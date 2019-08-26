В Ташкенте, столице Узбекистана, стражи правопорядка отлавливали всех бородатых мужчин и увозили в ближайшее отделение.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.
Сотрудники милиции устроили рейд на так называемой "Флешке" — крупнейшем в Ташкенте рынке электроники, сообщает, издание "Вести.Uz".
Власти Узбекистана, напоминают СМИ постсоветской республики, считают, что борода у молодых людей указывает на "излишнее рвение" в приверженности к мусульманству.
"Вести.Uz" сообщают, что во времена правления Ислама Абдуганиевича Каримова — он занимал пост главы Узбекистана с момента обретения страной независимости вплоть до своей смерти в 2016 году — десятки тысяч граждан республики были осуждены за причастность к "Хизб-ут-тахрир"* и другим незаконным и агрессивным подпольным сектам.
В соседней с Узбекистаном Киргизии планируют понизить статус русского языка.
* - движение признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.
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