Победные реляции с коронафронта портят сигналы граждан

Вполне вероятно, что объявленный властями месячник карантинных выходных за счет работодателей будет продлен, но уже заметно и недовольство граждан.

ОМОН во Владикавказе отказался разгонять митинг

Потерявшие доходы люди не сильно представляют, как им свести концы с концами. Предприниматели в недоумении, на кой ляд им кредиты на выдачу зарплаты работникам, которые непонятно как потом погашать. В телевизоре же продолжают рассказывать о том, как талантливо "мы выиграли время" у коронавируса.

Сеансы релаксирующего агитпропа

Практически ежедневно в эфире федеральных телеканалов, как в недалеком прошлом шоу Алана Чумака и Анатолия Кашпировского, проходят сеансы массовой релаксации граждан.

Называются такие сюжеты совещаниями, на которых министры, представители научного сообщества и главы регионов горячо поддерживают все решения властей, направленные на борьбу с пандемией COVID-19 и сопутствующими ей проблемами.

Можно, конечно, предположить, что во время видеоконференции с президентом России главе государства рассказывают несколько больше, чем потом монтируется в новостные сюжеты. Тем не менее картина вырисовывается не сильно духоподъемная. Схема тезисов выглядит примерно так:

Президент приободряет медиков.

Глава государства сетует на рост заболеваемости и деликатно намекает региональным властям, что ситуация в Москве может вскорости случиться и у них.

Большие начальники докладывают президенту об успехах в создании койко-мест в больницах и в разработке вакцины.

Глава государства ставит в пример мэра Москвы.

Президент досадует, что не во всех субъектах Федерации медики обеспечены всем необходимым.

Президента заверяют, что все будет хорошо.

Президент верит, что все будет хорошо, и обещает пожурить за "преступную халатность", если хорошо не будет.

На фоне телевизионных кадров из образцово-показательных больниц, снятых в основном в Коммунарке и легендарном Склифе, картина вполне себе умиротворяющая. Тема уверенности в завтрашнем дне раскрыта в лучших традициях новостного вещания Центрального телевидения Советского Союза.

Закат коронавируса вручную

Безусловно, бодрость духа играет немаловажную роль в решении некоторых задач. Правда, в том лишь случае, если она подкреплена пониманием согласованной схемы действий. Да и в приоритете результат, а не красивый рассказ о самом процессе, когда "наверху" уже заблаговременно определены виновные.

Собственно, для того самого мозгового штурма требуются все-таки и мозги. Иными словами, специалисты, которые в рамках достижения глобального результата способны самостоятельно решать тактические задачи.

В такой ситуации традиционный для нашей страны принцип подбора кадров "Плохонький, да свой!" может в любой момент изумить результатом. Что, собственно, нередко и происходит. Отсюда и пресловутый "ручной режим" управления.

Так, вне совещания уже распространяются и не сильно оптимистические вести с коронаполей. Пресс-секретарь президента России рассказал журналистам, что в некоторых регионах не хватает аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), индивидуальных средств защиты и коечных мест в стационарах:

"Есть и объективные причины, но сейчас ведется очень интенсивная работа в каждом отдельно взятом регионе, в том числе с участием федерального центра".

Слова высокопоставленного чиновника подтвердили и в Министерстве здравоохранения Краснодарского края, сообщив общественности, что в регионе принято, чтобы медики сами себе шили бахилы. Тем более "время выиграли", можно, не торопясь, пошить себе защитные девайсы.

В краевом Минздраве рассказали, что пошив отдельных частей средств индивидуальной защиты обязан обеспечить младший медперсонал. И действительно, медики могли бы еще и сами препараты производить, и оборудование, и расходные материалы, чего уж мелочиться.

Что позволено Юпитеру

Президент вряд ли услышит от министров и глав регионов что-то выпадающее из победоносной парадигмы. Сейчас это — главный тренд, оказаться за бортом лодки номенклатурной стабильности с формулировкой "за утрату доверия" мало кто захочет.

