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Автор Александр Шторм

"Не верьте, все лгут": мир устанавливает число жертв COVID-19

Политика

Китайские власти на днях признали, что данные о количестве погибших от коронавируса в городе Ухань были неполными. Общее число жертв коронавирусной инфекции оказалось выше почти на треть.

Помимо этого, остаются вопросы и относительно происхождения вируса. Мировое сообщество теперь думает, о чем еще недоговаривают в Пекине и можно ли теперь верить ему вообще.

По этому поводу французский президент Эммануэль Макрон высказался в том духе, что не стоит быть наивными "чтобы говорить, что они куда лучше с этим справились. Явно происходили вещи, о которых мы ничего не знаем".

Сама Франция 17 апреля выявила SARS-CoV-2 у 147 тысяч человек. Умерло при этом 18 тысяч человек.

Так что официальной статистике Пекина почти не доверяют. Неудивительно, поскольку в Ухане не посчитали как минимум 1290 покойников. Обновились данные и по числу инфицированных, поскольку на ранних стадиях больницы и врачи испытывали слишком большую нагрузку.

Нет ясности и в количестве бессимптомных переносчиков коронавируса нового типа. Последние исследования показали, что только у 19 процентов инфицированных (у 1,2 тысячи из более чем 6 тысяч участвовавших в исследовании) впоследствии обнаружились симптомы, то есть вывод о том, что число китайцев, перенесших коронавирус, сильно занижено в государственной статистике, подтверждается на практике.

В то же время сингапурские исследователи говорили о 50-70 процентах бессимптомных переносчиков, российские власти сообщали о 45-50 процентах.

Американский президент Дональд Трамп и вовсе заявил, что не нужно верить Пекину, поскольку такие цифры в такой большой стране — нонсенс.

Китай заявил о 3,3 тысячи умерших по всем территориям. Несмотря на корректировку показателей, показатель составляет 5,25 — это в два и более раза ниже, чем в Италии, Франции, Великобритании и Испании.

Разведка США, вспомнив о своем существовании, в начале апреля сообщила, что Китай занижает статистику. А журналисты FOX News на всю страну заявили о том, что первый заразившийся SARS-CoV-2 человек якобы работал в Уханьском институте вирусологии, но во время научных экспериментов что-то пошло не так, и пандемия — результат некой утечки.

Со своей стороны, Китай подчеркнул, что утверждения об искусственном происхождении вируса не имеют никаких фактических оснований, и в ситуации глобальной пандемии важно не использовать угрозу в политических целях. Китайские власти напомнили, что ведут себя порядочно, но убедить остальных в этом решительно не получается.

Проблема в том, что в истории с коронавирусом КНР уже проявила себя как истинно авторитарная держава. Врачам и журналистами приказано молчать, а рапорты содержат информацию о снижении числа как новых случаев, так и смертельных исходов. Но с учетом того, что информация из Пекина грешит неточностями и пробелами, КНР вряд ли сможет укрепить свои позиции в мире и показать пример остальному человечеству.

Впрочем, не лучшим образом выглядит и статистика других государств. Конечно, США громко заявляет о России, Иране и КНДР, но остальные часто ведут себя аналогично Китаю К примеру, власти Чили в начале апреля внезапно сообщили, что с определенного момента причисляли умерших от COVID-19 к вылечившимся.

Собственно и США — далеко не идеал прозрачности.

Социолог и специалист по статистике смертности из Университета Техаса Марк Хэйворд назвал американские официальные данные верхушкой айсберга. В настоящее время не во всех регионах США учитываются больные, которые не были госпитализированы и скончались у себя дома

Тем временем посол Китая в России Чжан Ханьхуэй призвал мир сплотиться и не враждовать. Победить коронавирус можно, лишь отбросив политику. Надо сказать, что многие видят в пандемии потенциал для всемирного объединения, к которому призывает китайский посол. Но с доверием в мировой политике дело давно ужасны, поэтому существуют нерешаемые проблемы чисто прикладного характера.

По словам дипломата, со временем наука поможет сделать все тайное явным.

Резюмируя, можно сделать вывод, что выиграют те, кто был честным с самого начала. А таковых может и не оказаться вообще. "Не верьте никому, они все скрывают и врут, везде", - заявлял об этом вирусолог Ч. Скотт.

Темы covid-19 ухань пандемия эпидемия коронавирус вирусология чжан ханьхуэй новые случаи заражения
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