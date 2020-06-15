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Автор Любовь Степушова

Мир в доме и ми﻿р вокруг него — золотой принцип Азербайджана

Мир » Бывший СССР » Азербайджан

Как сегодня живёт Азербайджан? Что там происходит во власти и обществе? Считают ли простые люди, что обновление власти должно происходить активней? Или именно такая власть отвечает национальным интересам? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. Ru рассказал азербайджанский политолог Тофик Аббасов.

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Гейдар Алиев — патриарх национальной политики

— Тофик, несмотря на дружеские отношения Азербайджана с США, всякие западные правозащитные, соросовские, "Амнести интернешнл" и тому подобные организации одно время сильно критиковали Азербайджан за несменяемость власти, достаточно авторитарный стиль правления, несоблюдения прав меньшинств и так далее.

Также про недавнее обычное смещение ряда местных чиновников некоторые говорят, что это — попытка под коронавирус провести чистку власти. Что вы можете сказать в отношении несменяемости власти династии Алиевых и структуре власти в целом? Есть ли в Азербайджане запрос на сменяемость власти?

— Я не знаю, обрадую вас или огорчу, но у такого тренда нет, потому что фактор Гейдара Алиева в нашей национальной политике очевиден. Самое главное, что это — тот самый фактор, который сыграл спасительную роль в новой истории нашей страны, нашего народа, потому что в 1992–1993 годах в Азербайджане утвердилась власть двух партий — "Народного фронта" и "Мусават".

Они очень неудачно действовали, фактически экспериментировали в верхнем эшелоне. Все это привело:

  • во-первых, к усугублению положения на фронтах вокруг Карабаха,
  • во-вторых, была подорвана внутренняя стабильность режима.

Уже были даже очень большие угрозы гражданской войны, потому что на юге поднял голову талышский сепаратизм, на севере были недовольны лезгины, там была так называемая организация "Садвал". Они пытались спровоцировать столкновения, выбить для себя какие-то автономии и так далее. Тогда у нас также были очень сильные протурецкие настроения.

Приход Гейдара Алиева расставил все по местам, потому что он нашел именно консенсус между силами, которые были на поле действия. Он подчеркнул главную вещь в нашей национальной политике — единство и покончил с сепаратизмом, который подогревали националистические круги разных общин.

Гейдар Алиев сказал, что наше национальное, культурно-цивилизационное многообразие — это и есть наше богатство, за счет которого мы всегда жили в мире и спокойствии и понимали друг друга.

Нам не нужны никакие переводчики извне, потому что у нас есть азербайджанская национальная традиция — быть на короткой ноге со всеми, кто протягивает нам руку дружбы, кому мы готовы всегда помочь. Поэтому с 1993 года по требованию общественных организаций, политических сил, которые видели, что кризис может довести азербайджанскую государственность до раскола, Гейдар Алиев из Нахичевани вернулся в Баку. Это был самый настоящий триумф.

В течение небольшого времени:

  • во-первых, восстановилось внутреннее спокойствие,
  • во-вторых, был найден общенациональный консенсус,
  • в-третьих, на карабахском направлении было достигнуто временное перемирие.

Также Азербайджан усилиями Гейдара Алиева, патриарха нашей национальной политики, начал выходить на международный уровень. Поэтому сейчас, по прошествии почти тридцати лет, мы же можем сказать, что наша страна является узнаваемой в мире. Многие еще лет 10-15 назад говорили: а что такое Азербайджан? Где он находится?… Сейчас нас знают, причем в основном с лучшей стороны.

Действительно, есть те самые якобы демократические институты, которые подвергают Азербайджан жесточайшей критике из-за того, что здесь, мол, подавляются права и свободы и все такое. Но эти структуры превратили игру в демократию в свой политический бизнес. Они на этом, конечно, хотят заработать большие дивиденды и не только дивиденды. В большинстве случаев эти люди и их институты дают информацию ложного характера, которая не отображает реальное положение вещей.

Они многое утрируют или передергивают, пытаясь создать мнение, будто бы здесь чуть ли не какое-то полицейское государство и так далее. Но Азербайджан в последний год до коронавируса стал очень популярной страной для мировых туристических организаций. До миллиона иностранцев в прошлом году посетило нашу страну. И они были восхищены тем, что у нас — спокойствие, стабильность и очень предсказуемая, располагающая к полноценному отдыху и нормальному времяпрепровождению атмосфера.

Это фактически является одним из больших достижений нашего руководства во главе сначала с Гейдаром Алиевым, а сейчас уже с Ильхамом Алиевым, который действительно за последние годы смог добиться больших перемен во всех сферах жизни нашей страны. Сперва — мир, спокойствие, стабильность внутри страны, а потом уже пошло и развитие отношений в регионе.

В регионе мы теперь очень активно работаем с соседями, за исключением Армении. У нас добрые отношения с Грузией, с Турцией, с Ираном, с Россией. Казахстан — наш ближайший партнер. С Туркменией восстановились наши отношения. Мир в доме и мир вокруг него — это тот самый золотой принцип, который у нас прекрасно сработал.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы азербайджан гейдар алиев ильхам алиев
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