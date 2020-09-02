Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Антон Куликов

Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?

Политика

Правительство ФРГ в среду выступило с заявлением, в котором утверждается, что Алексей Навальный "вне всяких сомнений" подвергся воздействию вещества из группы "Новичок". 

Возвращение

О чем заявили в Германии

Заметим, что информировали о выводе не врачи клиники Charite, где находится на лечении Навальный, а официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, по запросу из клиники спецлаборатория бундесвера провела токсикологическое исследование анализов Навального, в которых были обнаружены "не вызывающие сомнений доказательства" присутствия вещества из группы "Новичок".

По словам Зайберта, канцлер Ангела Меркель провела совещание с рядом министров и согласовала "ряд шагов" в свете новых данных. Он также заявил, что МИД ФРГ проинформирует посла России о результатах исследований, и что Германия сообщит ЕС, НАТО и ОЗХО о новых данных в ситуации вокруг Навального.

Напомним, ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что не исключает дипломатических санкций, если Россия не будет сотрудничать в деле об отравлении Навального. Теперь уже официально подтверждено, что это некое вещество из группы "Новичок".

Страшная отрава, насколько мы помним по делу Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году. От следов этого вещества их дом в Солсбери чистили несколько месяцев.

В связи с чем непонятно, что же это за вещество, якобы обнаруженное в спецлаборатории бундесвера. То есть оно в данном случае опасно только для пострадавшего? А для окружающих и контактировавших с ним людей?

Впрочем, можно было предполагать, что все к этому заявлению и шло. Еще на прошлой неделе появились публикации, в которых говорилось - со ссылкой на "источники" - об отравлении Навального веществом из группы "Новичок".

Реакция в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал информацию с выводами властей ФРГ о том, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".

В российском же МИДе напомнили, что Генпрокуратура РФ 27 августа направила запрос в Германию об оказании правовой помощи. В запросе почти два десятка вопросов. Ответа на них от германских властей пока не получено.

Между тем, российские информационные агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что отечественные криминалисты не обнаружили в организме Алексея Навального следов ядовитых и отравляющих веществ.

"По результатам нескольких проведенных в рамках доследственной проверки экспертиз никаких ядовитых, отравляющих, сильнодействующих веществ в организме и вещах Навального не обнаружено", - сказал, в частности, источник ТАСС. Он добавил, что Навальному был поставлен основной диагноз - нарушение углеводного обмена, сопутствующий - панкреатит.

А один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк заявил РИА "Новости", что симптомы отравления Алексея Навального совершенно не похожи на те, что бывают при отравлении подобным веществом.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники  target="_blank">в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы новичок алексей навальный
Новости Все >
7-летний принц Джордж приобщается к "кровавому спорту"
Актриса Рина Гришина появится в новом сериале
Школьники из России взяли шесть медалей на Евроолимпиаде по географии
Население России поддерживает только миграция - эксперт
Жириновский стал кандидатом в депутаты горсобрания Чебоксар
Редакция Charlie Hebdo берёт на себя большую ответственность - эксперт
Продажи новостроек в России сократились на треть
"Ростов" объявил о переходе защитника сборной Белоруссии
Налоговые послабления для многодетных семей - правильный шаг
Максим Галкин познает прелести отцовства с детьми-первоклашками
Последние материалы
Население России поддерживает только миграция - эксперт
Психическое расстройство у близкого: что делать
Редакция Charlie Hebdo берёт на себя большую ответственность - эксперт
Продажи новостроек в России сократились на треть
"Ростов" объявил о переходе защитника сборной Белоруссии
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
Налоговые послабления для многодетных семей - правильный шаг
Максим Галкин познает прелести отцовства с детьми-первоклашками
Вассерман готов попробовать новую вакцину от коронавируса
Дима Билан совершил вылазку из больницы
Популярное
Полезно знать
Мельница мифов: что означает SOS?

Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.

Мельница мифов: что означает SOS?
Пугачёва расплакалась на школьной линейке
Российский шоу-бизнес
Пугачёва расплакалась на школьной линейке
Полезно знать
Мельница мифов: стрижка спасет от облысения
Общество
Вассерман: про белорусскую оппозицию и нашей эстраде
Любовь Степушова США начали разыгрывать "религиозную карту" в Белоруссии Любовь Степушова Василий Амирджанов Лукашенко при﻿знался в авторитаризме и захотел перемен Василий Амирджанов Усам Оздемиров Как нам стать отличниками производительности труда Усам Оздемиров
Комментарии
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
Вассерман готов попробовать новую вакцину от коронавируса
Nexta и координаторы протестов: как Польша орудует в Белоруссии
США начали разыгрывать "религиозную карту" в Белоруссии
Дмитрий Медведев: Россия не виновата в деградации отношений с США
Зачем Москва повышает обороноспособность Киева и Тбилиси
С бизнеса готовятся взыскать триллион рублей долгов
Жилищный кооператив — проект, направленный на сбережение человеческого капитала
Чего добились страны СССР за годы независимости
"Это конец": в Германии заявили о "низшей точке" в отношениях с Россией
С бизнеса готовятся взыскать триллион рублей долгов
Эксперты: Белоруссия станет Крымом или Южной Осетией
С бизнеса готовятся взыскать триллион рублей долгов
С бизнеса готовятся взыскать триллион рублей долгов
Вассерман: про белорусскую оппозицию и нашей эстраде
С бизнеса готовятся взыскать триллион рублей долгов
Горбачёв и Лукашенко — чт﻿о общего при всей разнице
"Это конец": в Германии заявили о "низшей точке" в отношениях с Россией
Чего добились страны СССР за годы независимости
Дилемма Путина: или необратимая интеграция с Белоруссией, или он следующий
Чего добились страны СССР за годы независимости
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников