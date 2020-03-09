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Автор Любовь Степушова

Киргизия - гарант восстановления СССР

Мир » Бывший СССР

На какой основе будет переучреждаться Союз Советских Социалистических Республик? Какие республики будут участвовать в новом Союзе ССР? Почему США и Запад не смогут остановить процесс советизации республик? Есть ли сигналы о том, что "процесс пошел"?

Об этом в программе "Точка зрения" обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал политический директор Фонда культурного развития народов "Кочевник" Александр Собянин.

Читайте начало интервью:

Почему в обществе ностальгия по СССР

— Александр Дмитриевич, давайте поговорим на такую тему, как перезагрузка или стремление многих народов постсоветского пространства переучредить Советский Союз. Не секрет, что, согласно социологическим опросам последнего времени, такие настроения в обществе присутствуют и даже растут.

Многие люди ностальгируют по советским временам и хотели бы иметь что-то типа того, что мы имели особенно в брежневские времена, когда действительно была стабильность, когда даже удалось договориться с американцами о том, что будем разоружаться, исчезла военная напряженность и т. д. Поэтому люди хотят туда? С чем, по-вашему, связана такая ностальгия?

— Вы очень важное сказали про массовое настроение как бы вернуться в брежневские времена. Из-за ностальгии по тем спокойным временам государства не создаются.

Конечно, причины переучреждения Союза Советских Социалистических Республик — более серьезные.

Но вот что очень важно: за 30 лет беспорядков, перестройки, слома идеологии и потом разрушения государства не появилось антисоветского народа, капиталистического народа.

У нас только элита такая, а народ сохранил базовые ценности, потому что они отвечают его сущности, его интересам, этой земле. Это главное.

Народ так и остался советским и социалистическим. Просто государство у нас сейчас временно капиталистическое.

Какая энергия подогревает процессы переучреждения СССР

— Почему "временно"? Какие вы видите предпосылки этой временности? Что имеется в виду? Назревает какая-то революционная ситуация или что?

— Давайте посмотрим, чего хочет, чего не хочет народ. Народ проявил на Всесоюзном референдуме 17 марта 91-го года свою волю. Эта воля была проигнорирована.

Сейчас очень важны именно фундаментальные причины:

  • будет ли лучше,
  • кому будет лучше,
  • какие силы,
  • откуда энергия,
  • откуда деньги
  • и что в проекте у тех, кто занимается новым Советским Союзом.

Многие очень хорошо этим занимаются, предполагая Евразийский союз. Сейчас это не критично в названиях. Конечно, название будет только СССР.

Но именно воля народа выражена была юридически на Всесоюзном референдуме. С тех пор не было ни одного юридически точного документа, который бы учреждал Российскую Федерацию.

Российская Федерация даже юридически существует на очень шатких основаниях — на просьбе Бориса Николаевича Ельцина временно, пока не появится уже мирная Конституция, которая будет подтверждена народом, признавать Российскую Федерацию как правопреемницу СССР.

Но юридически это никогда никем не было закреплено. Это первое, юридические основания.

Второе, это более фундаментальное, элита и строй, которые были эти 30 лет, показали свою импотенцию, не могут ничего сделать.

Важно потому, что воруют страшные деньги. Наши доблестные силовые структуры соревнуются, кто больше украдет, обижаются, если арестовывают силовиков, в ответ — других силовиков. А народ нищает.

Но главное — ничего не создано и ничего не может быть. Энергия сейчас обогревает воздух, наш народ сейчас выздоровел, выздоравливает просто на глазах.

Почему Киргизия — первая ласточка для перекрестных годов

— Когда вы говорите "наш народ", кого имеете в виду? У вас киргизская шапка?

— Да, характерно, что первый перекрестный год, который открывал Президент Российской Федерации, — это именно Киргизия.

27 февраля был открыт перекрестный год Киргизии в России.

Обычно открывают послы, максимум министры культуры или общественные деятели. Вот это впервые, когда Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и Президент Киргизской Республики Сооронбай Шарипович Жээнбеков открывали. Это знак для всех, не только для киргизов.

Потому что в государстве народ за это время почти не изменился.

Хотя многим (не только у нас в союзе, но и в мире) казалось, что СССР умер, русский медведь упал навсегда, многие народы вели себя достойно по отношению к нам, к центральному государству, центральному народу, к Российской Федерации, к России, к русскому народу.

Среди киргизов не было ни одного предательства. И еще я скажу, что Киргизия — единственная союзная республика, где 7 ноября по-прежнему празднуется.

— Это официальный праздник?

— Да. Официальный государственный праздник — День Октябрьской революции и поминовения жертв. Даже ведь и в Российской Федерации пытаются эрзац (заменитель) 4 ноября вводить или еще что-то…

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы ссср элита киргизия социализм коррупция капитализм точка зрения воссоздание ссср любовь степушова экспертное мнение александр собянин
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