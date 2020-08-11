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Автор Любовь Степушова

Варшава проиграла: саммита Евросоюза по Белоруссии не будет

Мир » Европа

Не будет ни внеочередного саммита ЕС, ни внеочередной встречи министров иностранных дел по ситуации в Белоруссии, как того хотел премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Почему Путин не отвечает Лукашенко?

Об этом пишет польская газета Interia со ссылкой на корреспондента RMF FM Катаржину Шиманску-Боргинон.

А судьи кто?

По ее словам, Евросоюз осуждает действия Александра Лукашенко (по разгону мирных протестов), но пока не думает об "экстраординарных действиях". Кроме того, власти Польши раздражают чиновников в Брюсселе, пытаясь выдать себя за лидеров защитников верховенства закона.

"Звонки из Варшавы и польских дипломатов в Брюсселе по поводу организации внеочередного саммита ЕС или внеочередной встречи глав иностранных ведомств ЕС вызвали иронические замечания в Брюсселе. Им не понравилось, что польские власти, которые сами не уважают верховенство закона, хотят задать тон среди защитников демократии в Белоруссии. Это слабая позиция", — иронично сказал анонимный собеседник радиоканала RMF FM.

По его словам, возмущение было настолько сильным, что, когда премьер-министр Польши позвонил в Брюссель, некоторые официальные лица "закипели от негодования".

Об этом же косвенно свидетельствует твит президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая сообщает, что говорила с премьер-министром Матеушем Моравецким о ситуации в Белоруссии.

"Мы внимательно следим за развитием событий", — написала Урсула фон дер Ляйен.

Польша — авторитарное государство

Януш Корвин-Микке, депутат сейма от "Конфедерации", написал в Twitter, обращаясь к Моравецкому, что было бы, если бы после президентских выборов и многочисленных демонстраций протеста оппозиции против их признания, Ангела Меркель захотела бы созвать конференцию по внутренней ситуации в Польше?

Еврокомиссия отказала польским городам в помощи, потому что они объявили себя "зонами, свободными от ЛГБТ".

Европейский суд в Люксембурге осудил Польшу за нарушение независимости судебной власти. 5 ноября он постановил, что польский закон 2017 года об отставке судей и прокуроров нарушает правила ЕС, так как может позволить министру юстиции Польши произвольно отстранять судей от работы.

Польша является единственной в истории ЕС страной, против которой Евросоюз запустил процедуру введения санкций и кого Европарламент призвал лишить права голоса в Совете ЕС. 

Акции протеста и столкновения с ОМОНом в Минске начались после объявления данных ЦИК, согласно которым нынешний глава государства Александр Лукашенко выиграл президентские выборы в воскресенье, набрав почти 80 процентов голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская — менее 10 процентов. Демонстрации прошли и во всех крупных городах страны, они были подавлены силовиками.

Александр Лукашенко не раз обвинял польские власти в дестабилизации обстановки в Белоруссии.

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Темы евросоюз матеуш моравецкий выборы в белорусии
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