Официальный Киев настроил против себя и Армению

Украинские власти настойчиво продолжают портить отношения со своими соседями и республиками бывшего Советского Союза — в этом году этот немалый список пополнился Арменией.

Напомню, что в апреле 2020 года замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар разослал официальное письмо, в котором призывал всех чиновников не упоминать понятие "геноцид армян" и не комментировать 105-ю годовщину чудовищной резни, устроенной в Османской империи (тем самым фактически поддержав Анкару). Боднар привёл весьма смехотворные доводы: мол, то, что случилось с армянами в начале XX века, не подпадает под определение геноцид, т.к. ООН приняла конвенцию об этом преступлении лишь в 1948 году. Но тем самым дипломат нивелировал и вторую причину отказа Еревану, который не признаёт геноцидом голодомор 1932-1933 годов (который также был до 1948!). И в качестве "контрольного выстрела" Боднар выдал истинные причины: Армения — союзница России, а геноцид категорически отрицает "стратегический партнёр" Украины — Турция.

Протест при помощи борща

И вот новый дипломатический скандал: в Ереване пикетировали и облили борщом посольство Украины. Пикетчики пришли с плакатами на английском: "Позор Украине!", "Украина + Азербайджан" и на украинском: "Їжте та замовкніть!" ("Ешьте и замолчите").

Протестующие пояснили своё возмущение: "Некоторые государства и организации высказались по поводу перестрелок на армяно-азербайджанской границе, а заявление Украины по этому поводу было односторонним, пробакинским".

Что же послужило поводом для народного протеста?

МИД Украины выступил с таким заявлением: "Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в его международно признанных границах".

А эти самые официальные границы — это в том числе и Арцах (Нагорный Карабах), который сейчас контролируется армянами, считающими его своей землёй, безосновательно отданной Азербайджану в советское время.

Киев испортил отношения с Ереваном, поддержав Баку

Экономическая и политическая интеграция как процесс предполагает, что страна вовлекается в экономические и политические отношения, которые сглаживают противоречия, способствуют интенсификации экономического сотрудничества и в целом способствуют региональной стабильности и процветанию, отмечает президент Фонда современной дипломатии Амрам Петросян.

"Увы, на примере Киева мы видим совершено обратный процесс. Украина с момента начала активной евроинтеграции, к сожалению, испортила отношения с очень многими своими традиционными соседями, то есть со своим естественным окружением. Это очень важный момент, потому что, как правило, интеграционный процесс предполагает не разрыв, но стабилизацию связей со своими традиционными (если не сказать — многовековыми) партнёрами. Сначала была Россия, потом Венгрия и Грузия, теперь уже Армения — интересно, какая страна будет следующей? Причём мы, эксперты, можем понять суть конфликта Киева и Москвы, но вот конфликт между Арменией и Украиной не поддаётся никакому логическому объяснению. Ведь в данном случае речь идёт об очень важной категории гуманитарно-исторического характера, а именно о теме геноцида армян. Власти Киева должны были подумать как минимум о собственных гражданах армянского происхождения, не говоря уже о многих миллионах армян по всему миру, для которых украинская культура и общество ассоциируется только в положительном ключе. В любом случае украинское общество рано или поздно спросит со своих элит о результатах этого пагубного политического курса", — прогнозирует Петросян.

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв считает, что украинские дипломаты делают подобные заявления от собственного скудоумия и недостатка квалификации.

"По большому счёту в МИД не намеревались портить отношения с Арменией, когда заявляли о поддержке территориальной целостности Азербайджана. Просто там недостаточно людей, способных осознать, что такая сложная тема, как конфликт в Закавказье, требует филигранно аккуратных формулировок. И это точно не место для аналогий (ведь мы же понимаем, что говоря о поддержке территориальной целостности Азербайджана, в МИД отправляли миру месседж о том, что у Украины есть аналогичные проблемы с Донбассом). На мой взгляд, достаточно было просто заявить о том, что украинская сторона поддерживает мирное урегулирование конфликта на основе норм международного права — такая формулировка устроила бы всех. Говоря об отношениях с Арменией, на Украине любят вспоминать, как эта страна не поддержала украинскую резолюцию по Крыму в ООН. И это действительно так. Однако давайте будем объективны: если украинские дипломаты не смогли убедить своих армянских коллег в необходимости проголосовать за резолюцию, не смогли предоставить неопровержимых аргументов "за" или просто заманить выгодными экономическими предложениями, то кто в этом виноват?" — недоумевает Богатырёв.

