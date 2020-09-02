Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?

Правительство ФРГ в среду выступило с заявлением, в котором утверждается, что Алексей Навальный "вне всяких сомнений" подвергся воздействию вещества из группы "Новичок".

О чем заявили в Германии

Заметим, что информировали о выводе не врачи клиники Charite, где находится на лечении Навальный, а официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, по запросу из клиники спецлаборатория бундесвера провела токсикологическое исследование анализов Навального, в которых были обнаружены "не вызывающие сомнений доказательства" присутствия вещества из группы "Новичок".

По словам Зайберта, канцлер Ангела Меркель провела совещание с рядом министров и согласовала "ряд шагов" в свете новых данных. Он также заявил, что МИД ФРГ проинформирует посла России о результатах исследований, и что Германия сообщит ЕС, НАТО и ОЗХО о новых данных в ситуации вокруг Навального.

Напомним, ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что не исключает дипломатических санкций, если Россия не будет сотрудничать в деле об отравлении Навального. Теперь уже официально подтверждено, что это некое вещество из группы "Новичок".

Страшная отрава, насколько мы помним по делу Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году. От следов этого вещества их дом в Солсбери чистили несколько месяцев.

В связи с чем непонятно, что же это за вещество, якобы обнаруженное в спецлаборатории бундесвера. То есть оно в данном случае опасно только для пострадавшего? А для окружающих и контактировавших с ним людей?

Впрочем, можно было предполагать, что все к этому заявлению и шло. Еще на прошлой неделе появились публикации, в которых говорилось - со ссылкой на "источники" - об отравлении Навального веществом из группы "Новичок".

Реакция в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал информацию с выводами властей ФРГ о том, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".

В российском же МИДе напомнили, что Генпрокуратура РФ 27 августа направила запрос в Германию об оказании правовой помощи. В запросе почти два десятка вопросов. Ответа на них от германских властей пока не получено.

Между тем, российские информационные агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что отечественные криминалисты не обнаружили в организме Алексея Навального следов ядовитых и отравляющих веществ.

"По результатам нескольких проведенных в рамках доследственной проверки экспертиз никаких ядовитых, отравляющих, сильнодействующих веществ в организме и вещах Навального не обнаружено", - сказал, в частности, источник ТАСС. Он добавил, что Навальному был поставлен основной диагноз - нарушение углеводного обмена, сопутствующий - панкреатит.

А один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк заявил РИА "Новости", что симптомы отравления Алексея Навального совершенно не похожи на те, что бывают при отравлении подобным веществом.