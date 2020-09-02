Меркель дала понять, что за Навального есть, кому заступиться

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что российский блогер Алексей Навальный стал "жертвой преступления". Она призвала Москву "ответить на вопросы, на которые может ответить только российское правительство."

Меркель имела в виду тесты, проведенные Бундесвером, которые показали, что антикоррупционный активист был "вне всякого сомнения" отравлен химическим веществом класса "Новичок". Описывая Навального как "ведущего оппозиционного политика в России", она сказала, что кто-то хочет" заставить его замолчать".

Канцлер добавила, что Москва "должна ответить", и выразила сочувствие Навальному, дав понять, что за него есть, кому заступиться:

"Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы выразить свое сочувствие Алексею Навальному. Мы поговорили с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, а до этого у меня была встреча с министрами финансов, юстиции, обороны и внутренних дел".

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