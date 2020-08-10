Дмитрий Болкунец рассказал, как изменится курс Белоруссии после выборов

Белорусы не хотят быть в едином государстве с Россией, а жители Витебской и Могилевской областей не попросят о воссоединении с Россией, считает белорусский эксперт Дмитрий Болкунец.

Лукашенко боится "армянского сценария"

После того, как будут опубликованы данные ЦИК и альтернативные данные оппозиции (платформа "Голос") по итогам выборов в Белоруссии, начнется конфликт, так как эти данные будут прямо противоположными, сказал в эфире программы "Точка зрения" белорусский экономист и политолог Дмитрий Болкунец (эфир программы состоялся 6 августа) .

По данным политолога, за последние недели "около 200 тысяч белорусов вышли на улицы, требуя перемен и честных выборов".

"Честных выборов в Белоруссии не было при Лукашенко, каждый раз кандидаты оказывались в тюрьмах, а в этот раз даже до выборов. Все у него жулики, бандиты, воры, хулиганы. Честные выборы Лукашенко бы проиграл", — отметил Дмитрий Болкунец.

По его мнению, глава Белоруссии боится сценария по которому прошла "революция любви" в Армении, тем более, что есть лидер (аналог Никола Пашиняна) — Светлана Тихановская, которая "сплотила оппозицию" — она провела многочисленные митинги на которые приходили "обычные люди, а не боевики, как пишут в некоторых СМИ".

Почему у Лукашенко высокий антирейтинг

Эксперт обосновал потерю рейтинга у Лукашенко тем, что он 26 лет придерживается тактики "советского руководителя 70-х годов", "что совершенно не понятно молодежи". Люди постарше, по словам Дмитрия Болкунца, путешествуют, и видят, возвращаясь, что есть проблемы в экономике, в частности, безработица, в медиапространстве.

Кроме того, Лукашенко очень неправильно повел себя в эпидемию коронавируса: вместо того, чтобы признать ее и вместе с народом преодолеть, он занял позицию непризнания болезни. а потом вместо извинений, перешел на оскорбления учителей и медиков, сказал политолог.

"Так что, даже бюджетники его теперь не поддерживают. Он обещал зарплату 500 долларов и третий год, как не может достигнуть этого показателя. И в то же время пообещал поднять зарплату в послании в 2 раза, а как? Люди не верят в этот популизм", — сказал Дмитрий Болкунец.

России не нужен Майдан в Белоруссии

Россия заинтересована в том, чтобы выборы прошли спокойно, хотя бы потому что у стран общая граница, продолжил эксперт.

Политолог считает, что если Россия признает выборы (Владимир Путин уже поздравил Александра Лукашенко — Ред.), то она возьмет на себя ответственность за отсутствие их легитимности, и "предстанет в образе страны", которая поддерживает Лукашенко, что будет иметь негативный эффект, потому что у него "колоссально высокий антирейтинг".

По словам Дмитрия Болкунца, Лукашенко не подписал бы дорожные карты Союзного государства, потому что у него были амбиции "въехать в Кремль", но этого сделать ему не дали. Точка в переговорах была поставлена в Сочи в феврале — Лукашенко отказался углублять интеграцию, а Путин сказал, что Россия не может дотировать экономически Белоруссию, как это делала ранее.

После этого Александр Лукашенко ищет врагов, которые пытаются убрать его из кресла президента, поэтому возникли истории с наемниками из России, банкиром — оппозиционером (Виктор Бабарико- Ред.), тоже якобы поддержанным Москвой, отметил Дмитрий Болкунец. Это не впервые, просто раньше это были "враги" из Польши и Литвы.

Лукашенко за свою лояльность будет требовать у России денег "в духе сомалийских пиратов". Эксперт вспомнил, что один раз Россия ответила пиратам, и они никогда больше не подходили к российским кораблям.

"Ответ здесь будет такой же точечный и выверенный", — сказал Дмитрий Болкунец.

Запад ему тоже не помощник

Запад ему тоже не помощник, уверен эксперт. Там перестали его называть "диктатором", но санкции не сняли, поэтому Лукашенко политически одинок. Внутри тоже у него нет опоры," у него есть есть клан, но в этой команде нет людей творческих профессий".

"Его политика будет силовая — закручивания гаек. Он человек везучий, но забронзовел и превратился в монарха — над всеми стоит и не признает дискуссий. Поэтому он одинок. А общество это перестало понимать, ему нужен диалог, а не монолог", — отметил Дмитрий Болкунец. "Это закат эпохи Лукашенко", добавил он.

Хотят ли белорусы жить в едином государстве с Россией?

По мнению Дмитрия Болкунца, народам России и Белоруссии нужна экономическая интеграция с целью повышения их благосостояния. Но белорусы не поддержат создание единого государства с Россией, потому что "выросло поколение, которое воспринимает Россию, как отдельное государство — как Польшу и Литву".

"Создание союзного государства, мне кажется, не будет поддержано белорусским обществом, но, чтобы делать определенные выводы нужно глубинное социологическое исследование, которое, если и проводилось, то носит секретный характер", — отметил политолог.

"Крымского сценария" в Белоруссии не будет

Дмитрий Болкунец утверждает, что западная и восточные части страны, если и отличаются друг от друга, то только в религиозном плане — с преобладанием Католической церкви на западе, но бывшее членство — до 1926 года, Витебской и Гомельской в составе РСФСР никак не проявляется.

"Все давно перемешалось, жители Гродно или Бреста, могут быть больше пророссийски настроены, чем восточные города. Гомельская и Витебская области не попросят, как крымчане, присоединения к России в случае проблем с националистами", — уверен Дмитрий Болкунец.

"Кто бы ни пришел к власти, даже националисты, системный курс Белоруссии не изменится, Минск останется в евразийской интеграции, но при этом все, в том числе и Лукашенко, заинтересованы в нормальных отношениях с ЕС и США. Россия тоже в этом заинтересована, если они не будут противоречить российско-белорусским отношениям", — отметил эксперт. "Нелегитимными выборами воспользуются противники России и Белоруссии, они будут вбивать клин в двусторонние отношения за счет дестабилизации, как это было на Украине. Найдется тот, кто возглавит протест, и он будет поддержан этими силами. Поэтому России не надо думать, что Лукашенко вечный, а надо искать диалог с другими силами. Россия этого не делает, и это провал в её внешней политике", — сделал вывод Дмитрий Болкунец.

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