Станислав Тарасов: "Карабахский конфликт давно не между Арменией и Азербайджаном"

Почему Россия была частично заинтересована в участии турок в карабахском конфликте? Существует ли реальная угроза распада Турции? Какую роль Россия в итоге сыграла в военном противостоянии Армении и Азербайджана? "Правде.Ру" поясняет востоковед-тюрколог, историк Станислав Тарасов.

Читайте начало интервью:

Переиграл ли Алиев Эрдогана?

Карабах: угроза остается

Любовь Степушова: Карабахский конфликт — пример горячей войны на постсоветском пространстве, решившей вопрос в пользу одной из сторон. Мы имеем такие конфликты в Донбассе, Грузии. Как было сказано Алиевым, эти стороны тоже захотят решить вопрос такой же горячей войной. Международное сообщество на стороне Украины, Тбилиси, Кишинева. Они подготовятся, найдут "окно", когда будет не до них, и реализуют.

— Россия все же качественно другая. У нас геополитика редко обозначается как серьезный аргумент. Для специалистов, занимающихся Кавказом, после 2008 года стало ясно, что начинается большая кавказская игра. Вопрос стоял, как будет решаться с Карабахом. Делаем ли ставку на Армению или выбираем партнера, с которым нам перспективно играть на Ближнем Востоке?

Наши эксперты сделали монстра из Эрдогана, в то время как он больше всего говорит об угрозе распада Турции. Там не сумели решить курдский вопрос. Я там часто бываю и могу сказать, что курды — практически независимое государство. Встречи в Эрбиле проводятся на уровне, который не снился Багдаду. Там не вылезают чиновники ведущих ведомств Запада. Сирийские курды, поддержавшие американцев и боровшиеся с джихадистами, в будущем получают автономию. Были времена, когда Анкара теряла контроль над восточными регионами Турции и десятки тысяч людей.

Наконец, в Западном Иране, Западном Курдистане курдов не меньше, чем в Ираке. Выясняется, что они потенциально могут создавать свое государство.

Эрдоган рвется в Закавказье, говоря: "Помоги нам в Сирии". У нас по курдскому вопросу неопределенность. Если Дамаск пойдёт на автономию, начнется фрагментация Турции. Об этом еще Саркози предупреждал их руководство, сказав: "Мы возьмем в ЕС только западную часть, остальные будут догонять". Туркам Брюссель предлагал изменить название государства, отказаться, по сути, от тюркизма, обозначить Анатолийскую Демократическую Республику, а Азербайджану предлагали создать Аранскую Республику для поднятия имиджа.

— То есть Турция — такой колосс на глиняных ногах?

— К сожалению, да, это специфика империи. Османы — автономные европейцы, а внутри Анатолии азиаты. Начинается фаза потенциального распада империи. Игра Эрдогана на многих площадках имеет больше пиарный характер, и он нуждается, он приговорен. Вот для меня лично загадка, почему после развала СССР, когда они доминировали — почему они вдруг пошли на восстановление исторических границ с Ливией, стали ломать границы, возникшие после Первой мировой войны.

Они сами стали надувать паруса Эрдогану с его османизмом, а с другой стороны, стали вводить Иран в игру, отказались подписать ядерное соглашение. Иран мог оказать сопротивление влиянию Турции.

То есть карабахский конфликт — он уже не между Арменией и Азербайджаном. Почему он так интернационализирован — в этом виноват скорее Азербайджан, потому что не верили России, думали, что СССР восстановится, Запад поможет — а на самом деле ничего, даже все надежды Азербайджана, что они создадут конкуренцию России по обеспечению энергетической безопасности Европы, они хотели конвертировать это.

— А выгодна ли России слабая Армения? Она будет слабеть и слабеть.

— А вопрос уже не в этом. Мы не большевики, дружба народов закончилась. Есть русский новый империализм с новыми национальными интересами.

— В чем он заключается?

— Снять потенциальную угрозу с наших границ. Мы хотели выстраивать отношения с кавказскими народами. Армянам, грузинам говорили: хотите считаться штатом Калифорния — пускай вас возьмут, только не превращайте территории своих стран в угрозу для нашего государства.

Как укрепить тылы

— А Азербайджан не будет представлять для нас угрозы? Вот в чате пишут: "Вы все долго будете думать, как это у Алиева получилось. Самое главное, все поняли, что Азербайджан сильная страна и возвращает свои земли. Лучше берегите Краснодар".

— Полностью глупость. Я порекомендовал бы таким людям готовить чемоданы, в аэропорт и куда-нибудь, скорее всего, в Стамбул.

— Вот мы с вами хвалим Алиева, а кто ему мешает турок вот так вот пустить к себе? Там уже есть военный центр на юге и границы общие.

— Может, скажу сенсационную вещь: в присутствии турок мы были частично заинтересованы, у нас всегда с ними игра получалась в Закавказье. Турки всегда сдадут Баку, если у них на территории загорится Курдистан и мы обозначим условия: "Или Баку наш, или мы признаем курдское государство".

— Тылы крепкие?

— Геополитику мы выстроили грамотно, у нас хорошие мозги военных, чтобы могли восстановить военную промышленность. Нам нужно сейчас создавать образ России и проводить очень серьезные экономические преобразования, чтобы Россия выглядела привлекательно. Надо дать идею — хотите не хотите, у Эрдогана она есть.

Русский мир — это совершенно другое, нужно иметь идею, которая будет привлекать. Мы ругаем: на Украине, в Молдавии закрывают русские школы, в Армении они закрыты. А в Карабахе говорят все на русском, но там наши войска стоят.

Когда я работал в Афганистане, в центре Кабула все торговцы, все индусы блестяще говорили по-русски. Экономика. В Анталье, в Алании все говорят по-русски. Ректор турецкого университета Фатих говорит: раньше никто на русскую филологию идти не хотел, а сейчас конкурсы по три тысячи человек на место, и так везде. Работа есть, будет будущее. И без всяких указов они следят за своим экономическим благополучием. В Азербайджане же сто школ и русские факультеты преподносятся как одолжение России. Но это экономическая целесообразность: интеллигенция поняла, что пробиться в широкий цивилизованный мир можно только через Россию — не через Турцию, Иран, Пакистан. Можно китайский выучить, но он намного сложнее русского.

И под конец хочу отметить блестящую работу нашего президента. Мы выступили в роли спасителей. Я думаю, что у армянского народа хорошее будущее, ему нужно, в общем-то, прийти в себя, укрепить свои позиции. Но я думаю, что и у Азербайджана тоже хорошее будущее. Так что широко шагает Азербайджан вместе с Арменией в сторону России.

Беседовала Любовь Степушова

Материал подготовил Михаил Закурдаев