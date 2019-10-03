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Автор Любовь Степушова

Выгодно ли России вступление Узбекистана в ЕАЭС?

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Узбекистан объявил, что изучает возможности вступления в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Эксперты оценили, выгодно это или нет России.

Узбекистан изменился за три года

О намерениях Ташкента объявила на брифинге в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Узбекистан три года назад сменил руководителя, президентом стал Шавкат Мирзиёев, который провел экономические реформы и определился с внешней политикой. 

В результате реформ был отменен валютный контроль, контроль за движением капитала, проведена приватизация в нестратегических отраслях. Прямые иностранные инвестиции увеличились в четыре раза в первой половине 2019 года по сравнению с прошлым годом. В феврале Узбекистан привлек 1 миллиард долларов от первой международной продажи своих гособлигаций. 10-летние облигации с доходностью 5,375% сейчас торгуются по 110 долларов, а доходность упала до 4%. Это показывает, что Узбекистан привлекателен для инвесторов.

Страна богата природными ресурсами, такими как природный газ, золото и другие металлы. Это также один из ведущих мировых экспортеров хлопка. Экономика страны выросла на 5,1% в 2018 году, и МВФ прогнозирует еще более быстрый рост на 6- 8% в ближайшие несколько лет. Демографический ресурс — огромный, 64% ​​из 33 миллионов населения страны — молодые люди в возрасте до 35 лет.

Узбекистану придется возвращаться в ОДКБ

Стратегическое расположение в центре Азии делает Узбекистан желанным геополитическим партнером для России, Китая и США. Товарооборот России с Узбекистаном по первому полугодию дал прирост в 11 %, Россия продает в Узбекистан товары машиностроения, металлы, уголь, древесину, покупает хлопок одежду, овощи, фрукты, заключен контракт на строительство "Росатомом" АЭС. Выбор российского проекта АЭС подтверждает курс на сближение между нашими двумя странами.  Около 2-х миллионов узбекских мигрантов трудятся в России. Но для полноценной интеграции придется решать вопрос безопасности границ, так как Ташкент вышел из ОДКБ. Существуют также территориальные споры с Киргизией, а это немаловажно, так как вопрос вступления решается в ЕАЭС консенсусом. 

Почему Ташкент выбрал евразийскую интеграцию

В прошлом году Мирзиёев побывал с визитом в США, были заявления о стратегическом партнерстве с подписанием инвестиционных договоров на 9 миллиардов долларов (с Россией — на 27 миллиардов в 2018 году). Стороны обязались наращивать сотрудничество в оборонной сфере и намерены реализовать первый пятилетний план военного взаимодействия. Договорились строить совместно железные дороги в Афганистане и поддерживать его снабжение через Северную распределительную сеть. Американские компании начали инвестировать в горно-добывающую промышленность Узбекистана. Налицо сближение Ташкента и Вашингтона с одной стороны, и с Москвой — с другой.

В Узбекистане говорят не о балансировании между державами, а о проявлении независимой внешней политики. Ташкент, судя по всему, больше не беспокоит, что Россия отдает предпочтение геополитическим соображениям, а не экономическому прагматизму, но его, несомненно, беспокоят геополитические претензии со стороны США. Потому что это будет, прежде всего, сдерживание Китая, что не выгодно Узбекистану, претендующего на роль транспортного хаба в "Новом шелковом пути".

В экономическом же плане американский инвестор еще долго будет присматриваться к Центральной Азии. В отличие от российских и китайских компаний, ему требуются почти стерильные условия и высокий платежеспособный спрос. Узбекистан по-прежнему занимает 156-е место из 167 стран в Индексе демократии, составленном Economist Intelligence Unit, по итогам 2018 года — это ниже, чем весьма проблемная африканская страна Судан. Конечно, это будет сдерживать  западные инвестиции с одной стороны, а с другой увеличивать претензии США по линии прав человека. Вероятно, исходя из этих соображений, евразийская интеграция для Ташкена показалась более привлекательной.

Мнения экспертов

Как сказал "Правде. Ру" директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, Узбекистан сегодня больше, чем другая страна на постсоветском пространстве, готов вступить в Евразийский экономический союз. По его мнению, чем крупнее ЕАЭС, тем эффективнее постсоветское единое экономическое пространство и более суверенно. "Это объективный процесс развития постсоветского пространства и он требует, чтобы и Узбекистан, и Таджикистан, и Грузия, и Азербайджан, и даже Украина вливались в евразийское экономическое пространство", — сказал Владимир Лепехин.

Экономический эффект для России, по его словам, будет выражаться в укреплении рубля в перспективе, что выведет его "на некий уровень конвертируемой трансрегиональной валюты". Что касается опасений по поводу увеличения узбекской миграции, то она будет в Россию независимо от того, будет ли Узбекистан членом ЕАЭС или нет, сделал вывод Владимир Лепехин.

Со своей стороны заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев полагает, что "те узбеки, которым надо было мигрировать в Россию, уже приехали". "Это крупнейшая диаспора, ей сложно интегрироваться с нашим обществом по сравнению, допустим, с киргизской, которая очень активно и быстро находит свою нишу, потому что киргизские мигранты обычно лучше знают русский язык, чем узбеки", — отметил эксперт.

В ЕАЭС, по словам Андрея Суздальцева, задачи России — стратегические: "Мы собираем вокруг себя пояс безопасности, доброжелательности". В этом плане, невозможно рассчитывать на успех в центрально-азиатском регионе без Узбекистана, отметил он.

"Это центральное государство, самое экономически развитое, самое многолюдное, и, что очень важно, имеет более-менее сбалансированную экономику — Узбекистан живет на свои деньги, то есть он не ищет никаких дотаций, ни преференций со стороны России. И экспорт имеет дифференцированный, разнообразный", — отметил эксперт.

Андрей Суздальцев считает, что Россия начинает извлекать не только политическую, но и экономическую выгоду от интеграции с более экономически слабыми партнерами, например, формируется общий рынок финансовых услуг, в том числе страхования, в котором доминировать будет, российский финансовый капитал .

"Поэтому, естественно, мы будем получать определенные налоговые выплаты в бюджет, но капитал при этом из России может перетекать в более благополучные в плане налогообложения страны ЕАЭС", — резюмировал Андрей Суздальцев для "Правды.Ру".

Фото: пресс-служба президента

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Темы еаэс узбекистан шавкат мирзиеев центральная азия владимир лепехин андрей суздальцев
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