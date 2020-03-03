Чтобы выиграть мировую войну, России нужно воссоздать СССР

Политик Александр Собянин рассказывает в программе "Точка зрения", почему переучреждение СССР неизбежно. Он полагает, что оно пройдет при участии Владимира Путина.

Почему необходим новый Советский Союз

Переучреждение Союза советских социалистических республик неизбежно, так как нынешние элиты за 30 лет существования показали свою полную несостоятельность, сказал в программе "Точка зрения" политический директор Фонда культурного развития народов "Кочевник" Александр Собянин.

С другой стороны, народы постсоветского пространства выздоравливают на глазах, они энергичны, нравственны, но их энергия не востребована, людям дают заработать только на еду. Такое противоречие должно скоро разрешиться, отметил политик.

По его мнению, Российская Федерация должна в кратчайшие сроки реализовать проект по воссозданию СССР, учитывая и тот факт, что армии мировых держав уже перевооружены и готовы к войне, а Москве с ограниченными ресурсами ее не выиграть. Существующие же интеграционные проекты — ЕАЭС, Союзное государство России и Белоруссии не предусматривают перерастания в единое государство.

"Нужна страна с населением 300 миллионов человек", - отметил Александр Собянин.

СССР 2.0 создадут переворотом сверху

По его мнению, СССР будет переучрежден "переворотом сверху": часть элиты Путина хочет остаться физически живой, остальных "уйдут", поскольку "они являются для народа чужими".

"Скорее всего, это будет сделано Владимиром Путиным, который имеет соответствующие силы в России и влияние на постсоветском пространстве", — отметил Александр Собянин.

Воссоздание СССР не будет в прежних границах, потому что часть Украины и Грузии не согласится туда войти, но огромная часть украинцев и грузин — это просоветские люди, добавил он.

Сначала в новый СССР войдут те, кто этого хочет, а с теми, кто не захочет, "СССР поработает". Для этого потребуется волеизъявление руководителей, парламентов стран и народов на референдуме.

Надо ставить не на проекты, а на задачи

Для того, чтобы запустить процесс, нужно перезапустить экономику России, продолжил политик. Надо делать ее сильной и привлекательной для других республик. Но не все решают деньги, Советское государство началось не с большого богатства, а с создания в 1905 году Советов рабочих, крестьянских и других депутатов, то есть с постановки задач перед группами людей.

"Советская власть была привязана к задачам. Например, сейчас — это подключить большую Азию к проекту. В Азии есть элиты, которые готовы работать на проект переучреждения СССР, и у них есть на это деньги", — сказал Александр Собянин.

По его мнению, новый СССР будет проектом социалистическим и советским, в экономике не будет сделана, как в Китае, ставка на средний класс.

"Если вы сказали народу, что у нас цель сделать вас богатыми, то в условиях войны у вас не будет права просить у народа жертв в этой войне, затягивания поясов".

Политик назвал вторую ошибку Китая — отказ от интернационализма.

"Нам нужно сильное государство и народ — спокойный, хорошо живущий, счастливый, доверяющий государству, тогда нам не нужен будет ядерный щит, мы выиграем любую войну. Все, что важно в политике, в информационном пространстве отсутствует, на самом деле на постсоветском пространстве идет работа по воссозданию СССР", — резюмировал Александр Собянин.

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