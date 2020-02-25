Цветные революции - что подают под ярким фантиком

Цветные революции стали одним из самых разрушительных, но в то же время и малоизученных явлений мировой политики. О сути явления и его последствиях рассказывает политический психолог, кандидат психологических наук Наталия Красовская.

Важнейшая роль цветных революций в формировании нового миропорядка сегодня не подлежит сомнению. Начало третьего тысячелетия начало отсчёт их истории. "Бульдозерная революция" в Югославии в 2000 году, "революция роз" в Грузии в 2003 году, "оранжевая революция" на Украине в 2004 году, а затем целый ряд разноцветных революций, прогремевших в разных точках земного шара и имевших самые разрушительные последствия.

До 2014 года ВВП Украины ежегодно прирастал на 4%, но Евромайдан превратил её в территорию, охваченную гражданской войной, которая продолжается по сей день. "Арабская весна", прокатившаяся волной массовых выступлений по Северной Африке и Ближнему Востоку, якобы была призвана начать демократизацию арабского Востока, однако в итоге из глубокого подполья вышли и свободно себя почувствовали самые экстремистски настроенные силы. В Бразилии в 2015 году очередная цветная революция, подававшаяся "под соусом" борьбы с коррупцией, была использована для отстранения от власти легитимного президента страны.

Политическая мимикрия

В научной литературе встречаются попытки представить цветные революции как закономерный этап в ходе исторического процесса. Однако надо учитывать, что, во-первых, в подобных работах этот процесс, по сути, отождествляется с процессом повсеместного насаждения институтов западной демократии. А во-вторых, цветные революции, как цветные фантики — лишь обертка. Ведь исторический смысл любой свершившейся революции — это появление новой идеологии, формирующей базовые ценности общества. В то время как цветные революции не дают пострадавшему от них государству ничего нового, а лишь служат поводом для передачи власти от одной элиты к другой. То есть самоцель этого мероприятия — государственный переворот в чистом виде. Именно поэтому события на Украине один в один соответствуют сценарию цветной революции в Египте, при том, что политические уклады, религии, уровень социально-экономического развития у стран абсолютно разные.

Эта шаблонность дает нам право говорить о механизме цветных революций как о технологии манипулятивного управления массовым сознанием и поведением широких масс с целью глобального перераспределения ресурсов.

Интересно, что основой для разработки этой технологии послужила работа американского политолога Джина Шарпа "От диктатуры к демократии", которая ставила своей целью снижение насилия в мире. Однако эти стратегии американцы стали использовать как инструмент взлома и демонтажа демократических режимов переходного типа.

Было государство, стала — колония

Сегодня словосочетание "поддержка демократии" некоторые политологи используют в ироническом ключе или даже в переносном смысле, подчёркивая личную заинтересованность США во внутренних делах очередного государства, находящегося в состоянии внутреннего шторма. Многочисленные протестные кампании, организуемые и поддерживаемые извне, приводят к искусственному созданию в стране политической нестабильности. Действующая власть утрачивает свою легитимность, и на смену приходят новые лидеры — лояльные Штатам. Зачастую страна доводится до состояния, при котором возникает серьезная зависимость от другого государства, превращаясь в своего рода колонию.

Однако цветная революция может проходить и по более жесткому варианту — когда ситуация осознано обостряется до вооружённых мятежей и даже гражданской войны. Это становится поводом для вмешательства во внутренние дела государства и может сочетаться с военной интервенцией. Примером чему служат драматические события в Ираке, Ливии и Сирии.

"Рука Запада" обычно видна вполне отчетливо. Соединённые Штаты и страны НАТО определяют легитимность того или иного политического режима. При этом они материально и организационно поддерживают оппозиционеров и ведут масштабную информационную войну против действующей власти, готовя почву для будущей цветной революции.

Вашингтон официально отвергает причастность Штатов к многочисленным цветным революциям. Но тот же Джордж Сорос, выступая в 2004 году на экономическом форуме в Давосе, сообщил:

"Я горжусь совершённой в Грузии революцией"

Сорос подтвердил, что это он спонсировал оппозиционные силы и свержение президента Эдуарда Шеварднадзе.

Спонсирование оппозиции — по закону и вне закона

"Поддержка демократии" в государствах Восточной Европы осуществляется США с 1989 года, когда Джордж Буш подписал соответствующий закон. И за время его правления на эти цели было направлено около пяти миллиардов долларов. Одним из спонсоров цветных революций можно назвать "Национальный фонд демократии", который хоть и считается неправительственной организацией, но на 95% наполняется из казны США по линии расходов Госдепартамента. И думается, неслучайно в ряде государств получение средств от "Национального фонда демократии" является преступлением.

Впрочем, фонд Сороса и фонд демократии — не единственные организации, прикармливающие лояльную оппозицию. К попыткам свержения суверенных правительств на территории стран СНГ, которые используются Западом в качестве полигона для распространения политических систем американского образца, причастны самые разные неправительственные структуры. Еще раз вернемся к Украине, где все сферы жизни охвачены системой общественных организаций и благотворительных фондов, финансируемых Западом. Достаточно сказать, что накануне "оранжевой революции" прямо в здании украинского парламента работала Исследовательская служба конгресса США, а на уровне Верховной рады действовала "Программа содействия парламенту Украины", которую курировали Агентство США по международному развитию (USAID), Ассоциация бывших конгрессменов США и консорциум Верховного права (ARD).

Напрашивается вопрос: почему США и страны НАТО готовы вкладывать столько средств в "перелицовывание" политических систем стран СНГ? Его мы и рассмотрим в следующей статье.