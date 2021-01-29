Ксения Кириллова: Трамп предстал в образе жуликоватого пастора, а Байден — доктора Айболита

Почему решительному Трампу не хватило голосов и решимости его электората для победы? Чем престарелый Байден понравился простым людям? Как простые американцы воспринимают происходящее в стране? Что они думают о "Президенте Tweety" и "Сонном Джо"? Почему в итоге Трамп предстал в образе жуликоватого пастора, а Байден — доктора Айболита? На эти и другие вопросы ведущего "Правды.Ру" Игоря Шатрова ответила американский журналист и социальный аналитик Ксения Кириллова.

Читайте начало интервью:

Американский взгляд на нынешнюю Америку

Trump delete? — Нет!

— Ксения, удалось ли Дональду Трампу за четыре года решить какие-то проблемы, внести изменения? Если удалось, то до какой степени? Если не удалось, то — всё? Страница перевернута, и никто не будет пытаться вызвать образ Трампа еще раз?

— Будут пытаться, потому что образ оказался очень востребованным. Трамп проблему с реальным сектором экономики до конца решить, конечно, не смог, потому что в его же собственном электорате некоторые вещи, которые нужно делать, объективно нужно делать, нельзя даже озвучить — сами эти слова под запретом. Эти люди не готовы такое принять.

Кто за Трампа и почему

Протекционистскими мерами он все-таки создал в реальной сфере экономики больше рабочих мест, затруднил конкуренцию легальной иммиграции. Он, по крайней мере, морально поддержал американских граждан. Конечно, эти люди — за него. Но самое интересное, что его ядерный электорат составляют другие люди.

Да, он снизил налоги, поэтому некоторые владельцы бизнеса — тоже за него, эти достаточно обеспеченные люди по финансовым мотивам его поддержали. Но за налоговую ставку люди на баррикады все-таки не пойдут. Они скажут: сейчас не повезло, но придет когда-нибудь другой и снизит, пока будем лоббировать снижение налогов по другими каналами.

Но есть другие части общества, которые за Трампа, хотя экономически они могут быть бенефициарами Демократической партии — это, например, бюджетный сектор — бывшие и нынешние военные, полицейские, госслужащие и пенсионеры.

А пенсии и другие социальные блага все-таки зачастую именно демократы лоббировали. Этим людям в общем-то трамповские экономические реформы не помогли никак, им бы — хороший государственный оклад, социальные выплаты и так далее.

Но эти люди воспринимают Трампа как воплощение консервативных ценностей. И для них эти ценности выше. Конечно, эти люди тоже по многим другим параметрам различаются.

Президент Tweety в образе жуликоватого пастора

Кто-то понимает, что Трамп — не выразитель тех ценностей, которые он берется защищать. Но им хватает того, что он как охранник стоит на посту, как плотина, которая не пропускает волну. И слава Богу, и пусть он там стоит.

А кто-то считает, что Трамп — действительно чуть ли не мессия и единственное воплощение этих ценностей. Это в основном религиозные люди, которые на Трампа молятся как на мессию. А у Трампа, если честно, ведь образ жуликоватого пастора 90-х годов. Да он и сам верит в свою избранность.

— Теле-евангелисты их называли.

— Аферист — классический, харизмат настоящий. Он только что "Аллилуйя!" не кричит. Но он верит в свою миссию, он — нарциссист, он — достаточно социопатичен, он действительно любуется собой.

Но! — Парадоксально, что благодаря своему нарциссизму, у него на этом нарциссизме завязан патриотизм. Это как герой Михалкова в "Статском советнике": Я, в отличие от вас, себя от государства не отделяю…

— То есть — он любит себя и в себе любит государство.

— Да, любит себя и считает, что он должен быть великим и войти в историю как самый великий президент. У него нет Америки вне себя. Он — такой великий и считает, что она великой без него не станет, что только он ее действительно может спасти.

Но при этом, как всякий жуликоватый пастор, он привык достаточно цинично использовать людей, потому что он умеет это поставить.

Кстати, то, что произошло сейчас — через четыре года после его избрания, это — естественно, это — данность, это — медицинский факт. Ведь против него единым фронтом выступил весь старый истеблишмент, мейнстримные СМИ, социальные медиа. Но всё-таки не они достигли этого результата.

К поражению Трампа привели его собственные ошибки в ситуации с пандемией, когда надо было проявить сочувствие к людям, он его не проявил, потому что как всякий нарциссист на сочувствие оказался неспособен.

Сонный Джо Байден стал доктором Айболитом

А Байден это сочувствие, по крайней мере, продемонстрировал. Было ли это политтехнологией или искренно, конечно, трудно сказать.

Но даже с точки зрения популизма парадоксально, что тот, кого называли "Сонным Джо", над кем смеялись из-за его вялости и отсутствия харизмы, в кризисной ситуации сказал людям то, что они желали услышать.

Он сказал: "Я вам помогу". Он не сказал: "Смотрите, как я справлюсь с пандемией". Он сказал: "Ситуация ужасная, но я с вами, я буду делать всё, чтобы вас спасти". И этот образ доктора Айболита: Я вас вылечу! Я вам помогу, я вас спасу! — именно то, что обычные обыватели хотели услышать.