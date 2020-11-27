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Автор Любовь Степушова

Бабарико возвращается: эксперт о забытом обещании Лукашенко Путину

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, пожелание об освобождении Виктора Бабарико, считает эксперт Дмитрий Болкунец.

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Лавров напомнил Лукашенко о Сочи

Сергей Лавров 26 ноября нанёс визит в Минск, где встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и своим коллегой по цеху — Владимиром Макеем.

Глава МИД РФ передал "приветы от Владимира Владимировича" и отметил, что президент России "подтвердил все, о чём вы договорились с ним прежде, особенно в Сочи".

"У нас полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений: продвигаться к взаимной выгоде наших народов, стран и Союзного государства. Вы выступили с целым рядом инициатив, которые, я считаю, очень важны для белорусского общества. Как президент [России Владимир] Путин не раз подчеркивал, мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись. Если что-то можем сделать в их поддержку, мы всегда открыты для этого", — заметил Лавров в беседе с Лукашенко.

Эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец предполагает, что" приветы от Владимира Владимировича" касались обещаний Лукашенко, которые он, видимо, дал по конституционной реформе и иным преобразованиям, которые он сейчас пытается не выполнить".

У есть ощущение, что Лукашенко не выполнил и ранее взятые на себя обязательств и по освобождению Виктора Бабарико.

Бабарико скоро выйдет на свободу?

"Потому что мы помним, что после сочинской встречи Лукашенко поехал в СИЗО КГБ, где был Бабарико. Очевидно, что это была попытка Лукашенко договориться с ним об условиях освобождения — чтобы он раскаялся и вину признал. Но мы знаем, что Виктор Дмитриевич не признал свою вину, в том, в чём его обвиняют. И, очевидно, что это абсолютно политическое дело, сфабрикованное Лукашенко и его соратниками", — сказал Дмитрий Болкунец.

Эксперт допускает, что опальный политик в ближайшее время выйдет из СИЗО, так как видел "прошение или какие-то бумаги о том", чтобы "взять на поруки Бабарико и его сына Эдуарда".

Для России Лукашенко не переговорная фигура

Однако Дмитрий Болкунец не уверен, что Виктор Бабарико будет заниматься дальше политической деятельностью. Учитывая, что в Белоруссии сейчас нет оппозиционных политиков внутри страны, Бабарико станет такой фигурой, которая "будет притягивать оппозиционно настроенных людей и тем самым раздражать Александра Лукашенко".

"Он был ключевой оппозиционной фигурой, когда он начал свою предвыборную кампанию, он действительно начал расшатывать режим Лукашенко. Мы видим, что режим Лукашенко уже теряет легитимность и поддержку на международной арене. На Западе это очевидно. Россия, несмотря на то, что его дипломатически поддерживает, но мы видим, что за дипломатическими натянутыми улыбками российских политиков кроется понимание того, что Лукашенко больше не является той фигурой в Белоруссии, с которой можно иметь какие-то дела", — отметил эксперт.

И в этой ситуации я ожидаю, что весна изменит политический ландшафт в Белоруссии — Александр Лукашенко уйдёт в историю как первый президент Республики", — добавил Дмитрий Болкунец.

"Банк должен работать"

24 ноября Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) предъявил обвинение бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико в получении взяток организованной группой в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Белоруссии), сообщается на сайте ведомства.

Виктор Бабарико работал председателем правления Белгазпромбанка с июля 2000-го по май 2020 года. Свою кандидатуру для участия в президентских выборах он выдвинул 12 мая.

В середине июля ЦИК республики отказалась регистрировать Бабарико кандидатом на выборах президента, которые прошли 9 августа, он был задержан по подозрению в сокрытии улик по преступлениям, совершённым ранее, а также в участии в отмывании денег.

Белгазпромбанк — дочерний банк "Газпрома" и Газпромбанка. 24 ноября Лукашенко заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным работу Белгазпромбанка. По словам Лукашенко, российский лидер заявил, что "банк должен работать".

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