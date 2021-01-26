Американский взгляд на нынешнюю Америку

В программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" на старте нового политического цикла в Соединенных Штатах политолог вместе с американским журналистом и социальным аналитиком Ксенией Кирилловой подвели итоги предыдущего американского четырехлетия и постарались спрогнозировать, чем отметится новый президент.

— Ксения, на ваш взгляд, как проходила инаугурация Байдена? Она оказалась не такой страшной, как пугал ею Трамп? Или все дело в том, что её охраняла вся американская рать? Что происходило в Вашингтоне и по всей стране? По США прокатилась новая волна протестов или нет?

— Насколько я знаю, серьезная волна сейчас пока не прокатилась. Это в каком-то смысле уже работает в пользу Байдена, но в каком-то смысле, кстати, работает в пользу Трампа. Всех очень сильно пугали тем, что эта волна прокатится, что будет чуть ли не вселенский взрыв, но мы видим, что ничего подобного не произошло.

Сейчас у Байдена будет возможность себя проявить. Тем более, что Сенат у нас в конечном итоге остался за демократами, поэтому у Байдена есть сейчас все резервы.

Инаугурация выглядела как церемония примирения Америки. Байден подчеркнул, что хочет быть президентом всех американцев, очень смиренно попросил у тех, кто его не поддерживает, дать ему шанс.

Байден обещает

На первых порах, я думаю, он будет принимать решения только по внутренним делам, внутренней политике. Первые решения Байдена будут довольно популярны, потому что он хочет поднять сумму выплат.

Он пообещает привести команду профессиональных управленцев и разрешить тот хаос, который возник в сфере здравоохранения, особенно по борьбе с пандемией при Трампе. Это его сильная сторона — показать, что у него путь технократа, функционера, управленца.

На первых порах это принесет эффект, поэтому, я думаю, каких-то эксцессов в первые дни не будет. Большая часть населения — те, кто за него голосовал, часть колеблющихся людей, обывателей эти начинания поддержат. Недостатки и проблемы опять же можно будет списывать на наследие предыдущей администрации.

Я не думаю, что прямо сейчас волнения будут, но кризис настолько глубок, а, по крайней мере, ядерная часть электората Трампа настолько не принимает Байдена и настолько не верит в честность его победы, что в дальнейшем этот кризис обязательно проявится.

На первых порах нам будет казаться, что наступил мир и покой. Сторонники Байдена уверены, что трампизм уходит в прошлое, сейчас они воодушевлены. Многие обыватели тоже надеются, что наконец-то их проблемы будут решаться, пришли политики профессиональные, карьерные, компетентные, которые сделают всё правильно.

Так это выглядит на обывательском уровне восприятия. Поэтому какой-то сильной протестной активности, я думаю, мы пока не увидим. Но дальше проблемы будут только расти. Соответственно, очень сильно изменятся и настроения масс.

— Каковы все-таки реальные итоги четырехлетия Трампа? Останется ли все это в прошлом, или такие процессы ещё больше проявятся в будущем? Ведь оно неслучайно возникло? Кем останется Трамп в истории? — Всего лишь эксцентричным миллиардером, дорвавшимся до высшего поста в государстве, или он — логичное продолжение предыдущего этапа американской истории и был востребован? А самое главное — эти идеи еще в обществе до сих пор находят поддержку?

— Конечно, Трамп — это следствие того, к чему шла Америка до этого. Там целый клубок причин — и экономических, и ценностных, и даже каких-то этических противоречий в американском обществе. В первую очередь, конечно, важна экономическая сфера. Здесь тоже можно выделить факторы субъективные и объективные.

Объективные — это технологическая революция.

Уровень дохода у большинства людей падает, потому что возникают новые профессии и только часть людей владеет этими навыками. Хорошее образование получить в Америке всё сложнее, оно становится всё дороже.

Сейчас людям просто элементарно тяжело выдержать конкуренцию с высококвалифицированными иммигрантами. Приезжают IT-шники из России, Индии, Китая с прекрасным образованием, которое там всё-таки доступнее, чем в Америке.

Я по Калифорнии это очень хорошо вижу. Шел рост зарплат в IT сфере в первое время. Вслед за этим растут цены, но высокие зарплаты — только у небольшого сегмента населения. Соответственно, рост цен бьет по всем остальным.

Стабильно вниз

Уровень жизни резко падает, американцы не привыкли, что уровень жизни с годами только снижается. А цены растут и растут дальше. Соответственно, даже продвинутые IT-шники — тоже не миллионеры. Раньше казалось, что IT-сфера хорошо обеспечит тебя на всю жизнь, теперь на жизнь-то ещё хватает, но не более того.

Казалось бы это касается только демократических штатов неглубинной Америки. Но на практике, поскольку уровень жизни дорожает, IT-индустрия переезжает в другие штаты — уже в Техас и дальше в глубинку. В результате две Америки, которые ранее никогда не встречались, наконец встречаются.

То же самое происходит в больших городах и в американской глубинке. Меняется уровень жизни, начинается миграция в пригороды. Сельская Америка начинает сталкиваться с городской средой. Они друг друга не понимают. Это — объективные процессы.

Субъективные факторы — прежде всего финансовые.

Их пытаются решить перенаправлением средств. Но дело в том, что проблемы реального сектора экономики не решить простым перенаправлением денег. Действительно нужно техническое переоснащение, надо менять образование и ещё очень многое надо менять.