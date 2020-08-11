Оппоненты Александра Лукашенко по президентским выборам, которые прошли в Белоруссии 9 августа, отказались признавать их результаты.
Об этом сообщили кандидаты в президенты республики Андрей Дмитриев и Сергей Черчень.
Они заявили о планах подать соответствующую жалобу в ЦИК, чтобы ведомство признало прошедшие выборы недействительными.
Ранее жалобу в ЦИК уже подала Светлана Тихановская, которая также выразила несогласие с официальными данными по выборам.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.