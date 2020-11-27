"Президентом работать не буду": Лукашенко рассказал, когда покинет пост

Необычное заявление сделал лидер Белоруссии Александр Лукашенко, посещая городскую клиническую больницу № 6. Он заявил, что при новой Конституции не собирается оставаться президентом.

"Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите", — сообщает "БелТА" слова белорусского лидера.

Напомним: ранее Александр Лукашенко высказался за разработку новой Конституции, уточнив, что старая даёт слишком много власти. Если в итоге в Белоруссии появится "новый" президент со "старой" Конституцией, — страна может оказаться в катастрофическом положении, будет беда, отметил он.

Не упустил Лукашенко момента и покритиковать оппозицию: по его мнению, ей не нужны преобразования, а нужен "президент с нынешней властью".