"Русская угроза" над Британией

Чем меньше Великобритания боится коронавируса — тем страшнее кажутся Россия и Владимир Путин. С ритуалом таинственных лиц и атмосферой прямо из ранних фильмов о Бонде — только что был опубликован специальный Отчет Комитета по разведке и безопасности парламента.

В основном он построен на цензурных сокращениях, но смог поднять как минимум два момента в британских политических дебатах:

Во-первых, как правило, Россия вовлечена во ВСЁ, чем должны интересоваться западные общества, согласно их политикам и СМИ.

Во-вторых, необходимо увеличить компетенцию и бюджеты всех учреждений и ведомств, занимающихся борьбой с невидимой, но вездесущей российской агрессией.

И конечно, доступ к РТ и "Спутнику" должен быть заблокирован на всей территории Великобритании. Одним словом — это типично для западной партийной бюрократии, поиск алиби и запрос на дополнительные деньги, но…

Документ (если его отжать, то этой водой можно было бы полить значительную часть пострадавшей от засухи центральной Англии) серьезно обсуждается как в парламенте, так и в средствах массовой информации. Как и следовало ожидать — с особым акцентом на фрагменты, которые не будут найдены в Отчете, но все уже знают, что они должны там быть. Речь идет, конечно же, о предполагаемом влиянии России на результаты референдума о независимости Шотландии в 2014 году и референдума о Брексите в 2016 году.

Эксперты знают лучше! В конце концов, они эксперты…

Разумеется, материал, официальными консультантами и авторами которого являются такие асы русологии, как Энн Эпплбаум и Эдвард Лукас, просто должен быть в принципе принятым в качестве обязательного! Ведь эти мастера даже с закрытыми глазами сразу дадут ответ и объяснение любого кризиса в мире: "Это вина России и Путина!".

Сам Отчет, несмотря на официальную печать палаты общин, не отличается (даже с раскрытой частью содержания) от стандартных журналистских работ этих двух представителей СМИ.

Таким образом, здесь мы узнаем, что "Россия одновременно и очень сильная, и очень слабая", поэтому ее нельзя игнорировать. Для Москвы принцип состоит в том, что "любые действия, которые она может предпринять, которые наносят ущерб Западу, фундаментально хороши для России". Поэтому Великобритания должна относиться к российской политике только как к угрозе, так же как к действиям Китая, Ирана и Северной Кореи (с которыми подлая Москва также поддерживает хорошие отношения!).

"Устные доказательства"

Россия, по их мнению, представляет собой угрозу, от которой Запад должен защищаться, но в то же время у россиян есть некоторая необъяснимая паранойя, которая заставляет видеть только агрессивные действия со стороны Запада, когда он (только для поддержания старых надежд) пытается изменить российскую политическую систему. Таким образом, невозможно понять, от чего сходят с ума эти параноики-русские!

Но чтобы облегчить понимание (одна из рекомендаций Отчета), необходимо полностью заблокировать "российские инструменты дезинформации", в том числе РТ и "Спутник". На эти СМИ ссылаются авторы документа, что что-то было сказано или написано в российских СМИ о Брексите или независимости Шотландии. Как бы то ни было, сам факт того, что средства массовой информации, штаб-квартира которых находится в Москве, сообщают о чем-либо, кажется журналистам не только подозрительным, но и является определенным доказательством зловещей российской угрозы!

Новая Красная Паника

Несмотря на проявления типичного западного безумия, к выводам Отчета нельзя подходить пренебрежительно.

Как отмечают некоторые наблюдатели (например, популярный шотландский левый портал — Counter), вся акция сильно напоминает "Красную панику" со времен Тэтчер и Рейгана, когда на Западе каждое независимое движение (особенно профсоюзы и антивоенные организации) держалось в страхе.

Более того, в то время как премьер-министр Борис Джонсон избавился даже от предположения о заинтересованности России в Брексите, в то время как сообщения о финансовых связях старых британских денег (чьи держатели часто сидят в палате лордов) с новыми российскими капиталами также рассматривались по своему усмотрению (в конце концов, господа не говорят о деньгах публично …), Отчет явно используется для противодействия стремлениям Шотландии к независимости, включая дискредитацию тех активистов национального движения, которые выступают против членства свободной Шотландии в НАТО.

Американский авианосец тонет

Этот удар пришелся в очень чувствительный момент, во время регистрации новых партий в Шотландии, готовящихся к окончательной победе на выборах следующего года в национальный парламент и принуждающих Лондон к референдуму о роспуске англо-шотландского союза.

Не случайно шотландский националистический блог The Black Saltire наиболее осознанно отреагировал на нападения в Отчете: "Русские или кто-либо другой повлияли на референдум 2014 года? Не беспокойтесь! Итак, давайте проголосуем снова…".

Согласно последним опросам, 54% респондентов неизменно поддерживают независимость Шотландии. В то же время — 49% англичан хотят … независимости Англии, то есть уйти из Шотландии, Северной Ирландии, даже Уэльса и заняться решением внутренних проблем, вместо того, чтобы играть в Империю.

Кто-то (то есть не только авторы доклада, открыто связанные с американскими ястребами, но также их британские спонсоры и промоутеры) хочет вернуться к холодной войне, хочет использовать "российскую угрозу" для реорганизации политической сцены Великобритании. И хочет отстоять позицию Соединенного Королевства как наземного авианосца на службе США. Даже если бы он утонул в этой роли…