Проблема в том, что ни Киев, ни Ереван не в состоянии снять имеющиеся противоречия, которые носят объективный характер, отмечает политический обозреватель Армен Ханбабян. Кроме того, по его мнению, Украина и Армения ориентированы на различные военно-политические полюсы — США и Россию. Таким образом, совершенно верным выглядит вывод, что сегодня сторонам следует сосредоточиться в первую очередь на торгово-экономических вопросах. Нет сомнения, что для Киева турецко-азербайджанский вектор во внешней политике будет оставаться очень важным. Как и для Еревана — отношения с Россией и Ираном. Это в одночасье не изменишь, но искать точки соприкосновения тем не менее необходимо. Конъюнктура изменчива, а фундаментальные интересы двух народов, имеющих глубокую историю взаимодействия, неизменны. Конечно, получает Киев и просьбы, и, возможно, прямые рекомендации из Вашингтона, Анкары и Баку. Но так же и Еревану диктуют Кремль и генштаб ВС РФ.

У Киева с 2014 года нет никакой собственной позиции на международном уровне, все заявления и действия МИД модерируются американским посольством. Так что если Киев в данном случае занял антиармянскую позицию — то причины этого нужно выяснять в госдепе, уверен замдиректора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий. Что касается подыгрывания Баку и (или) Анкаре, то оно в силу вышеизложенного не носит самостоятельного характера и потому не может быть проконвертировано Киевом в некие "ништяки" для Украины от Турции или Азербайджана, потому что никак не согласовывается с руководством этих стран. Просто совпадает с их интересами в силу генеральной линии Вашингтона.

Между республиками бывшего СССР, избравшими для себя разные ориентиры, теперь нет тёплых отношений, и Украина с Арменией в этом плане не исключение: Киев ориентируется на Вашингтон, а Ереван — на Москву, комментирует грузинский политический обозреватель Георгий Ахвледиани.

"Хотя можно привести и противоположный пример: прозападный Тбилиси мирно соседствует с пророссийским Ереваном, несмотря на имеющиеся различные противоречия, их удаётся благополучно сглаживать. Однако у некоторых постсоветских стран имеются территориальные проблемы, и они даже объединились в союз ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия). Впрочем, не совсем понятно, в чём смысл его существования (деятельности-то нет), кроме оппонирования России. Поэтому лично для меня факт солидарности Киева с Баку не стал неожиданным. Впрочем, есть определённая логика в том, что Украина, мечтающая о восстановлении своей территориальной целостности, поддержала Азербайджан, декларирующий ту же цель. Но украинскому МИД, видимо, можно было бы выбрать более дипломатичную формулировку комментария происходящего в Закавказье, если уж им так хотелось быть причастными к событиям, происходящим в нескольких тысячах километрах от них. Ну и не стоит, видимо, забывать, что во время войны в Арцахе на азербайджанской стороне воевали украинские наёмники (да и сейчас вроде они после установления перемирия в Донбассе вновь собираются на Кавказ). А то, что на Украине не признают геноцид армян Османской империей, то пусть это останется на их совести. Хотя всё равно странно: сами США (имеющие, скажу так, большое влияние на Украину) признали геноцид, как и многие другие страны", — удивляется Ахвледиани.

То, что Киев поддержал Баку, не стало неожиданностью — ведь во время активной фазы военного армяно-азербайджанского противостояния в начале 1990-х там на стороне наших противников воевали украинские наёмники, напомнил вице-президент Союза армян России Левон Манукян.

"А украинские пилоты сбивали наши воздушные суда. Поэтому мне представляется, что они были и есть проазербайджанскими. После распада Советского Союза идёт процесс восстановления исторической справедливости. Стоило бы дать объективную оценку сделанному большевиками, которые исторические армянские земли Арцаха своим решением, без референдума и учёта мнения жителей, передали в Азербайджан. Это было сделано в начале 1920-х, тогда СССР ещё никем в мире не был признан. И точно так же большевики поступили в случае с Крымом, передав его Украине", — полагает Манукян.