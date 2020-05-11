Коронавирус показал, чего стоит суверенитет России

Спустя два месяца после начала пандемии короавируса, выяснилось, что он "свирепствует" в странах, где глобализм испытывает трудности в экономике и не хочет терять власть.

Берлин, 09.05.2020 митинг против принудительной иммунизации населения Германии!

Где предсказанные миллионы трупов в странах "третьего мира"?

Предсказанные в западных СМИ миллионы трупов в "наименее развитых" странах Африки, Азии, Латинской Америки — не обнаруживаются. Так в Индии, Вьетнаме, в других станах Юго-Восточной Азии нет эпидемии, потому что регион устойчиво рос в последнее время.

Индия обошла по темпам роста Китай, который испытывал экономический кризис задолго до пандемии — рост ВВП уже десятилетие не показывал намеченного уровня. Пекин к началу 2020 года проиграл торговую войну США, заключив кабальное соглашение по тарифам, намечался вывод американских предприятий из Поднебесной, поэтому начало карантинных мер оказалось очень удобно приурочено к традиционно длительному празднованию нового года по восточному календарю.

В Латинской Америке "прозябающая и голодающая", гнобимая в западных СМИ Венесуэла, стабильно мало регистрирует случаев заболевания (414 случаев на 10 мая), хотя там работают квалифицированные кубинские медики. Власти заявляют, что что 46,6% пациентов выздоравливают, 98% случаев протекают бессимптомно или пациенты имеют легкие симптомы.

А вот "флагман демократии" континента — Бразилия, которая после избрания президентом Жаира Болсонару не может выйти из экономического кризиса, в очередной раз разваливается в протестах между сторонниками и противниками карантинных мер, демонстрируя одни из самых высоких показаний заражаемости и смертности в регионе — 155 939 человек инфицировано и 10 627 летальных исходов на 10 мая.

Нет пандемии "ковида", есть пандемия страха

Если взять Африку, то там нет никакой эпидемии, как и паники. Африка была моделью при тестировании пандемии страха от лихорадки Эбола несколько лет назад, эксперимент прошел удачно. Теперь идентичными последствиями — множественными летальными исходами, пугают жителей нестабильных стран, считающихся "мировыми державами".

Возьмем гордящуюся своим суверенитетом Россию — тоже необъяснимая на первый взгляд паника в СМИ и жесткие карантинный меры, и это при 5-ом месте по инфицированию, но самой низкой смертности в мире — ниже, чем у Южной Кореи (не странно ли?).

А между тем, страны, которые в Европе стабильны в экономическом и политическом плане — Швеция, Белоруссия, никаких проблем не испытывают. Там к COVID-19 относятся, как к гриппозному заболеванию, и статистика говорит о том, что не происходит ничего, выходящего за рамки обычной эпидемии гриппа. Кстати, обе страны по многим вопросам не блокируются с "хозяевами" этого мира — Россией и США, Швеция не входит в еврозону.

На пандемию спишут обнищание населения

Очевидно, что в ряде капиталистических стран (в Китае капиталистическая экономика) медицинские круги выполняют заказ правительств на пандемию страха. На нее спишут падение уровня жизни населения, достигнутое за прошедшее десятилетие, и деградирование систем здравоохранения в угоду сохранения жизней "золотого миллиарда".

В некоторых государствах начинаются парламентские дебаты по поводу глобального обмана со стороны правительств, раздувших из обычного вируса всадника апокалипсиса. Например, в Австрии, бывший министр внутренних дел Австрии, а ныне член "Партии свободы" Герберт Кикль с трибуны парламента обвинил федерального канцлера Себастьяна Курца в "необоснованной деструктивной тоталитарной стратегии" вокруг коронавируса.

"Вы добились того, чтобы СМИ показывали как можно больше фотографий гробов. Это означает, что вы рассчитывали на страх населения. Результат вашей политики можно квалифицировать действительными результатами, где есть настоящая причинно-следственная связь — 900 000 человек с сокращенным рабочим временем, и неизвестностью, что будет потом. Сотни тысяч безработных, которым непонятно, смогут ли они потом вернуться на работу и на каких условиях. Вы превратили их в попрошаек и отняли у них законное право на полную компенсацию. Вот это — причинно-следственные связи. Вы должны прекратить прямо и косвенно вводить людей в панику. Но вы делаете все наоборот, утверждая, что нормальность вернется с появлением вакцины. Что, по-видимому, означает принудительную вакцинацию. Учитесь у лучших, и руководствуйтесь здравым смыслом вместо вселения страха. Подружитесь с обычной нормальностью, и уйдите от вашей "новой нормальности". Не флиртуйте с тем, чтобы исключительные условия превратились в правило", — сказал Герберт Кикль.

У России нет суверенитета

Как тут не вспомнить, как в мировых СМИ хвалили Си Цзиньпина за то, что он взял эстафету у Барака Обамы, как руководитель мирового глобализма, пели дифирамбы в этом плане и Ангеле Меркель.

Действия российского правительства в пандемию показывают, что в олигархическую команду вместе с Си, Обамой и Меркель входит и Владимир Путин.

В Германии их план расшифровали, 9-10 мая во многих городах страны прошли тысячные демонстрации, в которых демонстративно люди отказывались от карантинных мер самоизоляции.

"Мы — народ. Народ Германии поднимайся, мы встаем как один, против корона-безумия и разрушения нашей жизни, все, чего мы хотим — это свободы", — написано на плакатах.

На фрагментах видеозаписей видно, что полиция в растерянности. В Мюнхене полицейские снимали шлемы в знак солидарности с демонстрантами, публика аплодировала. В Нюрнберге были видны "антивирусные маски" полицейских, это просто муляжи, так как напоминают сито. И это понятно — дышать сквозь ткань при интенсивной работе на жаре крайне тяжело, а пандемия — фейковая.

В России пока не трагичная (страна позже вошла в коронавирусный маразм), а комичная история. 10 мая Минздрав сообщил о снижении уровня смертности в России за первые три месяца 2020 года. Так, количество умерших в расчете на тысячу человек снизилось на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Тогда смертность составляла 13,1%, в 2020 году — 12,6%.

Однако утром СМИ вытащили историю о смертности в Москве, которая якобы на 20% больше, чем в прошлом году. Верить ли такой статистике, как, впрочем и, Владимиру Путину, проведшему изуверскую по своей циничности пенсионную реформу — решать читателю.

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