"Пояс хаоса" против российской "мягкой силы": как сводят на нет устремления РФ за рубежом

Кто виновен в нарастании "пояса хаоса" вокруг России? Только ли внешние причины тому виной? "Правде.Ру" объясняет директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

— Вокруг России формируется новый, угрожающий "пояс хаоса". Это и события в Белоруссии, и Нагорный Карабах, на подходе выборы в Грузии и Молдавии. Ну вот в Таджикистане выборы прошли достаточно спокойно. Когда про "пояс хаоса" спросили Дмитрия Пескова, он сказал, что ничего не формируется, но конфликтный потенциал существует. Так есть ли новые угрозы для России?

— "Пояс хаоса" существует еще с советского времени, еще при СССР он был в виде недружественных государств, военных баз, а также антисоветских (а ныне русофобских) проявлений. Но сейчас основной субъект активизации несколько другой, при этом "пояс" укрепился и придвинулся к границам новой России за счет бывших союзных республик.

В 2016 году к власти в США пришел Трамп. Пусть нагружаются активности США, его НКО и спецслужб, но у Трампа в основном проблемы внутренние в США, холодная гражданская война. Так что главным игроком в пространстве наших границ является Великобритания.

Организатором напряжения в Белоруссии, на Южном Кавказе и в Киргизии является скорее она, а не Вашингтон. Вышедшая из Евросоюза в ходе Брекзита, она пришла к выводу, что может контролировать большое евразийское пространство, взяв на себя функцию разводящего на границе. Так что за майданами в Белоруссии и Киргизии отчетливо прослеживается работа больше британских, чем американских спецслужб.

Вообще указанный "пояс", с другой стороны, несколько устарел. Ситуация в мире становится более пестрой, ее уже не только Запад определяет — немало вмешиваются Китай, исламский мир, немало противоречий между США и Евросоюзом. Хотя НАТО агрессивно продвигается к нам все ближе и ближе. Первая линия атаки — поддержка так называемых майданов, где бы они не были, в том числе их стимулирование непосредственно в РФ.

И дело Навального — ключик, вкладываемый западными спецслужбами, чтобы вскрыть Россию. В западных СМИ всячески продвигается, что Навальный — альтернатива Путину и будущий президент России. Второй проект — российский Black lives matter, запущенный американскими дипломатами при поддержке как раз британцев. Это противостояние, где под черными имеется в виду тюркское мусульманское население, которое хотят столкнуть со славянским миром.

— Религиозный фактор тут тоже задействован? Столкнуть мусульман с православными?

— Не впрямую, но… Все эти постановочные ролики на телеканале "Настоящее время" показывают, как азиатские мигранты заявляют об ущемлении их прав. Пока этнический момент работает, но я думаю, что от него к религиозному шаг небольшой. К счастью, в России довольно корректная политика в отношении религиозных организаций.

Сейчас основанием для санкций против России называется запрет "Свидетелей Иеговы"*. Мусульмане вот действуют более-менее свободно, Духовное управление мусульман находится в конструктивном взаимодействии с Русской Православной церковью. Вроде не за что зацепиться, но я не исключаю, что в будущем будут провокации Запада и в этом направлении.

Сытые коты на МИДовских мешках

— А вы довольны деятельностью нашего МИДа по купированию данной угрозы, которая окружает. Сейчас, вы говорите, Великобритания выдвигается, Турция активна, про Китай тоже не скажешь, что это наш друг. Тот же газ он у нас не покупает и не стремится поддержать в тяжелой экономической ситуации. Мы же все какой-то статус-кво подтверждаем. Россия ни во что не вмешивается, выражает обеспокоенность, а что предложить в наступательном плане?

— Можно быть довольным или недовольным работой МИДа, но да, мы не видим наступательной позиции в отношении проблем на постсоветском пространстве.

МИД не прогнозирует форс-мажоров на постсоветском пространстве, очень вяло реагирует. Хотя если сравнить его сейчас и МИД Козырева — это большая разница. При Козыреве это был проводник зарубежной политики в отношении России, фактически предательской структурой. Сегодня МИД активно избавляется от тени козыревских времен. Такой превентивной внешней политики мы от него не видим, официальной концепцией является ведение мягкой политикой. Значительная часть дипломатов делает ставку на слове "мягкая" и подразумевает ничего не делать по сути.

— Это точно.

— Мы "мягкая сила" и больше наблюдаем, чем действуем. Я как директор Института ЕАЭС работаю во многих постсоветских стран. Там действия таких депутатов, молчаливо-вежливая моральная поддержка, очень неэффективны как проводник российской политики.

Но мы же видим, что российский правящий класс устраивает мягкость предельная к Западу, а сила только на словах, где есть экономические интересы. В Сирии, чтобы там не проходил трубопровод, альтернативный российскому Газпрому — там Россия показывает силу. А вот в той же Белоруссии российская более-менее внятная позиция появилась, лишь когда возникла угроза вообще существованию Союзного Государства, а не в падении Белоруссии и системы европейского экономического сотрудничества.

Безусловно, МИД отстает в этих процессах, но это касается всех внешнеэкономических ведомств России. Их задача в сохранении существующего положения. Представители нового правящего класса получили в свое распоряжение гигантские активы незаслуженно. Они хотели бы сохранить их и из-за этого тормозят внутренние процессы, сохранять порочные экономические модели, чтобы продолжать обогащаться. Вывозить деньги, семьи за рубеж, сохранять двойное гражданство, а ближе к пенсии переместиться за рубеж и там дожить в благополучии остаток своих дней.

Так что главная угроза сегодня внутри — неспособность правящего класса отвечать на вызовы времени.

*организация, запрещенная на территории РФ

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев