Оппоненты Лукашенко не признали результаты выборов

Оппоненты Александра Лукашенко по президентским выборам, которые прошли в Белоруссии 9 августа, отказались признавать их результаты.

Об этом сообщили кандидаты в президенты республики Андрей Дмитриев и Сергей Черчень.

Они заявили о планах подать соответствующую жалобу в ЦИК, чтобы ведомство признало прошедшие выборы недействительными.

Ранее жалобу в ЦИК уже подала Светлана Тихановская, которая также выразила несогласие с официальными данными по выборам.