Тимошенко считает, что на Украине запущен процесс ликвидации

Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина", считает, что начался процесс ликвидации Украины.

Об этом она заявила в эфире ТК ZIK. Запись эфира опубликована на YouTube — канале.

"После обретения независимости Украина оказалась сильным под внешним влиянием. Сейчас наша страна — объект, который "все используют, как хотят". На государственном уровне необходимо признать, что период независимости был потерян. А руководству — сделать соответствующие выводы", — говорит Тимошенко.

По словам Юлии Владимировны, свою задачу — как одного из самых опытных политиков в стране — на данный момент она видит в том, чтобы "объяснить на конкретных цифрах и фактах", что процесс ликвидации запущен и набирает обороты.

"Если в ближайшие дни это не дойдет до каждого украинца, время будет упущено окончательно. И наверстать что-либо станет невозможно", — заявляет политик.

К слову, это не первое "предостережение Тимошенко". Ранее она говорила о том, что действующий президент Украины не "понимает и не знает другого языка, кроме юмористического", что он хочет сделать страну "подобием шоу "Квартал 95", которым еще недавно руководил.