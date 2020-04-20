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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Антон Куликов

Впервые в России: в Северной Осетии потребовали отмены самоизоляции

Политика

В понедельник несколько сотен жителей Северной Осетии вышли на стихийный митинг к зданию правительства во Владикавказе. Они потребовали отмены режима самоизоляции. Заодно прозвучали требования отставки главы республики Вячеслава Битарова.

Почему во Владикавказе проходят митинги

Северная Осетия стала первым российским регионом, где начались протесты против введенных властями ограничительных мер. Причем сегодняшний стихийный митинг в республике не первый. В начале апреля уже были акции протеста, хотя и не такие многочисленные как сегодня — 20 апреля, по разным оценкам, собралось от 500 до 1500 человек.

Митинг хоть и не был согласован, однако на силовое прекращение акции власти не решились. Ну или пока не решились — на момент подготовки статьи, то есть спустя несколько часов после начала митинга, стали поступать данные о стычках митингующих с полицией.

А сначала к участниками митинга вышел глава республики Вячеслав Битаров, который попытался объяснить собравшимся необходимость ограничительных мер.

"Не я придумал эту политику, от этой болезни есть одно средство — посидеть дома", — сказал Битаров, обращаясь к собравшимся.

"А че "Бавария работает"?" — спросили из толпы.

Поясним, "Бавария" — это группа компаний, сферы деятельности которой весьма обширны, от пива до бетона. Компанию возглавляет сын главы Северной Осетии Зелимхан Битаров.

"Если мне кто-то докажет, что коронавируса нет, я все опять открою", — настаивал глава республики.

"Корона-диссиденты" и "граждане СССР"

Одним из организаторов сегодняшней акции называют оперного певца Вадима Чельдиева. Вообще говоря, он проживает в Санкт-Петербурге. Взгляды певца довольно оригинальны: он не верит в существование коронавируса, называет себя гражданином СССР, российские законы считает нелегитимными и призывает людей не оплачивать услуги ЖКХ и кредиты.

По некоторым данным, Чельдиев несколько дней назад был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Подтверждает эту информацию тот факт, что митингующие требовали от Битарова освободить оперного певца, но глава республики все вопросы переадресовал республиканскому МВД.

Однако одним влиянием Чельдиева и поклонников СССР на митинги в северокавказской республике едва ли объяснишь. Решающую роль сыграло недовольство людей тем фактом, что после введения ограничительных мер многие из них остались без заработка.

Не убедили

Попытки Вячеслава Битарова апеллировать к тому факту, что ограничения вводятся во многих странах мира, понимания у митингующих не встретили. Все смотрят телевизор, интернет тоже доступен подавляющему большинству — так что в ответ главе республики сообщили, что во многих странах власти людям деньги раздают. Не во многих, конечно, но в данном случае это не столь уж и важно, настроения людей понятны.

Наличие какого-либо плана действий у властей республики сомнительно. Да и если таковой имеется, едва ли он поможет, слишком непоследовательны были действия властей Северной Осетии. С одной стороны, угрозу распространения эпидемии отрицать глупо и самоизоляцию действительно не Вячеслав Битаров придумал.

С другой стороны, людям толком не объяснили, на какую помощь они могут рассчитывать, сколько хотя бы примерно потребуется времени и почему крупные торговые центры продолжают работу, а небольшие магазины закрывают. И сейчас открытым остается вопрос, сумеют ли власти Северной Осетии взять ситуацию под контроль.

Темы митинг коронавирус самоизоляция северная осетия
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