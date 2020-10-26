Что Эрдоган сказал про Карабах и мождахедов

Каковы цели пантюркизма? Является ли это реальной опасностью для других стран, включая Россию? "Турция не является стратегическим партнером России", — заявил Сергей Лавров. Как это было воспринято в Турции? Почему Эрдоган обвиняет ряд стран в поставках оружия и отрицает наличие протурецких наемников на войне в Карабахе, но уважительно величает их моджахедами? Есть ли они там на самом деле? Обо всем этом и многом другом рассказал главный редактор "МК-Турция", автор телеграм-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев.

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Роль Турции в Карабахе

Турция в Нагорном Кара﻿бахе — участник или посредник

— Яшар, в пантюркизме туран — земля обетованная для тюрок — везде, где есть турки. Цель пантюркизма объединить их в единое государство или какой-то союз. Рядом с Россией есть много тюркских государств.

Это — Киргизия, Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан. В нашей стране тоже проживает много тюркских народов. Получается, пантюркизм — реальная угроза для России. Как вы считаете насколько это серьезно и опасно?

— Конечно, в России есть, например, Татарстан и Башкортостан, татары и башкиры являются тюркским народом. Для турок — они свои, башкир турки и называют башкорт тюрклеры. Также и татары — тюрклеры. В недавнем прошлом там возникали сепаратистские настроения.

Пантюркизм — идеи, реалии, противоречия

Но в реалиях нашего времени, когда Россия — сильное развитое государство, а тем более если людям в этой стране живется хорошо, они довольны, то у них даже и мысли не будет о сепаратизме. Наоборот соседние народу будут хотеть быть частью России.

Цель пантюркизма действительно — объединение тюрок. Я не знаю, как на практике они могут объединиться. Но допустим, что это реализовалось, и что тогда? Что будет дальше?…

К тому же идеология пантюркизма предполагает, что все тюрки должны говорить по-турецки. И каждой стране должны быть только они. В Азербайджане только азербайджанские тюрки, в Казахстане — только казахские. Это — нереалистичная картина.

Я — не эксперт по пантюркизму, поэтому не знаю, какие у них конечные цели. Но я наблюдал, что пантюркисты, турецкие националисты очень положительно, тепло и душевно относятся к приезжающим туда из тюркоязычных стран. Они сразу называют братьями.

— Сергей Лавров заявил, что Турция не является стратегическим партнером России. Как это восприняли в Турции?

— Это заявление заметили. Лавров сказал, что Россия никогда не воспринимала Турцию как стратегического союзника, но это — тесный партнер. Вряд ли кто-то всерьез считал, что долгосрочные цели этих стран во всем совпадают, что они могут быть стратегическими союзниками.

Что он назвал Турцию тесным партнером — уже хорошо. Эти слова в Турции тоже заметили. И все это было сказано, как всегда очень дипломатично, Лавров был сдержан и корректен, ничего резкого он не говорил.

Тем более, он просто отвечал на вопросы, которые задавали журналисты. Когда они сказали, что Россия называет Турцию стратегическим союзником, он возразил, что на самом деле мы так никогда не ставили вопрос и не говорили.

Но есть некоторые вопросы, которые можно было бы охарактеризовать, как стратегическое партнерство. Конечно, разные люди и не только в Турции, а везде услышат по своему, журналисты будут везде высвечивать эту самую яркую цитату. Но это — абсолютно ничего не значит.

— В турецкой прессе постоянно предъявляются претензии к Россия, Франции и США, потому что они поставляли оружие Армении. Далее задается вопрос: какое при этом может быть партнерство? Хотя, например, Россия также много современного вооружения продавала и Азербайджану.

— Это было сказано Эрдоганом. Турецкие СМИ обычно цитируют слова, в заголовки тоже выносят цитаты, а свои комментарии они дают в отдельных блоках. Но комментарии все же бывают реже. Гораздо чаще идут прямые высказывания официальных лиц.

Это — как раз цитата Эрдогана, который сказал, что они нас обвиняют, что мы якобы отправляем туда моджахедов, а сами поставляли оружие.

Здесь важно, именно моджахедами он их называет. Он продолжил, у этих моджахедов есть свои дела на своей территории, на своей земле, поэтому туда они не поедут.

— То есть — он отрицает, что в Карабах могут направляться наемники. Моджахеды — это воины ислама?

— Воины джихада. Война во имя веры. Он подчеркнул свое отношение к этим людям.

— То есть уважает, уважает?

— Да. Если в российских и других СМИ их называют боевиками, джихадистами или террористами, то Эрдоган называет их воинами на пути джихада. Но в то же самое время он отрицает, что они там есть.

Турция на всех инстанциях говорит, что никого не отправляет и ничего подобного даже близко нет. Он не просто так подчеркнул, что в Сирии сами сирийские моджахеды воюют за свою землю, поэтому куда-то еще они не поедут.

— Конечно, в этом вряд ли кто признается. Соединенные Штаты часто брали прямо за руку, ловили на прямых контактах с террористами, но все равно они не признаются в этом.

— Да. Этих боевиков называют протурецкими, хотя Турция говорит, что они воюют в своих интересах, просто поддерживаются Турцией.

— И что эти люди находятся на фронте в Нагорном Карабахе, многие говорят.

— И не только говорят, но еще видят, снимают их и выкладывают фото- и видео- свидетельство. Можно посмотреть эти кадры.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев