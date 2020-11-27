Глава дипломатии ЕС рассказал, чем похожи Мадуро и Лукашенко

Неожиданное сравнение придумал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Рассказывая о ситуации в Белоруссии и действиях Александра Лукашенко, Боррель отметил: президент Белоруссии напоминает ему Николаса Мадуро.

Слова Борреля приводит издание elDiario: политик не поскупился на громкие тезисы и сообщил, что легитимность как Мадуро, так и Лукашенко в ЕС не признают.

"Я сравнил Мадуро с Лукашенко и Лукашенко с Мадуро: они оба находятся в одинаковой ситуации, занимают посты в результате выборов, легитимность которых мы не признаём. Но это не мешает им обладать той силой, которой они обладают. Потому что, признаём мы их или нет, они контролируют страну", — рассказал Боррель.

Ситуация и в Венесуэле, и в Белоруссии уже не решится через "пламенную речь на балконе" или санкции. К сожалению, от санкций страдает в первую очередь население, отметил Боррель.