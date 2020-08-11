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Оппоненты Лукашенко не признали результаты выборов

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Оппоненты Александра Лукашенко по президентским выборам, которые прошли в Белоруссии 9 августа, отказались признавать их результаты.

Об этом сообщили кандидаты в президенты республики Андрей Дмитриев и Сергей Черчень.

Они заявили о планах подать соответствующую жалобу в ЦИК, чтобы ведомство признало прошедшие выборы недействительными.

Ранее жалобу в ЦИК уже подала Светлана Тихановская, которая также выразила несогласие с официальными данными по выборам.

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