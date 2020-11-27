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Тихановская предупредила об "обнулении" России

Политика

Оппозиция Белоруссии намерена аннулировать все соглашения, которые Минск заключит с Москвой. Об этом заявила Светлана Тихановская .

Тихановская предупредила об "обнулении" России

По ее словам, противники "режима", придя к власти, первым делом пересмотрят и аннулируют все соглашения, которые Белоруссия заключила с Москвой. Так Тихановская прокомментировала визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Минск.

Она отметила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко "потерял поддержку народа" и больше не имеет права представлять страну на международной арене.

Соответственно, "все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством", — высказалась Тихановская.

Она добавила, что готова сохранить дружеские отношения с Россией, но вопрос суверенитета не может быть предметом торга. Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Минск для встреч с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром иностранных дел республики Владимиром Макеем.

Со своей стороны Лавров выразил уверенность, что Тихановская говорит не от своего лица, а выражает позицию некоей третьей стороны. Он заявил, что оппозиция РБ действует далеко не демократическими методами, а Литва и вовсе вмешивается во внутренние дела своего соседа.

Как пишут в соцмедиа, "Светлана Тихановская обещает после своего прихода к власти в Белоруссии пересмотреть "сделки и договоры", заключенные Александром Лукашенко с Россией.

Тихановской с такими намерениями впору вставать в очередь: исходя из того, что мы знаем про нашего друга и партнера Лукашенко, он прекрасно справится с этой задачей и сам, как только у него для этого появятся повод и возможность.

Но перед тем, как всерьез обсуждать какие-то обещания Тихановской по вопросам внешней политики, хочется уточнить: как насчет ее обещаний устроить обще-белорусскую стачку, которая должна была начаться уже месяц как?".

А авторы канала "Беларусь головного мозга" сообщили, что "влиятельная американская газета "The Washington Post" высказалась с предложением адрес избранного президента США Джозефа Байдена пригласить на свою инаугурацию Светлану Тихановскую".

Позже избранный президент США Байден действительно пригласил ее на свою инаугурацию.

Так что как возмутитель информационного спокойствия Тихановская уже состоялась.

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