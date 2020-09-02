Правительство ФРГ в среду выступило с заявлением, в котором утверждается, что Алексей Навальный "вне всяких сомнений" подвергся воздействию вещества из группы "Новичок".
Заметим, что информировали о выводе не врачи клиники Charite, где находится на лечении Навальный, а официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, по запросу из клиники спецлаборатория бундесвера провела токсикологическое исследование анализов Навального, в которых были обнаружены "не вызывающие сомнений доказательства" присутствия вещества из группы "Новичок".
По словам Зайберта, канцлер Ангела Меркель провела совещание с рядом министров и согласовала "ряд шагов" в свете новых данных. Он также заявил, что МИД ФРГ проинформирует посла России о результатах исследований, и что Германия сообщит ЕС, НАТО и ОЗХО о новых данных в ситуации вокруг Навального.
Напомним, ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что не исключает дипломатических санкций, если Россия не будет сотрудничать в деле об отравлении Навального. Теперь уже официально подтверждено, что это некое вещество из группы "Новичок".
Страшная отрава, насколько мы помним по делу Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году. От следов этого вещества их дом в Солсбери чистили несколько месяцев.
В связи с чем непонятно, что же это за вещество, якобы обнаруженное в спецлаборатории бундесвера. То есть оно в данном случае опасно только для пострадавшего? А для окружающих и контактировавших с ним людей?
Впрочем, можно было предполагать, что все к этому заявлению и шло. Еще на прошлой неделе появились публикации, в которых говорилось - со ссылкой на "источники" - об отравлении Навального веществом из группы "Новичок".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал информацию с выводами властей ФРГ о том, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
В российском же МИДе напомнили, что Генпрокуратура РФ 27 августа направила запрос в Германию об оказании правовой помощи. В запросе почти два десятка вопросов. Ответа на них от германских властей пока не получено.
Между тем, российские информационные агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что отечественные криминалисты не обнаружили в организме Алексея Навального следов ядовитых и отравляющих веществ.
"По результатам нескольких проведенных в рамках доследственной проверки экспертиз никаких ядовитых, отравляющих, сильнодействующих веществ в организме и вещах Навального не обнаружено", - сказал, в частности, источник ТАСС. Он добавил, что Навальному был поставлен основной диагноз - нарушение углеводного обмена, сопутствующий - панкреатит.
А один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк заявил РИА "Новости", что симптомы отравления Алексея Навального совершенно не похожи на те, что бывают при отравлении подобным веществом.
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Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.