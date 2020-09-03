Байден раскритиковал Трампа за отсутствие реакции "по Навальному"

Джозеф Байден, оппонент действующего американского президента на предстоящих выборах, в очередной раз обрушился с критикой на Дональда Трампа.
Теперь поводом стало отсутствие заявления "относительно Алексея Навального", точнее его предполагаемого отравления.
По версии Байдена,
"метод атаки на оппозиционного российского политика не оставляет сомнений в том, на ком лежит ответственность, — на российском государстве".
Кандидат в президенты США от демократов уверен: в данной ситуации Трамп "не хочет противостоять президенту Путину".
Байден заявил:
"Он (Трамп) еще не осудил нападение на Навального. Его молчание — это соучастие. Пока Дональд Трамп в Белом доме, американцы не могут быть в безопасности".
И пообещал:
"Когда я стану президентом, я буду сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы привлечь к ответственности российскую сторону".
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.