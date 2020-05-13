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Автор Любовь Степушова

Александр Охрименко: Пристайко в вопросе о квотах "спутал все, что мог"

Мир » Бывший СССР » Украина

Вадим Пристайко, несмотря на то, что возглавляет профильное направление в правительстве, показал безграмотность в вопросе о квотах на сельхозпродукцию в ЕС, считает экономист Александр Охрименко.

Квоты или кредит: Почему Украина не может пересмотреть соглашение об Ассоциации с ЕС?

Пристайко предложил пересмотреть соглашение с ЕС

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко в интервью DW сказал, что в условиях пандемии Украине следует воспользоваться ситуацией и добиться пересмотра условий соглашения об ассоциации с ЕС.

"Сейчас очень удачный момент, потому что как раз подошел десятилетний срок, когда мы можем пересмотреть условия и пересмотра условий ждут наши производители. Потому что большинство квот, которые поставлены, они уже не устраивают нас, мы перешли этап первых контактов с Европейским союзом в рамках соглашения о бестарифной торговле. Я надеюсь, что мы пересмотрим их", — заявил Пристайко.

Пристайко "спутал все, что мог"

Президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко, комментируя для "Правды Ру" заявление Пристайко, выразил сожаление, что тот не читал соглашение об ассоциации с ЕС, хотя возглавляет в правительстве профильное направление.

Экономист напомнил, что в преамбуле этого соглашения записано, что Украина имеет право попросить Евросоюз пересмотреть условия получения ассоциации только с 1 января 2026 года.

Во-вторых, продолжил Александр Охрименко, "он (Пристайко) спутал что только мог". Да действительно, квоты у Украины "не достаточно большие", но в Европе любая квота  обязательно облагается пошлиной, потому что там дотированное сельское хозяйство. А Украина пользуется льготой — ей пошлины отменили.

"Нам пошли навстречу, сделали небольшую льготу, которая заключается в том, что нам дали возможность поставлять продукцию по квоте, но при этом без пошлин", — уточнил экономист.

Пристайко, по его словам, также не знает, что "на сегодняшний момент не надо пересматривать соглашение, а просто надо обратиться в торговый комитет Еврокомиссии с просьбой увеличить квоты". В 2017 так уже было сделано, Евросоюз увеличил квоты на беспошлинную поставку томатов, пшеницы, кукурузы и меда, добавил Александр Охрименко.

"Украина сейчас поставляет продуктов питания в ЕС значительно больше квот, просто в этом случае платятся пошлины. Понятно, что без пошлины — более выгодная продукция. Но сказать, что это настолько важно, настолько необходимо… Для экспортеров — да, не спорю. Но не более чем. Это еще раз говорит, что у нас, к сожалению, вице-премьер безграмотный: не знает, не в курсе. Скорее всего, решил попиариться", — сделал вывод Александр Охрименко.

Янукович не читал, Пристайко — тоже. Итоги?

Добавим, что отсутствие профессионализма — давняя болезнь украинства. Так правительство Виктора Януковича и он лично, как выяснилось, в 2013 году не читали текст соглашения об евроассоциации, иначе бы они поняли, что оно противоречит обязательствам страны в рамках свободной зоны торговли с Таможенным союзом (ТС), хотя Янукович вовсе не предполагал разрыва с ТС, планируя стать наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.

Соглашение с ЕС все же было подписано без согласования с РФ под давлением прозападных сил и майдана, однако жизнь без рынка ТС ударила по всем отраслям экономики Украины, и сильнее всего по сельскому хозяйству — выросла стоимость посевной кампании, а огромный рынок сбыта в ТС был утерян. В результате в 2019 году, в январе-июне 2019 года 44,8% крупных и средних сельхозпредприятий были убыточными. Общая сумма убытка — 198 млн гривен. 

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Темы квоты вадим пристайко экономика украины александр охрименко евроинтеграция украины соглашение об ассоциации
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