Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР

Почему восстановление СССР не просто возможно, а неизбежно? На какой основе будет переучреждаться Союз? Какова роль народа и элиты? Есть ли сигналы о том, что "процесс пошел"?

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой в программе "Точка зрения" рассказал политический директор Фонда культурного развития народов "Кочевник" Александр Собянин.

Читайте начало интервью:

Чтобы выиграть мировую войну, России нужно воссоздать СССР

Кому нужно воссоздание СССР

— Александр Дмитриевич, говоря "наш народ", вы имеете в виду всех русских, россиян, белорусов, киргизов, еще кого?

— Всех советских вне зависимости от их нынешнего отношения к России, к Владимиру Владимировичу Путину.

Потому что ведь, когда происходят исторические события, люди поступают так, какая у них сущность, и не важно, что у них в голове, что они думают.

Никому, когда будущие белогвардейцы, монархисты свергали русского царя (ведь большевиков там мне было в помине, Ленин только в апреле приехал в Россию), не приходило в голову, что потом последует. То есть важнее то, кем люди являются.

Наши люди — все, включая людей в Грузии и на Украине, которые ведут себя себя как враги или в лучшем случае ведут циничные разговоры про европейскую интеграцию.

Но все-таки эта интеграция — только одна из многих причин. Все-таки есть значительная вина России в том, что там творится.

Если не объединимся, враги задавят

А вторая причина — мировая. Она больше и никак не зависит от борьбы силовиков в России, от политических взглядов, от новой Конституции, которая сейчас срочно формируется и, по всей видимости, тоже вынужденно будет не совсем легитимно принята, но она хотя бы будет любым образом принята.

Мировая раскладка подходит к большой войне, и в Российской Федерации 141 миллион человек с ограниченным военно-промышленным комплексом и ресурсами полноценно воевать не может. Трехсотмиллионный Союз — может.

И очень важный момент все-таки: энергия проснулась, народ проснулся, нравы очищаются. Люди сейчас стали вроде бы беднее, но ведут себя все более и более достойно по отношению друг к другу, по отношению к слабым, по отношению к родным. И эта энергия не может бесконечно гаситься.

У нас ведь огромный недостаток в обществе и это прямо отражается и на военных вопросах, и на экономике — энергия гасится. Она обогревает воздух.

Сильные люди, умные люди не востребованы. Даже помыслить нельзя о синергии, об объединении людских возможностей, но так бесконечно быть не может.

Большой ценный ресурс, богатство под названием "русский народ России" и "русский советский многонациональный народ всего СССР", не будет бесконечно лежать и проявит свою волю.

Будет переворот элит

Скорее всего, мне кажется, все-таки это будет связано с переворотом, разворотом сверху, потому что элита все знает, что происходит в мире с деньгами, с Китаем, с Америкой.

Часть элиты Путина хочет остаться физически живой. Я говорю часть, потому что все-таки питать иллюзии не надо — подавляющее большинство силовиков — это антисоветчики, анархисты, белогвардейцы.

— Вы имеете в виду именно силовиков, а не элиты?

— Силовиков.

Но в России нет элиты, отдельной от силовиков. Силовики наверху, чиновники как инструментарий и олигархи, предприниматели как стадо, которое кушает.

Народ в этом отношении для всех не является своим, для всех он является чужим, за счет которого делаются большие звезды на погонах или деньги. То есть самая главная сила, энергия, ресурсы пока не востребованы, но это временно.

— Но есть ли хотя бы какая-то часть элиты, которая хочет возрождения Советского Союза?

— Та, которая, по своим свойствам, сможет это сделать, если Путин им скажет.

Вождем переворота станет Путин

— То есть все равно все упирается в Путина, а не в какие-то народные энергии и волнения?

— Во Владимира Владимировича Путина упирается потому, что он — лидер государства, а не политик, он воплощает все, что у нас есть.

Второе, популярность Путина просто колоссальная везде: в Казахстане, в Киргизии, в Таджикистане популярность Путина намного выше, чем своих лидеров. Это общее, это всего нашего пространства касается.

И вопрос очень простой: историческое событие совершится или сверху, или снизу, но оно совершится вне зависимости ни от чего, потому что время придет.

Если бы речь шла только о справедливости (к нашему народу несправедливо относятся), если бы речь шла только о том, что народ бедный, а элита нищая, ничего бы не произошло. В таком же режиме еще лет пятнадцать-двадцать можно было бы просуществовать. Но Россия является главным элементом в военной раскладке мира, самым главным, в силу русского ядерного оружия прежде всего и в силу русской армии, флота и авиации во вторую очередь.

Это главный элемент, без этого элемента никакие события, которые уже запущены в Китае, в Корее, в Германии, процессы, создающие блоки, не совершатся.

И я думаю, что все народы бывшего СССР все равно в той или иной степени остались советскими, в том числе и грузины, и украинцы.

Очень важный вопрос, почему мы используем термин "переучреждение", если юридически речь идет о восстановлении, восстановленим в легитимности.

Мы говорим "переучреждение", потому что первым шагом обязательно нужно делать то, чем уже занимаются очень многие люди.

Если войти в YouTube и набрать "юридическая состоятельность Российской Федерации и СССР", там очень много очень подробных материалов на эту тему.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев