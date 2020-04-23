Может ли Россия использовать опыт Южной Кореи в борьбе с COVID-19

Южная Корея выровняла кривую заболеваемости COVID-19 за 20 дней, не применяя крайних мер карантина. И даже в пандемию провела выборы в парламент. Этот опыт может использовать Россия?

Южная Корея сегодня: жизнь во время эпидемии / экспаты Сеул

Эпидемии COVID в Южной Корее уже нет

В среду Южная Корея сообщила всего лишь об 11 новых случаях заболеваний COVID-19, четвертый день подряд число заражений не превышает 15 случаев. Это привело к тому, число заболевших почти сравнялось с числом выздоровевших — 10 683 и более чем 8 000 человек, соответственно. На сегодняшний день зарегистрированы:

237 летальных исхода и

один из самых низких показателей смертности от коронавируса — 2,23%.

Пять ключей к успеху Южной Кореи

1. Первая составляющая успеха — это массовое тестирование. Южная Корея за несколько дней с начала первого случая заражения, набрала хороший темп и стала тестировать в среднем 12 -20 тыс. человек в день в сотнях стационарных и мобильных центрах. Последние проводят тесты бесплатно в течение 10 минут, результат отправляется на телефоны в течение 24 часов. К середине марта было протестировано более 270 тыс. человек а к началу апреля — вдвое больше.

2. Вторая — это использование мобильных технологий для отслеживания контактов инфицированных. Называется эта система: "Интеллектуальная система управления (SMS) COVID-19". Центры по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи (KCDC) собирают данные из 28 организаций, таких как:

Национальное полицейское управление,

Ассоциация кредитного финансирования,

трех компаний по производству смартфонов и

22 компаний, выпускающих кредитные карты, для отслеживания перемещения людей с COVID-19.

Требуется всего 10 минут, чтобы проанализировать их движение с помощью GPS, транзакций, камер слежения. Эти данные позволяют отправлять оповещения в режиме реального времени тем людям, которые контактировали с зараженным и просить их, чтобы они прошли тест.

Если он дает положительный результат, "контактер" госпитализируется. У кого нет симптомов, просят оставаться в карантине в течение 14 дней.

Правовая основа для доступа к личной информации была подготовлена после вспышки вируса MERS в 2015 году, когда пришло понимание того, что отслеживание передвижения зараженных людей и людей, вступивших в контакт с ними, имеет решающее значение для борьбы с вирусом.

Собираемые данные защищены и правительство уверяет, что после окончания вспышки COVID-19 они будут удалены с носителей.

3. Медицинский персонал надежно защищен. При вспышке MERS больницы стали центрами заражения, сейчас сразу этого постарались избежать. Медики обеспечены надлежащими средствами индивидуальной защиты, созданы также отдельные для медработников кабинеты тестирования и лечения.

4. Концентрация внимания на лечении людей с тяжелыми симптомами и, следовательно, меньшей вероятностью выздоровления, а не на людях с легкими симптомами, как это практиковалось в Европе. Это помогло снизить уровень смертности от COVID-19, так как некоторые из наиболее уязвимых групп населения с тяжелыми симптомами выздоровели.

5. Действует принцип — не запрещать, а объяснять. Миллионы граждан изменили свое поведение, соблюдая добровольно физическое дистанцирование в общественных местах, компании разрешили своим работникам работать из дома.

На этой неделе были ослаблены ограничения на работу магазинов, ресторанов, спортивных залов, школ и церквей. Национальные парки будут открываться постепенно, в то время как физическое дистанцирование будет сохраняться как минимум до начала мая.

В результате такой политики правящая партии на выборах в Национальное собрание на прошлой неделе с легкостью выиграла выборы, набрав более 60% голосов.

Может ли Россия следовать этому примеру?

1.Тестирование в России одно из самых обширных в мире. Сделано около 2 миллионов тестов, в среднем по 100 тыс. тестов в день, у властей стоит задача довести число тестов до 200 тыс. в день. Тестирование доступно в 105 лабораториях Роспотребнадзора и 247 лабораториях при государственных медицинских организациях. Возможно и платное тестирование в частных клиниках. Около 40-60 % из положительных на SARS-Cov-2 больных не имеют симптомов COVID, что говорит о налаженном тестировании.

2. Такой системы отслеживания, как у корейцев, в России нет, хотя о ней много говорилось в конце марта. Отслеживание налажено со слов инфицированного, за его передвижениями, во всяком случае, в Москве следят с помощью видеокамер.

В России вводится другая система — цифровые пропуска, как в Москве. Они будут введены в 21 регионе России, заявили в Минкомсвязи. Это позволит отслеживать транспортные потоки и облегчит борьбу с вирусом, вероятно, методом их регулирования запретами на посещение отдельных регионов или городов.

3. Что касается лечения легких молодых, а не тяжелых пожилых пациентов, то здесь Россия никогда не уподобится Европе.

4. Защита медиков страдает, так как такого опыта, как у корейцев в 2015 году у России нет, есть и проблемы с обеспечением врачей защитными средствами, это необходимо наладить. В России медики, в основном, изолируются по месту работы, чтобы не заражать семьи, что не совсем психологически правильно.

5. Конечно, можно было бы убрать методы принуждения и заменить на методы убеждения, как у корейцев, но россияне ментально иная нация — они больше полагаются на авось, а не на дисциплину.

Читайте по теме: Экономика или жизни? Опыт Швеции

"Не верьте, все лгут": мир устанавливает число жертв COVID-19

Отец Александр: вирус — напоминание человечеству, что мы опять зашли не туда