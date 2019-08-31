В Узбекистане появится Агентство космических исследований и технологий "Узбеккосмос".
Об этом сообщает агентство новостей РИА.
Новое ведомство возникло по указу действующего президента постсоветской республики Шавката Мирзиеева.
Сообщается, что "Узбеккосмос" будет отвечать за государственную политику в области развития и использования космической отрасли. До ноября текущего года в парламент Узбекистана должны внести закон "О космической деятельности".
Примечательно, что "Узбеккосмосу" поставили задачу в течение года сформулировать проект государственной программы развития космической отрасли страны на последующие десять лет.
В минувшем году, напомним, после переговоров с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, Шавкат Мирзиеев заявил, что узбекский космонавт может полететь в космос на российском корабле.
Ранее стало известно, что в КХЛ может появиться хоккейный клуб из Узбекистана.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.