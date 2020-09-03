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Автор Антон Куликов

От "хайли лайкли" к "зер варшайнлих": на Западе заговорили о "тотальном бойкоте" России

Мир

Власти Германии 2 сентября объявили о том, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". И потребовали — не в первый, впрочем, раз — чтобы Россия объяснила произошедшее.

От

"Зер варшайнлих" вместо "хайли лайкли"?

Пока, впрочем, в Берлине не прибегают к риторике британского экс-премьера Терезы Мэй, которая спустя несколько дней после отправления Скрипалей объявила о "весьма вероятной" причастности к этому российских госструктур.

Выражение highly likely стало крылатым. Этого стало достаточно, чтобы ввести против России санкции. Впрочем, санкциями угрожают и сейчас. Хотя немецкие официальные лица пока не используют в своей риторике выражение "весьма вероятно" (sehr wahrscheinlich). Но это, судя по всему, вопрос времени.

Стоит отметить, что практически сразу же после объявления германского правительства о веществе, которым был отравлен Навальный появилось много рассуждений относительно того, какие санкции могут быть введены против России.

Повод? Нарушение международных обязательств — конвенции о запрещении химического оружия. Да, все произошло на территории РФ, но роли это в данном случае не играет. Конечно, если принять версию о том, что было применено боевое отравляющее вещество.

"Северный поток-2" опять под ударом

Ну и коль скоро речь зашла о санкциях, то первым делом речь о газопроводе "Северный поток-2". Строительство газопровода — сильнейший раздражитель в отношениях между ФРГ и США. Кроме того, в самой Германии достаточно противников достройки газопровода. В частности, партия "Зеленые".

Но и не только они. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что ограничиваться высылкой дипломатов недостаточно. "Если мы хотим послать четкий сигнал Москве с нашими партнерами, то экономические отношения должны быть на повестке дня, а это означает, что проект "Северный поток-2" не должен быть оставлен без внимания", — сказал Ишингер.

Он добавил, что это должно быть что-то среднее между "дипломатическими жестами и тотальным бойкотом".

То есть о высылке дипломатов, как это было после отравления Скрипалей, говорится как о деле практически решенном. Вопрос только в том, когда это будет.

И про SWIFT тоже вспомнили

Еще одно возможное направление — очередной раунд ограничений в финансовой сфере. Опять поднята тема отключения России от системы международных платежей SWIFT.

Впрочем, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сомневается в том, что это произойдет.

"Я не думаю, что отключат от SWIFT, потому что тогда сразу будет понятно, что это политически мотивированное решение, которое "шито белыми нитками". И самое главное, что оно ни к чему хорошему не приведет ни европейские страны, ни США. Хотя Америку, наверное, в меньшей степени, но страны, с которыми у нас достаточно крупный товарооборот, достаточно большой объем операций проходит через систему SWIFT, серьезно пострадают тоже. Это решение ударит и по нашим партнерам", — сказал Аксаков "Интерфаксу".

Тема со SWIFT, отметим, возникает едва ли не при каждом серьезном обострении отношений России с Западом. И совершенно нельзя исключать, что в данном случае желание попробовать может возобладать.

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Темы санкции северный поток-3 алексей навальный вольфганг ишингер
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