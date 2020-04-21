Экономика или жизни? Опыт Швеции

Шведский опыт по борьбе с пандемией коронавируса, похоже, себя оправдывает.

КОРОНАВИРУС В ШВЕЦИИ - НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Будь как Швеция

Весь мир реагирует на пандемию усилением карантинных мер, но есть страны у которых свой подход. И если в Белоруссии, Бразилии он отстаивается лидерами этих стран, то в Швеции его озвучивает и проводит в жизнь главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.

Режим ограничений в этой стране вводился, но не строгий:

Действует правило — сохраняй социальную дистанцию в полтора метра.

Маски носить никто не требует.

Рестораны, спортивные залы и большинство начальных школ в Швеции не закрывались.

Собрания до 50 человек разрешены.

Полиция не останавливает и не спрашивает, почему люди гуляют на свежем воздухе, власти скорее поощряют это.

Пропускного режима нет.

Некоторые этим опытом восхищаются, другие критикуют, но среди народных масс, уставших от режима самоизоляции и думающих о том, чем кормить семьи, Швеции выражается поддержка.

Так, на прошлой неделе демонстранты в Миннесоте протестовали против жесткой самоизоляции, держа в руках плакаты: "Будь как Швеция".

Есть общественный консенсус

"Если все возьмут на себя ответственность, мы вместе преодолеем болезнь", — говорит премьер-министр Стефан Лёфвен.

Ни одна из оппозиционных партий не выступает за усиление мер карантина. Опросы общественного мнения показывают, что шведы по-прежнему решительно выступают за реализуемый государством подход к пандемии.

Многие, тем не менее, добровольно соблюдают режим самоизоляции. Согласно статистическим данным транспортного приложения Citymapper, в Стокгольме количество людей, передвигающихся по городу с конца марта, составляло менее трети от обычного уровня.

В соцсетях жители описывают пустые улицы и людей, старающихся держаться на расстоянии — многие уехали жить в загородные дома. Отметим, что на Стокгольм приходится более 40 процентов всех случаев заболевания в Швеции.

Противники тоже есть

Нельзя сказать, что у Тегнелла нет противников, так:

22 ведущих врача, вирусолога и исследователя на прошлой неделе призвали власти Швеции "радикально и быстро" изменить курс и закрыть рестораны и школы.

Их поддержали около 900 школьных учителя, которые подписали соответствующее открытое письмо.

Что говорит статистика?

На утро понедельника количество инфицированных в Швеции увеличилось с 14 385 до 14 777 человек, а летальных исходов на 40 человек — до 1580 случаев, смертность составляет 10,7%. Она ниже, чем в Великобритании, Италии или Испании.

Но по сравнению с соседними скандинавскими странами, которые ввели жесткий карантин, она в девять раз выше, чем в Финляндии, почти в пять раз выше, чем в Норвегии, и в два раза выше, чем в Дании.

Осложняет ситуацию тот факт, что треть смертей в Швеции зарегистрирована в домах престарелых, а в Стокгольме — больше половины, сообщают шведские СМИ. Первого апреля шведские власти запретили любые посещения домов престарелых, но было уже поздно: 2 апреля коронавирус поразил их постояльцев как минимум в 90 муниципалитетах Швеции.

Разваленная экономика унесет жизни людей

По сути, Швеция проводит эксперимент, что важнее экономика или жизни людей. Но надо иметь ввиду, что разорение стран, где введен жесткий режим изоляции с последующей эпидемией самоубийств, потерей здоровья из-за стресса и перехода на тяжелую работу, может вызвать дополнительные вторичные жертвы.

Швеция придерживается своей тактики, потому что в целом она сбалансирована и эффективна. Рост числа пациентов интенсивной терапии заметно замедлился и не угрожает рекордами. В исследовании, которое было опубликовано в субботу говорится, что уже от 25 до 40 процентов населения Стокгольма инфицированы коронавирусом, поэтому город достигнет коллективного иммунитета в конце мая.

По прогнозу шведского министерства экономики, ВВП страны в этом году сократится на 4 процента, безработица достигнет 9 процентов, а дефицит бюджета — 3,8 процента от валового внутреннего продукта. Но для большинства стран, соблюдающих жесткий карантин, эти цифры гораздо негативнее.

Например, показатели денежного оборота свидетельствуют о том, что личное потребление в Дании и Финляндии сократилось на 66 и 70 процентов соответственно — по сравнению с менее чем 30 процентами в Швеции. Безработица в Норвегии растет в четыре раза больше, чем в Швеции. Бюджетный дефицит в Великобритании и США, вероятно, будет в районе от 12 до 15 процентов. ВВП Великобритании, по различным прогнозам, может упасть почти на 13 процентов в этом году.

Экономический кошмар России, Украины, США только начинается — тот, который закончится гораздо большей бедностью, трудностями, потерей работы, да, и жизней в целом.

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