Принцип Азербайджана: "и Восток, и Запад"

Президент США Дональд Трамп и всё американское руководства недавно направили письмо на адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева, поздравив с Днем Республики. "Соединенные Штаты и Азербайджан сотрудничают на протяжении почти 30 лет в целях укрепления международной безопасности, диверсификации европейских энергетических маршрутов и источников энергии, а также построения более светлого будущего для народов наших двух великих наций".

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Чем вызваны такие тёплые отношения? Какие интересы у США в Азербайджане? Как Азербайджан сотрудничает с Россией? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. Ru рассказал азербайджанский политолог Тофик Аббасов.

Читайте начало интервью:

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— Тофик, у Азербайджана — какие-то особенные, очень теплые отношения с Соединенными Штатами. На ваш недавний День независимости республика получила поздравление от всего американского руководства, начиная с Дональда Трампа и Майка Помпео и заканчивая целой группой конгрессменов.

В этом письме сказано: "Соединенные Штаты и Азербайджан сотрудничают на протяжении почти тридцати лет в целях укрепления международной безопасности, диверсификации европейских энергетических маршрутов и источников энергии, а также построения более светлого будущего для народов наших стран, двух великих наций".

Российскому президенту Трамп с компанией такого письма не напишут. И вряд ли кого-то еще на постсоветском пространстве американцы будут так поздравлять. Украине уж точно никто не напишет. Объясните, чем вызвано такое трепетное отношение Вашингтона к Баку?

— Во-первых, в этом письме действительно сказана правда. Дело в том, что США являются нашими давнишними партнерами. Начиная с 1994 года, как только было достигнуто временное перемирие на карабахском направлении, Азербайджан начал активно вести переговорные процессы с транснациональными компаниями, которые были готовы инвестировать средства в нефтегазовые проекты нашего каспийского сектора.

Было подписано известное Соглашение, который назвали контрактом века. С тех самых пор американские и другие западные компании начали стабильно инвестировать средства в азербайджанскую экономику. За все это время в нашу экономику вложено ими уже более 260 миллиардов долларов.

Большая часть, конечно, принадлежит западным компаниям, в том числе американским. Генеральным оператором консорциума нефтекомпаний является BP, у которой тоже имеются американские активы. Также тут работали "Chevron", "ExxonMobil" и другие компании. Потом кто-то ушел, кто-то остался, появились новые участники. Это — обыкновенное рыночное движение, где без конца происходят какие-то изменения, движение составов и так далее.

Поэтому действительно у нас с Америкой очень хорошие, проверенные отношения. Неслучайно после терактов 2001 года в сентябре Азербайджан поддержал миротворческие миссии американцев. Мы в Афганистане, Косово и Ираке были представлены своим военным контингентом. Результаты участия азербайджанских вооруженных сил в этих проектах были очень высокого оценены американской стороной.

Многовекторная политка Баку

Но наши отношения с Америкой или с западным сообществом не строятся в пику Российской Федерации или каким-то другим другим странам. Да, для американцев важно, чтобы многие маршруты обходили российскую территорию, но Азербайджан всегда оставляет альтернативу за собой. Со времен Гейдара Алиева и сейчас, когда уже давно президентом является Ильхам Алиев, курс нашего политического руководства — многовекторная политика.

Мы соблюдаем принцип "и Восток, и Запад". Что касается транзитов коммуникационных линий, которые должны обойти, в представлении западников, территорию Российской Федерации, у нас существует так называемый "Северный маршрут", который работает вплоть до Новороссийска. На двустороннем уровне мы уже несколько раз использовали возможности этого маршрута.

С другой стороны, есть очень актуальный проект "Южного газового коридора", который доставляет азербайджанский газ в Южную Европу вплоть до Албании, Италии, Греции. Но это не является ударом по интересам Российской Федерации, потому что у России тоже есть другие маршруты газового экспорта в европейском направлении: "Северный поток", "Турецкий поток". И у Азербайджана очень небольшие возможности — пока что до 20 кубометров в год.

То есть потенциал несравним: то, что Россия предлагает Европе, и то, что Азербайджан. Тем не менее, есть рыночное действие, где каждый находит выгодных для себя партнеров, ищет возможности, для того чтобы наращивать экспортный потенциал. И в этом отношении мы даже были готовы сотрудничать со многими компаниями других стран, в том числе и российскими, которые были готовы вложить свои средства, для того чтобы этот газовый коридор превратился из мечты в реальность.

— Кстати, интересно, что "Южный газовый коридор" и "Турецкий поток" проходит по территории Турции. Они могут как-то соединиться? Может ли "Газпром" как-то воспользоваться "Южным газовым коридором" или наоборот?

— Были уже такие предложения. "Газпром" тоже является одним из партнеров азербайджанской государственной нефтегазовой компании SOCAR. Отношения — нормальные, взвешенные. Рыночные представления всегда обсуждаются за столом переговоров представителями сторон. Тут нет никакого антагонизма.

В нескольких проектах, которые осуществлял Азербайджан в рамках своих национальных программ развития, участвовал российский капитал, в том числе "ЛУКОЙЛ", "Роснефть" и другие. Поэтому тут никаких проблем у нас с Россией нет.

Что касается тех публикаций, которые периодически появляются в международной прессе, их лоббируют какие-то экспертные сообщества. Они пытаются обострить обстановку поэтому постоянно продвигают тезисы о том, что Азербайджан проводит враждебную по отношению к России политику. Но это все — не более чем вымысел и пустые фигуры речи, которые не имеют под собой никакого подтверждения.

Диалог Баку — Москва и личные отношения Владимира Путина с Ильхамом Алиевым подчеркивают, что есть устоявшаяся атмосфера взаимного доверия. На всех уровнях, в том числе самых высоких, между нашими странами все идет хорошо, вопросы решаются своим чередом. Никаких поводов для сенсаций или неожиданных зигзагов и шараханий нет.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев