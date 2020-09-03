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Автор Любовь Степушова

Николай Межевич рассказал, как надо отвечать Западу в деле Навального

Мир

Только сильный ответ в деле Алексея Навального, подобный воссоединению с Крымом, поставит Запад на место в его "гуманитарной агрессии" против России, считает эксперт Николай Межевич.

Создатель "Новичка": отравление Навального, необнаруженное вещество, новая версия // И Грянул Грэм

Новая агрессия Запада против России

Военные токсикологи Бундесвера в среду обнаружили в анализах Алексея Навального нервно-паралитический "боевой агент" "Новичок".

Канцлер Ангела Меркель обсудила результаты экспертизы с кабмином и заявила, что "федеральное правительство самым решительным образом осуждает это нападение. Российское правительство призвано объяснить произошедшее".

"Преступление против Алексея Навального направлено против фундаментальных ценностей и прав, которые мы отстаиваем", — сказала Меркель.

Министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что партнеры в ЕС и НАТО также будут проинформированы о последних результатах.

"В ближайшие несколько дней мы обсудим в Европе, как мы можем отреагировать соответствующим образом. Это тоже будет решаться в свете того, как сейчас себя поведет Россия", — сказал Маас.

Лидер парламентской фракции "Зеленых" в Бундестаге Катрин Геринг-Эккардт потребовала, чтобы федеральное правительство прекратила реализацию проекта газопровода "Северный поток-2". По ее словам, нервно-паралитический яд, который использовали против Навального, нельзя купить в аптеке.

"Совершенно очевидно, что за этим стоят мафиозные структуры Путина. Вот почему нужен четкий ответ", — сказала Эккардт.

В России заявили, что оснований возбуждать в РФ уголовное дело в связи с ситуацией вокруг Навального сейчас нет. Об этом сообщает источник "Интерфакса". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Запад в новой информационной кампании.

"Это политические заявления. Любые политические заявления, которые связаны с фактурой … должны быть на чем-то основаны. Но они все общего характера. Они создают фон. Это и есть классическая информационная кампания", — сказала Захарова.

Ищи, кому это выгодно

Этот вопрос на Западе не ставится от слова "совсем". Но невозможно поверить в то, что российские спецслужбы отравили Навального, а его тело затем передали в Берлин, как улику против себя. Если бы российские власти решили таким образом устранить оппозиционера, то они не выпустили бы самолет с блогером на обследование за границу. Разумнее было бы омским медикам самим обнаружить яд, а следственным органам найти виноватого.

К тому же, при необходимости, убрать Навального можно было куда менее демонстративно.

Складывается впечатление, что Берлин словно ждал повода начать скандал. Российскому руководству давно пора понять, что его дипломатия воспринимается как слабость. Возможно, только "страшные санкции" уберут пелену с глаз.

"Не было бы Навального, был бы Отвальный"

Как сказал "Правде.Ру" профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николай Межевич, ситуация вообще не касается Навального. Есть серьезная проблема — отношения России и коллективного Запада, и "не было бы Навального, был бы Завальный, Провальный, Отвальный и так далее, и так далее".

По мнению эксперта, важно, что Запад перешел к "системной и долгой" атаке на Россию, а не на Китай, так как там он столкнется с сильным ответом.

"Китай не является доступным для коллективного Запада. Там совсем иная цивилизация, которая даст сильный ответ. Россия, к сожалению, не была в последнее время готова к симметричным ответам. Симметричные ответы в России закончились в те времена, когда у нас был 2014 год и когда Крым вернулся домой. Затем мы, по неясным мне, но, вероятно, ясным верховному главнокомандованию причинам, не идем путем: "зуб за зуб", "глаз за глаз", — сказал Николай Межевич.

Запад не понимает ничего, кроме силы

У эксперта складывается впечатление, что оппоненты Москвы в Лондоне, Вашингтоне и даже в Берлине "не понимают никакой иной тактики, кроме силы".

"Нужно было начать отвечать на ситуацию со Скрипалями. Зачем нужно было дожидаться еще одного — Навального?", — отметил эксперт.

Однако, по его словам, есть важное отличие в этих "делах": ситуация со Скрипалями произошла за пределами Российской Федерацией, а ситуация с Навальным произошла в Российской Федерации, то есть, Запад не просто вмешивается, он уже "двумя руками и ногами" влез во внутреннюю российскую ситуацию и угрожает нам санкциями за события, которые, во-первых, непонятны, во-вторых, полностью относятся к компетенции Российской Федерации.

"Это какая-то гуманитарная агрессия. Должен быть дан ответ, который отобьет у Запада всякую охоту каждый раз раскрывать рот по поводу провокаций, которые ими же и устроены", — сказал Николай Межевич.

Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови и приступ панкреатита. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

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