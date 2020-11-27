"Чтобы страна не обвалилась": Лукашенко о новой Конституции

Нынешняя Конституция Белоруссии даёт президенту слишком большие полномочия, поэтому отдавать её "незнакомцу" слишком опасно. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По данным агентства "БелТА", Лукашенко отметил: новую Конституцию он поддерживает, но не потому, что необходимо "больше демократии". Если новый человек у власти получит полномочия по старой Конституции — страна "может обвалиться".

"Незнакомому президенту [старую] Конституцию отдавать нельзя. Будет беда. У нас очень серьёзная Конституция. Казахстан, Россия, мы, — пожалуй, вот три продвинутых государства, которые имеют такую серьёзную жесткую Конституцию, где от решения президента зависит всё. С этой точки зрения, понимая, что, не дай бог, придет человек и захочет развязать войну и прочее… Да, надо нам создать новую Конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась", — высказался Лукашенко.

Также президент добавил: в оппозиции многие выступили против "урезания" полномочий президента, потому что хотели сильной власти.