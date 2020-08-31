"Это конец": в Германии заявили о "низшей точке" в отношениях с Россией

Германия за последние несколько недель оказалась в авангарде — в смысле определения дальнейших отношений с Россией.

США пока не до того, там проходили съезды демократической и республиканской партий. Восточноевропейские государства, которые обычно не упускают случая порассуждать о России, увлечены происходящим в Белоруссии.

После того, как в берлинскую клинику "Шарите" был доставлен Алексей Навальный, в Берлине стали подчеркнуто много внимания уделять перспективам дальнейших отношений с Россией. Да и не только в Берлине — мнений о том, что Германия должна кардинально пересмотреть свою политику в отношении РФ, в последние несколько недель прозвучало предостаточно.

Хоть канцлер Германии Ангела Меркель и отказалась пока что пересматривать политику в отношении России, оптимизма относительно дальнейших перспектив мало.

"Низшая точка" в отношениях с Россией

Вот, например, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил в интервью журналу Der Spiegel, что после произошедшего с Навальным отношения России и Германии достигли низшей точки.

"Это, к сожалению, конец, в том числе и для идеи стратегического партнерства", — отметил Ишингер. По его мнению, вероятные санкции против России не возымеют действия. Они являются "средством, к которому правительства охотно прибегают, когда больше ничего не приходит в голову", считает Ишингер.

Он полагает, что ситуация с Навальным дает Германии возможность показать, что Берлин готов помогать, несмотря на несогласие с российскими властями.

"Мы не враги России и россиян", — подчеркнул Ишингер.

Не только "низшая точка", но еще и "сгустившиеся тучи"

В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас в понедельник вновь повторил тезис о "тучах", "нависших" над отношениями с Россией.

"С одной стороны, мы нуждаемся в конструктивных отношениях с Москвой, ведь без или вопреки России Европа не станет безопаснее", — сказал Маас, добавив, что такая позиция относится к "разумной реальной европейской политике". "С другой стороны, мы говорим совершено ясно: тучи нависли над нашими отношениями. Санкции сохранятся, пока ничего не изменилось в их причинах", — сказал глава германского МИД. И опять подчеркнул, что "Россия должна в большей степени способствовать прояснению инцидента с Навальным".

Вообще говоря, трудно сказать, какие именно отношения надо пересмотреть и о какой "идее стратегического партнерства" говорит Ишингер. Конечно, Берлину далеко до той санкционной прыти, что демонстрирует Вашингтон. Однако едва ли кто может сказать, что антироссийские санкции — это нечто невиданное для Германии.

Так что "низшую точку" и "сгустившиеся тучи" порассуждать можно, но отношения между Россией и Германией вот уже несколько лет далеко не блестящие.