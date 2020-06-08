Армения: по Ка﻿рабаху — точка. Азербайджан: Карабах — наш!

Минобороны Азербайджана сообщило, что армия непременно воспользуется правом на применение силы для освобождения оккупированных территорий Нагорного Карабаха. "Единственным языком, на котором нужно говорить с противником, является сила оружия, применяя которое, мы принудим оккупационные силы Армении покинуть наши территории. Азербайджанский солдат непременно добьется этого силой своего оружия!" Об этом же постоянно говорит и президент Ильхам Алиев.

Собирается ли Азербайджан вступать в ЕАЭС?

Когда это будет? Как в Азербайджане относятся к роли Москвы в урегулировании конфликта? В Дагестане скопились около 700 человек — граждан Азербайджана. Азербайджан позиционирует себя как достаточно сильное экономически и политически развитое государство, которое готово заботиться о своих гражданах. Там, судя по сообщениям СМИ, успешно сдерживают распространение коронавируса. Казалось бы, Баку имеет все возможности форсированно решить проблему. Почему не решает?

Президент США Дональд Трамп написал письмо в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева, поздравив его с Днем Республики.

"Соединенные Штаты и Азербайджан сотрудничают на протяжении почти 30 лет в целях укрепления международной безопасности, диверсификации европейских энергетических маршрутов и источников энергии, а также построения более светлого будущего для народов наших двух великих наций".

Какие интересы у США в Азербайджане? Собирается ли Азербайджан вступать в ЕАЭС? Можно ли в его рамках решить проблему Нагорного Карабаха? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. Ru рассказал азербайджанский политолог Тофик Аббасов.

— Тофик, проблема Нагорного Карабаха является постоянной главной темой как в Армении, так и у вас. Недавно Министерство обороны Азербайджана по запросу газеты Trend сообщило, что армия непременно воспользуется правом на применение силы для освобождения оккупированных территорий Нагорного Карабаха. Меры, которые будут приняты, станут намного более разрушительными по сравнению с 2015, 2016, 2018 годами.

Азербайджанский солдат непременно добьется возврата Нагорного Карабаха. Заявления постоянные. В этом же контексте всегда идут заявления вашего президента Ильхама Алиева. Когда это планируется сделать? Какие обстоятельства должны сложиться? Или это произойдет в какое-то определенное время?

— Прежде всего, надо учитывать, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта сейчас находится в компетенции Минской группы ОБСЕ, которая действует по вверенному этой структуре мандату генерального секретаря ООН. Генсек ООН периодически информируется о том, как идут дела этой миротворческой миссии.

Во-вторых, обсуждается план дальнейших действий, потому что есть определенная буксовка. Дело в том, что Азербайджан свою точку зрения изложил. Весь этот проблемный клубок должен решиться в рамках территориальной целостности Азербайджана, потому что принцип территориальной целостности, закрепленный в Заключительном Хельсинском акте, никем не обсуждается.

Сейчас в деле Карабахского урегулирования даже принципы самоопределения нации и неприменения силы уже отошли на второй план. Верховный комиссар Европейского Союза по внешним связям, недавно выступая в ООН на конференции, сказал, что в отношении стран восточного партнерства, куда входит и Азербайджан вместе с Грузией, Арменией, Беларусью, Молдовой и Украиной, принцип территориальной целостности мы ставим выше всего. Поэтому мы надеемся, что к нему будут уважительно относиться все акторы действий.

Проблемность нынешнего положения заключается в том, что армянская дипломатия практически наотрез отказывается от продолжения диалога. Поэтому неслучайно и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров недавно сказал, обращаясь к участникам нашего конфликта, что на столе находится план поэтапного решения проблемы, стороны должны воспользоваться Мадридскими принципами, Казанским документом и всеми остальными документами, где есть рациональные зерна, для того чтобы вывести эту проблему из мертвого состояния. Это было озвучено в ходе онлайн-видеоконференции.

Следом глава внешнеполитического ведомства Армении Зограб Мнацаканян сказал, что Армения не готова обсуждать этот план действий: мы никакого поэтапного плана не принимаем, Нагорный Карабах никогда не будет в составе Азербайджана. Это же самое постоянно говорит премьер-министром Никол Пашинян и другие высокопоставленные представители армянского руководства.

Под занавес 2019 года была большая дискуссия на Валдайской платформе. Там был президент Путин, президент Филиппин и король Иордании и другие руководители стран. Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед представительной аудиторией высказался в том духе, что мы готовы к миру и готовы обсуждать с Арменией все вопросы, но понятия "народ Нагорного Карабаха" не существует, есть две общины в Нагорном Карабахе — армянская и азербайджанская, и они испокон веков жили бок о бок.

Если армянская сторона не готова обсуждать эту проблему, то значит, придется прибегнуть к альтернативным вариантам. Далее была ашхабадская встреча в верхах глав государств СНГ. Там президент Ильхам Алиев тоже коснулся этой темы, а также осудил линию на пропаганду фашизма, которую осуществляет официальный Ереван последние годы.

Еще при президенте Серже Саргсяне в Ереване был установлен памятник Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде), который был коллаборационистом, сотрудничал с фашистской Германией, был одним из лидеров армянского легиона в составе СС, Вермахта и так далее. Поэтому ситуация сейчас накалена до предела тем, что армянская сторона фактически торпедирует мирный процесс и постоянно заявляет, что мы никаких территориальных уступок не подразумеваем, вопрос Нагорного Карабаха для нас решен.

Помимо Карабаха есть еще семь прилегающих к этому спорному региону районов Азербайджана. Они фактически сейчас заперты на замок. Армянская республика подрывает этот переговорный процесс, поэтому поставить точку невозможно. Когда Никол Пашинян сказал, что Карабах — это армянская земля, это — точка, следом президент Ильхам Алиев на Валдае сказал, что Карабах всегда был азербайджанским и останется азербайджанским!

Тайм-аут немножко затягивается. Азербайджан, конечно, по всем статьям обладает большим преимуществом во всех аспектах, в том числе — в военном. У нас — мощная армия, которая является одной из сильнейших 52 армий мира. Это — не наша оценка, а рейтинги международных организаций и структур, которые ведут профильное изучение. Они считают, что азербайджанская армия минимум в 4-5 раз превышает возможности армянской армии. Это касается военного потенциала, вооружений и других основных показателей.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев