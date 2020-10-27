Наёмники в Карабахе — главная ошибка Турции

Большая ошибка Турции — отправка наёмников в Нагорный Карабах. Хотя Эрдоган это опровергает, тому есть многие свидетельства. Западные источники полны доказательств наличия там протурецких боевиков. Теперь это — не просто война между странами, а конфликт и с международным терроризмом. В США видят, что Турция помогает Азербайджану. "Любое вмешательство извне нужно прекратить", — заявил госсекретарь США Майк Помпео. Об этом же говорили и лидеры европейских стран.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Реджепом Эрдоганом выразил серьёзную обеспокоенность участием в конфликте боевиков. Зачем они были направлены в зону конфликта? Развязывает ли это руки России, ведь теперь это конфликт между ней и международным терроризмом? На все эти и многие другие вопросы ответил главный редактор "МК-Турция", автор телеграм-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев.

Читайте начало интервью:

Роль Турции в Карабахе

Турция в Нагорном Кара﻿бахе — участник или посредник

Что Эрдоган сказал про Карабах и мождахедов

— Яшар, хотя Эрдоган отрицает направление боевиков в Карабах, об этом сказали уже многие мировые лидеры. Они требуют прекратить любое вмешательство.

— Эрдоган и другие турецкие официальные лица это отрицают. Представитель президента Турции Ибрагим Калын, когда ему сообщили, что это утверждают французский президент и сирийский президент, сказал, что он им не доверяет.

Было также заявление директора Службы внешней разведки России Нарышкина об этом, но он еще сказал, что там есть курдские экстремисты. Если они там есть, это в любом случае — очень плохо.

— Если они там действительно есть, зачем это Турции?

— Наверно, многие люди считают, что нужно поддержать своих любыми доступными средствами. Турки считают азербайджанцев своими. Но и в Турции все-таки есть политики, которые говорят, что, если все это — правда, то это — очень плохо, Турция не должна была так действовать, поддерживать такими методами.

— Эрдоган действительно совершил большую ошибку, направив туда этих людей, если так считают даже в Турции.

— Это — ошибка, если действительно он их туда направил, но может, и не он направил.

— В любом случае плохо, что они там есть.

— Я считаю, что любые боевики, неважно, воюющие на стороне Азербайджана или Армении, которые приезжают из-за границы, это — плохо. Любой нормальный человек с этим согласится, потому что уже втягиваются в этот конфликт совсем иные силы.

Чьи наёмники?

Турки говорят, что там есть армянские боевики из Сирии, которые воевали в рядах РПК. Турки описывают, как они туда направлялись, а другая сторона описывает, что сирийские боевики направлялись турками. Получается, что из Сирии едут и туркоманы, и армяне.

Получается, что война идет между нациями, на той и другой стороне — братья по крови. Может, это и нормально, что они поддерживают своих соплеменником.

Например, армянин, который вырос и живет в Сирии, но душой болеет за Армению, едет туда воевать на стороне своего народа, за свою родную, как он считает, землю. Это же — совершенно нормально. Ведь так всегда и было.

— Если все-таки там действительно присутствуют террористы, происходит интернационализация конфликта, развязывает ли это руки России?

— Мне кажется, если это — правда, то — да. Если стороны используют боевиков, наемников, то это не может нравиться России. Многие эксперты уже говорили, что это может угрожать уже и многим другим странам.

Расширение конфликта и усложнения ситуации

Если армяне и азербайджанцы воюют друг с другом за свою, как каждая сторона считает землю, это — одна ситуация. А когда там начинают действовать иные силы, тем более признанные международным сообществом террористическими, то получается уже совсем другая история.

Вопрос еще в том, что когда какое-то государство отправляет своих военных в другую страну, то это сделать достаточно легко, а вот вывести их обратно — уже очень трудно.

— Что дальше? Как, по вашему мнению, могут развиваться события?

— Такие острые конфликты такими боями не заканчиваются, но и одержать полную победу и на этом закончить войну не получится. Даже турецкие военные эксперты, которые полностью на стороне Турции и Азербайджана, говорят, что прямо дойти до конца невозможно.

Максимум, чего может добиться азербайджанская армия, это — окружить Карабах. А потом уже все-таки надо вести переговоры, потому что дальше там — гражданские люди, как вы можете идти туда, где живут гражданские. Получается, что тогда надо будет убивать мирное население, а этого никто в мире в наше время точно не позволит.

Мне кажется, никто никуда уходить не будет, просто бои будут более ожесточенные, это выльется в более масштабную войну. Наверно, тогда уже мир не будет спокойно на это смотреть, и в любом случае начнутся переговоры. Переговорный процесс уже идет, хотя и боевые действия продолжаются.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев