Коллективизм Путина, Алиева и Пашиняна - это новость. Что задумано?

Конструктивные переговоры по Нагорному Карабаху в Москве на высшем уровне навели на мысль о том, что трёхсторонний формат имеет перспективу для создания нового суперевразийского государства.

Как Алиев переиграл Эрдогана и Путина

"Наши соседи" и "наш регион"

После саммита в Москве 11 января главы России, Армении и Азербайджана огласили совместное заявление о реализации мероприятий по восстановлению и развитию транспортной инфраструктуры после Карабахского конфликта.

До 1 марта трёхсторонняя рабочая группа представит на утверждение перечень и график мероприятий по восстановлению и строительству объектов транспортной инфраструктуры для международных перевозок через территории Азербайджана и Армении, говорится в заявлении президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По словам Алиева, "встреча была очень важна для того, чтобы обеспечить дальнейшее устойчивое и безопасное развитие" региона.

Президент Азербайджана полагает, что новое соглашение, обеспечивающее разблокирование транспортных коммуникаций, приведёт к тому, что "после более чем 30 лет Азербайджан посредством транспортных коммуникаций через территорию Армении будет иметь сообщение с Нахичеванской автономной республикой Азербайджанской Республики".

Он выразил уверенность в том, что "соседние страны также активно включатся в создание транспортных коридоров и создание разветвлённой сети транспортных артерий в нашем регионе". Предполагается, что Армения получит выход по железной дороге через Азербайджан в Россию.

"Это та сфера, которая может придать большой динамизм развитию региона, а также укрепить безопасность. Потому что открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей", — сказал Ильхам Алиев.

Не менее конструктивным был тон Никола Пашиняна. Отметив неурегулированный статус Нагорного Карабаха, премьер Армении сказал, что "реализация договорённостей этого заявления может просто изменить экономический образ и облик нашего региона, а экономические новшества могут привести к ещё более надёжным гарантиям безопасности".

Премьер добавил, что Армения готова работать "конструктивно по этому направлению".

"А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира?"

Отметим необычный коллективизм в лексике лидеров Армении и Азербайджана, очевидно, что они понимают необходимость вылезать из ямы взаимной вражды, и в этом им очень хорошо помогает российский коллега.

Представляется, что в этом трёхстороннем формате можно было бы добиться гораздо большего в плане восстановления экономических, а потом и политических интеграционных процессов на постсоветском пространстве с целью создания в будущем суперевразийского государства с подключением Грузии, Южной Осетии, Абхазии, Белоруссии, Украины, ЛДНР, Приднестровья и так далее.

Невежество фантазёра

В комментарии для "Правды.Ру" первый заместитель председателя Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин посчитал эту идею "фантазией".

Он считает, что после войны, которая унесла тысячи жизни с обеих сторон, найти в воссоздании транспортных путей повод для создания суперевразийского государства может только "отчаянный оптимист", а скорее всего, ничего не понимающий в отношениях между Арменией и Азербайджаном человек.

"Да какие угодно пути можете открывать. Но из этого не следует, что это может быть основой какой-либо реальной политики в регионе", — сказал эксперт по постсоветскому пространству.

К тому же, по его словам, Азербайджан ни в какое общее государство с Россией не стремится. Азербайджан может стремиться в общее государство с Турцией, или Турция может стремиться сделать Азербайджан вассальным государством, оказывать на него влияние — вот это вполне возможно.

"Мы и Турцию хотим частью этого суперевразийского государства заиметь? Есть такая перспектива?" — спросил Константин Затулин.

По его мнению, такой перспективы нет и быть не может. Эксперт напомнил, что Турция и Азербайджан — это страны, которые не признают геноцид армян в Османской империи. Со своей стороны Азербайджан развивает версию о том, что в ходе событий 90-х годов в отношении жителей азербайджанского поселка Ходжалы на территории Карабаха был совершён геноцид, в котором погибло "несколько сотен человек".

Константин Затулин отметил, что Азербайджан будет вкладывать деньги только в ту часть Нагорного Карабаха, которая ему досталась в результате военных действий и подписанного соглашения, а "оставшуюся часть он надеется получить в будущем".

Что касается Пашиняна, то для него, по словам Константина Затулина, встреча с Путиным — это аргумент во внутриполитической борьбе, поэтому он доволен.

"С ним общаются, с ним встречаются, он может что-то Путину сказать, а Путин ему может что-то ответить. Вот и все основания для удовлетворения Пашиняна, если это вы заметили на видеохронике. А так он висит на волоске в Армении, так как проиграл войну", — сказал "Правде.Ру" Константин Затулин.

Раны затянутся. Россия должна предложить идею

Востоковед-тюрколог, историк Станислав Тарасов сказал ранее в комментарии для "Правды.Ру", что Владимир Путин выстроил грамотную геополитику в Закавказье и нужно сейчас проводить очень серьёзные экономические преобразования, чтобы Россия выглядела привлекательно для бывших республик.

"Когда я работал в Афганистане, в центре Кабула все торговцы блестяще говорили по-русски. В Анталье, в Алании все говорят по-русски. В Нагорном Карабахе говорят по-русски с московским акцентом. Мой знакомый ректор турецкого университета говорит, что раньше никто на русскую филологию идти не хотел, а сейчас конкурсы по три тысячи человек на место, и так везде. Работа есть — будет будущее. И без всяких указов с нашей стороны они следят за своим экономическим благополучием", — сказал Станислав Тарасов.

По его словам, в Азербайджане сегодня хорошее положение в школах и вузах русского языка тоже вызвано экономической целесообразностью: интеллигенция поняла, что пробиться в широкий цивилизованный мир можно только через Россию, а не через Турцию, Иран, Пакистан.

"Я думаю, что у армянского народа хорошее будущее, ему нужно прийти в себя, укрепить свои позиции. Но я думаю, что и у Азербайджана тоже хорошее будущее. Так что широко шагает Азербайджан вместе с Арменией в сторону России, и через несколько поколений раны военного противостояния затянутся", — полагает Станислав Тарасов.

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