Картинка на экране просто обязана соответствовать принятой идеологии. Потому никто из участников телесовещания и не возражает главе государства, а только благодарит за принятые в Кремле решения. Все в контексте ленинской характеристики:

"Учение Маркса всесильно, потому что оно верно!"

Только сам президент может признать, что тема кредитов на зарплату под 0% провалилась ("признана неэффективной"). Не дело какого-либо министра признаваться, что для аппаратов ИВЛ датчики давления и еще какие-либо комплектующие надо было закупать в США и Италии в обмен на гуманитарную помощь этим странам (американцы оплатили половину посылки из России).

Ну а уж рассказать, что там в реальности на местах, что говорят сами граждане об успехах оптимизации системы здравоохранения — это пока доступно только в соцсетях и в некоторых интернет-изданиях, которые еще олдскульно исповедуют общепринятые каноны профессиональной журналистики.

Погружение в реальность

Свои открытия сделала медик из Твери, столкнувшись с суровой действительностью, которую не желают замечать в федеральном телевизоре. Попав в местную инфекционную больницу с двусторонним воспалением легких и подозрением на коронавирус, женщина записала видео, которое быстро разошлось по Сети.

Медик сетовала, что при существующей схеме диагностики ей пришлось потерять время и, возможно, в очереди на КТ заразить других людей. Она как врач подозревает, что если выкарабкается, то получит огромные проблемы с легкими.

Таким видом постельного белья, которое поражает 50 оттенками желтого и обилием прорех, ужаснулись бы, наверно, бомжи с многолетним стажем. Женщина от переполнявших ее чувств даже не могла материться, хотя в контекст ее выступления бранные слова вписались бы идеально. За нее это сделали зрители.

В Вологде семейная пара обнаружила у себя все признаки инфекции, о которых денно и нощно повторяют СМИ:

"Надеюсь, это обычный ОРВИ. Мы с мужем разом заболели, оба с температурой. У него еще страшные ощущения в груди. Вчера вызвали "скорую", она не приехала. Утром вызвали участкового врача, ждем".

На вопрос, как объяснили, что "скорая" не приехала, женщина ответила, что никак. Продолжили ждать врача:

"Надеюсь, что "еще не приходил", а не "вообще не придет". В регистратуре отвечают: "Ждите!", ну мы и ждем. Дремлем по очереди, чтобы не пропустить приход врача. Врач пришел. ОРВИ. Тестов не делают. Врач сказал, что у нас нет признаков коронавируса. Думаю, тестов у нас тоже в городе немного, потому не разбазаривают на тех, кто не при смерти".

Вирусные протесты

Появились сообщения, что власти планируют продлить режим самоизоляции в стране либо на все майские праздники, либо до 1 июня. Тем временем появились сообщения о коронапротестах в России.

"Яндекс.Навигатор" начал удалять выступления-комментарии виртуальных митингов. В частности, был "разогнан" виртуальный протест на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Формально модераторы правы, но осадочек остался.

Как сообщалось, виртуальные митинги против самоизоляции и в поддержку законного режима чрезвычайной ситуации прошли еще в:

Ростове-на-Дону,

Екатеринбурге,

Красноярске,

Нижнем Новгороде.

Люди требовали, чтобы государство существовало не ради названия, а повернулось бы к гражданам лицом и помогло в трудную минуту.

20 апреля 2020 года в Северной Осетии люди вышли на улицу. Во Владикавказе главе республики пришлось объясняться со своими земляками, почему помощь гражданам находится в виртуальном измерении и как им теперь жить. Глава региона пообещал, что все будет хорошо. Граждане под натиском ОМОНа поверили, что так оно и будет.

Как водится, за духоподъемными трансляциями совещаний и ток-шоу зрители федеральных телеканалов так и не узнали: