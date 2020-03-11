Почему народы СССР готовы к объединению?

Почему возможно скорое переучреждение Союза Советских Социалистических Республик? Каким образом в него могут войти даже прозападные антироссийские республики? Насколько изменится конфигурация в новом Союзе? Какова будет позиция действующих элит, при том что даже в России они против этого? Какая ситуация должна сложиться для всего этого? Есть ли сигналы о том, что процесс пошел?

Об этом в программе "Точка зрения" обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал политический директор Фонда культурного развития народов "Кочевник" Александр Собянин.

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Предпосылки для восстановления СССР

— Александр Дмитриевич, вы говорите о необходимости восстановления СССР и считаете, что его переучреждение неизбежно. Но ведь прошло уже очень много времени. Как это может быть на практике? Вот недавно мы с Белоруссией пытались объединиться, и хороший был бы вариант — первое такое объединение в одно государство. И то не получилось. А как собрать 15 частей в это одно целое?

— Конечно, прошло 30 лет, народы и страны себя проявили, многие вещи изменились, и никто, конечно, поворачивать назад не будет.

Вторым шагом обязательно должно быть волеизъявление руководителей стран, парламентов и волеизъявление народа. Вот эти три составляющие, без них ничего не будет.

Я говорю про энергию и про честность перед народом.

Зная, что происходит, элита пытается хитро пролезть, обманом проскользнуть через симулянты под названием Евразийский союз, Союзное государство Белоруссии и России, ОДКБ, СНГ и т. д.

Все эти объединения создавались с конкретными целями в конкретное историческое время.

Никогда реально не предполагалось, что какое-либо из этих объединений будет вести к единому государству.

Евразийский экономический союз — это просто уступка казахам, которые и денег не хотят потерять, и не хотят быть вместе с русскими, а хотят равенства с американцами и русскими.

СССР — народы за, элиты против

— Сейчас вы сказали, что казахи не хотят быть с русскими, а перед этим говорили, что народы хотят.

— Все правильно. Народы хотят, элиты не хотят. Ведь все эти решения принимали так называемые элиты.

— Но точно ли народы так уж этого хотят. Ведь в том же Казахстане и многих других республиках выросло новое поколение, которое даже уже и русского языка не знает? И этот процесс продолжается…

— Вы знаете, в 1917–1918-х годах русский язык на окраинах империи знали намного меньше, чем сейчас. Это не вопрос. Вопрос в настроении, стремлении людей.

Путин намного влиятельнее, намного популярнее Жээнбекова, Мирзиёева, Назарбаева и других достойных лидеров. Но лидеры хотят жить, лидеры никогда не пойдут против хода истории. Нельзя в это играть.

Наша элита пытается играть, та элита, которая не может развивать промышленность, построить нормальную армию, а только играет в супертанки, супероружие, бросая фундаментальную армию: артиллерию, пехоту, снаряды, — этого сейчас особо не делается.

Элита, которая привыкла сидеть на финансовых потоках, хочет полностью пересесть в будущее сильное большое государство. Но так не получится, конечно же.

Главный момент должен быть: справится или нет человек с задачей, а не то, лоялен или не лоялен к Путину.

Лояльность к лидеру государства, лояльность к самому государству должна быть как воздух, но она не может быть критерием назначения на высокие посты, а тем более, не может быть критерием, кто с кем дружит и т. п.

СССР будет восстановлен не в полном составе. Остальные подтянутся

— В Киргизии действительно даже русский язык не потерян. Но как быть с республиками, где более сложная ситуация и они четко прозападные и рьяно антироссийские…

— Да, Украина, Грузия, Молдавия, Прибалтика — там сложнее, и отношения с ними намного сложнее.

Конечно же, немыслимо и невозможно играть с народами, которые силой оружия отстояли независимость, Абхазия, Южная Осетия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Приднестровская Молдавская республика, это недопустимо. Народная Карабахская республика много военных ударов выдержала.

Естественно, что в прежних границах воссоздание Украинской ССР и Грузинской ССР невозможно. Но в грузинском народе огромная часть народа — просоветская, пророссийская. Они свою работу выполнят.

Главное, что в переучреждении СССР будут те, кто хотят, а те, кто не хотят, с ними уже единый могучий Советский Союз поработает, когда будет такое государство.

Я хотел бы напомнить, что в 22-м году был один список участников, а когда уже государство устоялось и была принята самая сильная и самая мощная Конституция — сталинская, был уже другой список государств. Но государство родилось тем не менее 1922-м году, потому что тогда были подписаны все необходимые документы.

Все это можно легко найти в интернете. Но там нет документов о юридическом основании, учреждении Российской Федерации и других республик. Потому что это все принималось очень нелегитимными путями, без учета Конституции, против Конституции, не учитывая законодательство и т. д.

— Вы говорите, проблема в элите, которая не хочет образования нового СССР или какого-то другого объединения на постсоветском пространстве. Но ведь это зависит прежде всего от элиты, а не от простых людей. Как вы будете ее убеждать или заинтересовывать? Это должно объективно созреть, должна сложиться ситуация, когда, по Владимиру Ильичу Ленину, низы не хотят, а верхи не могут. Я пока не вижу, что они так уж не могут, к тому же они подкуплены.

— Вы описываете революционную ситуацию хорошо, а если элита не справится, то революционная ситуация сложится уже скоро.

Посмотрите, что в мире происходит. Сейчас есть возможность очень быстро, в считанные недели, поднять любой народ, лишив хлеба, доступа к электричеству, к интернету, сотовой связи или наоборот.

Пока революционной ситуации, к счастью, нет. Сейчас — предвоенная ситуация. Это разные вещи.

Но посмотрим, как будут развиваться события.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев