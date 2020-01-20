Политолог рассказал, почему в России жить лучше,чем на Украине

В том, что россияне живут "в четыре раза лучше украинцев", заслуга протекционистской политики российских властей.

Такое заявление сделал Андрей Головачев, украинский политолог. Интервью с ним опубликовано в журнале "Главред".

"Российские власти проводят политику жесткого протекционизма, удерживают старые отрасли в полугосударственной собственности и создают новые. Президент Путин отказался открывать российский рынок Западу и разукрупнять свои основные базовые отрасли", — говорит Головачев (цитата "Главред")

По мнению политолога, беда Украины в том, что ее рынок "вскрыт":

"Соглашение об ассоциации, которое у нас подписано, исключает в любом виде протекционизм в пользу национальной промышленности".

И, как утверждает эксперт, украинцы не станут жить лучше до тех пор, пока в стране не появится "ответственная элита", которая не побоится "противостоять Западу".

"В Украине необходимо проводить провести жесткую стратегию новой индустриализации. Этот процесс может занять 20 лет".

Напомним, что ранее Юлия Тимошенко выступила с заявлением о начавшейся ликвидации Украины. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.