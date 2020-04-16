Отец Александр: вирус — напоминание человечеству, что мы опять зашли не туда

Коронавирус — это наказание Господа Бога? Пандемия — начало Конца Света? Как не пасть духом перед смертельной опасностью COVID-19? Почему вирус сжирает людей? Как надо к этому относиться? Почему самое плохое и страшное — это сам Страх? На эти и другие вопросы о вере, надежде и любви, о человеческой душе, которые актуальны для православных верующих, неверующих, неправославных и атеистов ответил настоятель Богоявленского кафедрального собора, протоиерей Александр Агейкин.

Коронавирус – наказание свыше? | протоиерей Александр Агейкин

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Отец Александр: нельзя самоизолироваться от Бога

Полная самоизоляция невозможна

— Отец Александр, после истории со скандальным украинским томасом в Православном мире произошел некоторый раскол. Как вы думаете, коронавирус кого-то чему-то научит?

— В общей молитве мы же все равно можем молиться. Мы все можем объединиться в этой беде, и тогда задумаемся, что та самая небрежность в отношении духовной жизни, которая была допущена с этим томасом, может быть, тоже является некой причиной того кризиса, той пандемии, которую постигает мир. Что такое вирус? Это — живой организм, это тот же микроб. Вирус — живой организм, который живет, питается, ест нас.

То есть — живое против живого. Это — следствие падшего мира, когда живой мир враждует друг с другом. Это говорит, что мир во зле лежит, что этот грех нужно преодолевать. Для этого нужно самим становится лучше, избрать путь добродетеля жизни, чтобы природа на тебя не воевала, чтобы этот коронавирус, этот микроорганизм тебя не пожирал.

— Как вы относитесь к такой версии, что так нам и надо, потому что планета устала от перенаселения, оттого, как мы живем, и COVID-19 — это наказание за нашу деятельность?

— Она не от перенаселения устала, а именно от нашей небрежности, от нашего невнимания друг к другу, в том числе. Мы можем в связи с этим вспоминать различные библейские события…

COVID-19 — не Вселенский потоп

— Содом и Гоморра?

— Содом и Гоморра — тоже в какой-то мере. Потоп всемирный.

— Надеюсь, что не до такой степени…

— Бог обещал, что Он больше не будет нас таким образом очищать от скверны. Та радуга, которую мы видим и радуемся, это — не просто красиво и не просто оптическое явление, не просто физика, это — напоминание нам как раз о потопе.

Священное Писание говорит, что показал Бог свидетельство Завета своего с человечеством в виде радуги, что больше не будет омывать Землю потопом.

Мы когда видим радугу, должны вспомнить Ноя и изменения в человеке, его стремление к добродетельной жизни. Во всей истории трансформирующееся, падшее человечество все равно пытается идти навстречу Богу, но все время опять падает, снова встает, падает — встает.

Какие-то напоминания, о том что мы снова идем не туда, сильно пали, нам даются. Наверное, мы должны опять задуматься о том, как мы живем. Опять же в этой пандемии самое главное — поддержать друг друга, помочь друг другу.

Страх — хуже вируса

— Сейчас некоторые говорят, что о COVID-19 были пророчества и даже в священных текстах сказано. Было в Библии указание конкретно на пандемию коронавируса?

— Касательно именно этой пандемии я бы так не говорил. Всегда Священное Писание нас предостерегает, оно хранит в себе как историческое свидетельство, так и пророческие какие-то вещи, которые нас должны предостерегать от небрежности, от греховной жизни и так далее, и тому подобное.

Но в Священном Писании Господь четко говорит Сам и Иисус Христос, Сын Божией, говорит нам, что в последние времена человечества люди будут умирать от ожидания какой-то катастрофы. Вот эта нынешняя паника — самое страшное. В Евангелие от Луки Господь конкретно говорит, что люди будут умирать от ожидания грядущего наказания.

— К России, может быть, это в меньшей степени относится?

— По всему миру.

— У нас многие ничего не боятся.

— Это — некий менталитет русского человека. Мы прошли такую тяжелую жизнь, что мало нас чем можно испугать. Но излишнее бахвальство никогда не идет на пользу. Как говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Но лучше не ждать, пока грянет, а подготовиться. Мы не можем говорить сейчас о своей обособленности.

"Мы русские, с нами Бог". Да, с нами Бог. Но мы ничем не лучше других. И мы так же подвержены падению, греху, небрежности и отступничеству от Бога.

Поэтому очень хороший пример, как сейчас наше государство помогает итальянцам, у которых просто ситуация катастрофическая. Иногда мы слышим такие разговоры: ну вот, себе не помогаем, итальянцам помогаем. Слава Богу, что мы даже в этой ситуации последнее можем отдать своему ближнему. И Господь не останется в долгу, Господь помилует нас и наше Отечество.

Страх связывает, лишает свободы, заставляет страдать

— У нас нет такой ситуации, и дай Бог не будет, как в Италии. И не последнее мы отрываем. А в Италии очень многие люди благодарны, что Россия помогла. А другие европейцы и американцы только препятствуют и перехватывают для себя медицинскую помощь, которая идет в Италию. Конечно, ситуация там сейчас нелегче.

— Да, сейчас уже во многих странах ситуация ничем не лучше, а в Италии все-таки хоть немного пошло на спад. И на Западе в целом все это воспринимают гораздо острее, потому что чем комфортнее живет человек, тем ему страшнее. Во-первых, ему есть с чем расставаться и чего лишаться.

Поэтому ситуация на американском континенте ничем не лучше ситуации в Италии, тем более ситуации в России. Мы все — люди, творения Божии. Главное — нам устоять в этой панике, потому что паника, страх — это то, что связывает человека, делает его несвободным. Христос всех призывает к свободе. И когда человек поднимается над своими страстями он становится по-настоящему свободным.

— Страх — это тоже страсть?

— Страх — это то, что связывает. Страсть — это страдания. От страха человек страдает. И есть животный страх, который человека делает просто животным, он все человеческое отнимает у человека.

Мы сейчас много размышляем о периоде страстей Христова, о последнем пути на Голгофу.

Во время Великого поста во многих храмах совершаются пассии — последование страстям Христовым с чтением Евангелия об осуждении Христа крестной смерти и шествии на Голгофу.

До этого все апостолы, как евангелисты пишут, бахвалились перед Христом, когда он им сказал, что сегодня вы все остановите меня, один из вас предаст меня. Все начали говорить: да я никогда, да этого не будет… И дальше мы читаем, что "все они в страхе разбежались". И апостол Петр бил себя в грудь и говорил: "да я даже умру, никогда не отвергнусь от тебя".

А Господь ему сказал: "дважды петух не пропоет, ты уже трижды от меня отвержишься".

Вот это — страх, который так захватывает человека, не дает ему возможности вообще разумно поступать.

Они буквально несколько минут назад горячо и искренне клялись, что никогда, мы вместе с тобой умрем, мы никогда тебя не оставим. И сразу все в страхе разбежались. Потом они осознали, что произошло, раскаялись. Но страх не позволил в самое трагическое время им быть со Христом.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев