ещё какие-то люди и структуры.

Здесь — много разных звеньев. Ни у какой партии нет административного ресурса, чтобы их всех выстроить по струнке. Это значит, что нужно кого-то подкупить, запугать. Запугать надо не только какого-то человека, а и тех, кто может проконтролировать его.

Например, привезли фальшивые бюллетени, подкупили членов избиркома, сказали им: вбросьте эти бюллетени, скажите, что это пришли результаты почтового голосования. А через час приходит грузовик с почтового офиса — привезли настоящие бюллетени…

И таких моментов — очень много. А самая заинтересованная сторона в раскрытии заговора — президент Соединенных Штатов. Американцы очень законопослушны, они боятся ответственность нести. Если бы меня пытались подкупить, а президент сказал бы, что собирает доказательства и ему нужно помочь, я бы побежала и слила бы. Таких людей было бы очень много.

Избирательная система

Действительно есть проблема в том, что избирательная система в США — достаточно несовершенна. Там возможны отдельные нарушения. Например, может прийти на дом бюллетень на вашего покойного дедушку, и вы можете за него проголосовать. Но эти нарушения возможны в рамках одной семьи.

Подпись никто не определит, потому что нет профессиональных графологов. Сторонники Трампа не раз говорили, что им пришел бюллетень на предыдущего владельца или съемщика их квартиры. Это — так же как приходит почта предыдущих владельцев.

Но чтобы, условно говоря, всё кладбище сорганизовать проголосовать определенным образом, нужен заговор. Нужны участники, которые состоят в преступном сговоре.

Проблема в том, что здесь одно наложилось на другое. Несовершенство системы наложилось на то, что люди не понимают, как действует система. Надо бы разъяснить это людям с точностью до буквы, тем более, что в каждых штатах процедура — немножко разная.

Получилось, что люди видят несовершенство избирательной системы. Потом выходит президент и говорит, что были фальсификации. У них это, естественно, накладывается.

Плюс Трамп очень много сделал для демонизации своих противников. Он же говорил, что это — глобалисты, да и коварные коммунисты, когда они придут, то разрушат нашу страну. Он все преувеличивал очень сильно.

Соцсети против пользователей

Естественно, у людей складывается картина глобального заговора, они начинают говорить об этом. Их начинают банить. Социальные сети начинают выступать против Трампа. Тогда, конечно, у них еще больше растет убежденность и недовольство. Они радикализуются, уходят в подполье.

Большие корпорации действительно были против него. Трамп лгал и раньше, но его не банили, просто потому что трусили. В какой-то момент они синхронно почувствовали, что он проиграл и теперь можно. А выглядит это уже каким-то глобальным заговором. Люди с таким не сталкивались никогда.

Общество были поляризовано. Страсти нагнетались четыре года, а последние несколько месяцев особенно. Протесты BLM очень многих напугали. Люди впервые за много лет стали воспринимать представителей другой стороны не просто как оппонентов, и даже не просто как врагов, а как угрозу существования страны.

Все это привело к тому, что при Трампе многие люди действительно готовы были буквально драться за свою страну. Если бы он возглавил это движение они бы пошли.