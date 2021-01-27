Trump delete? - Нет!

Америке пора подводить итоги правления Трампа и думать о будущем. Но идеи Трампа — во многом парадоксальные и для многих неприемлемые — не уходят в историю после его отставки. Как простые американцы воспринимают происходящее в США? Что они думают о Трампе и Байдене? На эти и другие вопросы ведущего Игоря Шатрова ответила американский журналист и социальный аналитик Ксения Кириллова.

Читайте начало интервью: Американский взгляд на нынешнюю Америку

— Ксения, 46-м президентом США стал Джо Байден. В Вашингтоне прошла инаугурация, пожалуй, самая необычная за всю историю, охраняемая мощным войском. Американцев на инаугурации представляли флаги, а уходящий в отставку президент отсутствовал. Дональд Трамп улетел в свое имение во Флориде и, говорят, прихватил с собой ядерный чемоданчик. Байдену вроде как передали резервный.

Новый президент, как и ожидалось, сразу же подписал 15 указов, дезавуировав наиболее скандальные решения Трампа: вернул США во Всемирную организацию здравоохранения и Соглашение по климату, ввел в США масочный режим, отменил строительство стены на границе с Мексикой и нефтепровода из Канады. Каковы итоги правления Трампа? Что и почему сейчас происходит в США? Каковы настроения разных групп людей?

— Чтобы в этом разобраться, очень важно понять специфику Америки. Здесь половина страны — консервативно настроенные люди, у них до сих пор есть очень сильный страх перед коммунизмом. Для них какие-то вещи, которые нормальны даже в Европе, у них уже вызывают полное неприятие.

При том, что речь не идет об уравниловке и бесплатном образовании, но элементарно о том, чтобы сделать его более доступным, чтобы сделать более доступное здравоохранение. Это — просто фобия. Они везде и во всем видят призрак коммунизма.

Поэтому очень странно, как здесь что-то можно поменять, если эта проблема — прямо Волдеморт. Это — тот, кого нельзя даже называть. Надо это менять обязательно, но люди вслух боятся об этом сказать. Поэтому достаточно интересная ситуация складывается.

Ценностные отличия

Но и эти люди ценностно друг от друга отличаются. В Демократической партии растет левое крыло. Там уже можно обсуждать эти проблемы, говорить о социальной справедливости, медицине и образовании, там обсуждают даже универсальный базовый доход — совершенно революционные для американской глубинки вещи.

Я думаю, что за демократо-умеренными, которые до Трампа находились у власти и сейчас снова пришли к власти, стоят интересы крупного капитала. Эти люди, конечно, не хотели бы, чтобы левое крыло их вытеснило.

Они вполне позволяют ему существовать, но в не самом конструктивном виде. Поэтому их устраивает, что левое крыло помимо обычных понятных идей, связанных с более справедливым распределением доходов, поддерживает и какие-то радикальные вещи, которые совершенно неприемлемы для американского большинства.

Бытовой расизм

Сейчас пошел уклон опять на поднятие расового вопроса. Да, с бытовым расизмом нужно бороться. Но ведь если называть всех белых расой угнетателей, это не добавит социального мира.

У бытовых расистов это не убирает расизм, а наоборот взращивает и укрепляет его. Эти люди скажут: Ах вы теперь еще и привилегированные? Вот мы же не зря вас не любили! Да и некоторые чернокожие тоже против такого разделения. Они говорят, мол, мы всю жизнь боролись за то, чтобы нас воспринимали как людей, как специалистов, как друзей, как личность вне зависимости от расы, а нас опять ставят в эти рамки.

Есть и другие вещи радикального современного либерализма, которые для американской глубинки совершенно чужды, непонятны, неприемлемы.

Канализация социального запроса в эту странную форму тоже не позволяет прийти к консенсусу, потому что вроде бы консенсус-то назрел, но одна сторона боится определенных слов, а вторая страна несет целый букет непопулярных идей. Поэтому процесс ни в какую сторону не движется, а кризис только усугубляется.

Угнетение большинства

Демократическая партия перед Трампом всё больше делала ставку на меньшинства. В результате белый класс — рабочие, специалисты, фермеры — был просто забыт и отодвинут на задний план.

Конечно, можно сколько угодно говорить о популизме (Трамп, бесспорно, талантливый популист), радикализме и разных других вещах, но все-таки Трамп победил в 2016 году, потому что уловил этот запрос. Он его понял, почувствовал и пообещал этим людям нечто понятное и традиционное.

Невыгодная социалистическая протекция

Протекционизм Трампа в экономике чем-то напоминает вообще советский подход, есть какие-то социалистические черты. Хотя для многих сторонников Трампа это сравнение — совершенно неприемлемо. Они бы просто камнями забросали за это признание.

Но протекционистская политика в любом случае — вмешательство в классический капитализм. Компаниям выгодно выводить офисы за рубеж и приглашать мигрантов — они стоят дешевле, но они квалифицированы.

Трамп фактически заставлял корпорации делать то, что им невыгодно. Вмешательство государства в экономику — совсем не классический капитализм.