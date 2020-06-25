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Автор Антон Куликов

"У меня есть видение": генерал из США предрек "вторжение" России на Украину

Мир

Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес спрогнозировал попытку захвата Россией дамбы в Херсоне. Сделал он это в эфире телеканала "Дом" — это украинский государственный телеканал, который вещает на Донбасс и Крым на русском языке. Выбор для предания гласности прогнозов американского генерала странный, но да ладно.

Видение Бена Ходжеса

Так вот, поскольку в Крыму засуха и "все больше разговоров о нехватке воды", то этом может стать поводом для России под предлогом гуманитарной катастрофы осуществить вторжение на Украину. Ради той самой дамбы в Херсоне.

"Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня есть видение, сценарий, что это настолько типично для того, что Россия сделала в прошлом, что во время учений на Кавказе они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а затем скажут, что у них нет выбора. Они должны захватить дамбу в Херсоне на севере, чтобы позволить воде вернуться в Крым", — сказал отставной генерал-лейтенант.

Под "учениями на Кавказе" Ходжес подразумевает стратегические командно-штабные учения российской армии "Кавказ-2020", которые запланированы на осень этого года.

Да, еще следует добавить, что Ходжес считает правильным то обстоятельство, что Украина заблокировала снабжение полуострова водой по Северо-Крымскому каналу в 2014 году.

Если в Киеве подобными интервью рассчитывают привлечь симпатии жителей Крыма и Донбасса, то в консерватории явно что-то пора менять. А впрочем, о чем это мы…

Подобные "прогнозы" были и раньше

Бен Ходжес далеко не первый деятель, который предрекает вторжение России на Украину из-за воды для Крыма. Это одна из любимых тем председателя запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

Некоторое время назад он предрек "вторжение России" со стороны Черного моря с целью захвата Каховского водохранилища в Херсонской области. Такой вариант, по мнению Чубарова, возможен, поскольку "за последние месяцы присутствие военных кораблей НАТО в Черном море уменьшилось более чем в два раза".

Примерно тогда же первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что не следует рассчитывать на восстановление поставок воды по Северо-Крымскому каналу. "Нам пора забывать о том, что Украина когда-то поставляла в Крым воду, и полагаться только на свои возможности", — заявил Фикс.

По его мнению, в Крыму необходимо реконструировать и модернизировать сети водоснабжения и применять современные технологии для сбора и накопления воды.

"На сегодня канал, в том числе проходящий по территории Украины, непригоден для подачи воды. Вкладывать средства в его модернизацию, учитывая непредсказуемость украинской власти, нецелесообразно. Кроме того, никто не может дать гарантий относительно безопасности и качества воды, учитывая враждебное отношение к крымчанам украинских националистов", — подчеркивал он.

Но коль скоро тему "вторжения России" подхватил уже и американский генерал, пусть и отставной, просто так от нее ни в Киеве не откажутся, ни некоторые из наиболее, скажем так, экзальтированные "западные партнеры" Украины.

Напомним, что было три года назад

Ну а что касается прогнозов Ходжеса насчет учений "Кавказ-2020"… Напомним, что говорили некоторые европейские и украинские политики насчет учений "Запад-2017" три года назад.

Тогдашний президент Литвы Даля Грибаускайте заявляла, что "Запад-2017" свидетельствует о намерении России и Белоруссии развязать открытый конфликт с блоком НАТО: "Мы с беспокойством ожидаем учений "Запад-2017", во время которых концентрируются очень многочисленные и агрессивные силы, идёт демонстративная подготовка к войне с Западом".

Тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич и министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис обвиняли Россию и Белоруссию в намерении оккупировать часть территорий Польши и Литвы в районе Сувалкского коридора.

И что? И ничего. Извинился кто-нибудь из этих деятелей даже не перед Россией, а перед своими соотечественниками, которых они запугивали "российской угрозой"? Да полноте, даже не подумали. И в этот раз история повторяется.

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Темы ефим фикс бен ходжес черное море засуха в крыму
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